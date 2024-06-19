Сафонов о «ПСЖ»: «Считаю долгом достойно представить русских вратарей. Наши голкиперы признаются лучшими в НХЛ – почему так не может быть здесь? Будем учить местных»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высоко оценил российскую вратарскую школу.
– «Краснодар» – очень молодой клуб. Не исключаю, что через 10-15 лет воспитанник «Краснодара» будет знаком качества в европейском футболе. Но начинается все с тебя.
– Я понял, что я ответственен за всех остальных.
– Если ты сейчас первый сезон в «ПСЖ» круто отыграешь, то кто-то скажет в Европе: «Надо брать Сперцяна или Волкова, или Черникова».
– Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи. Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.
Почему не сделать как в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими. Почему такого не может быть здесь? Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству (улыбается).
– В чем преимущество русской вратарской школы?
– Насколько я знаю ребят, очень много думают. Очень много думают, очень много. Я и по себе сужу. Про «Краснодар» я вообще не говорю, там все ребята больные до вот этого всего, что касается каких-то возможностей. Даже тех же пенальти. Мы знаем, что он знает, что мы знаем, куда прыгать. Вот такой вопрос.
Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать свои поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться. Все ребята очень открытые. Всегда было в сборной так, что приезжаешь и вообще не переживаешь за атмосферу, потому что, кто бы не приезжал из вратарей, это всегда будет топ-атмосфера на тренировках, в команде.
К вратарям вообще никогда не было никаких вопросов. Вратари – первые, кто меня встречал, когда я начинал только попадать в сборную. Поэтому я считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене, – сказал Сафонов в беседе с Нобелем Арустамяном.
Шестёркин, Бобровский, Сокорин, Варламов и куча других вратарей поехали в НХЛ за мечтой туда и её осуществили, а не думали как они там местных будут учить. Местных учить не надо, надо самому становится звездой команды, чтобы болельщики ссались от счастья глядя на игру.
учителем, пока на скамейке будешь сидеть.
в лч кто только не играл, там всякие ноунеймы из ЦСКА вообще Реалу забивали лет 5 назад и где они теперь
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Потому что в футболе нет Владислава Третьяка.