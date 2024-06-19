Сафонов о «ПСЖ»: «Считаю долгом достойно представить русских вратарей. Наши голкиперы признаются лучшими в НХЛ – почему так не может быть здесь? Будем учить местных»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Нобель Арустамян Матвей Сафонов Футбол

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высоко оценил российскую вратарскую школу.

– «Краснодар» – очень молодой клуб. Не исключаю, что через 10-15 лет воспитанник «Краснодара» будет знаком качества в европейском футболе. Но начинается все с тебя.

– Я понял, что я ответственен за всех остальных.

– Если ты сейчас первый сезон в «ПСЖ» круто отыграешь, то кто-то скажет в Европе: «Надо брать Сперцяна или Волкова, или Черникова».

– Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи. Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.

Почему не сделать как в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими. Почему такого не может быть здесь? Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству (улыбается).

– В чем преимущество русской вратарской школы?

– Насколько я знаю ребят, очень много думают. Очень много думают, очень много. Я и по себе сужу. Про «Краснодар» я вообще не говорю, там все ребята больные до вот этого всего, что касается каких-то возможностей. Даже тех же пенальти. Мы знаем, что он знает, что мы знаем, куда прыгать. Вот такой вопрос.

Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать свои поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться. Все ребята очень открытые. Всегда было в сборной так, что приезжаешь и вообще не переживаешь за атмосферу, потому что, кто бы не приезжал из вратарей, это всегда будет топ-атмосфера на тренировках, в команде.

К вратарям вообще никогда не было никаких вопросов. Вратари – первые, кто меня встречал, когда я начинал только попадать в сборную. Поэтому я считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене, – сказал Сафонов в беседе с Нобелем Арустамяном.

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46 комментариев
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Учить никого не надо. Просто нужно молча доказывать, делать свое дело
+93
-1
+92
Не знаю кого он будет учить, но с таким подходом, его пресса сожрет просто. Он до этого в Европе не играл, на большом уровне себя не доказал. Так что, надо просто играть и меньше говорить. Пусть с Головина пример берет.
+63
-3
+60
Ответ Egidio Arevalo
Учить никого не надо. Просто нужно молча доказывать, делать свое дело
Ключевое слово молча, рановато Матвей раздухарился, больше дела ,меньше слов
+50
-4
+46
Неплохо замахнулся) Один из комментаторов в этой ветке прав - учить никого не надо.
Шестёркин, Бобровский, Сокорин, Варламов и куча других вратарей поехали в НХЛ за мечтой туда и её осуществили, а не думали как они там местных будут учить. Местных учить не надо, надо самому становится звездой команды, чтобы болельщики ссались от счастья глядя на игру.
+22
-3
+19
Ответ Westmoreland
Ключевое слово молча, рановато Матвей раздухарился, больше дела ,меньше слов
У людей разный психотип, кому то нужно молча , чтобы спокойно делать свое дело , кому то наоборот , как Златану или Криштиану , чтобы себя мотивировать нужно постоянно об этом говорить. Если для Сафонова работает второй вариант , ничего плохого в этом нет
+20
-2
+18
Успехов, Матвей!
+16
-3
+13
Ответ Фанат Ференцвароша
После "перфоменсов" Бобровского в финале плей офф НХЛ, его слова ещё смешнее звучат))) Американские хоккейные вратари ничем не хуже, к слову
Не понял у евреев двое вратарей в финале Кубка Стэнли играет что-ли? Что-бы чихать в сторону русского вратаря.
+13
-4
+9
Учи лучше французский язык с хорошим
учителем, пока на скамейке будешь сидеть.
+8
0
+8
Скорее учить там будут тебя!
+4
-1
+3
Славянские вратари в европейском футболе это тоже своего рода бренд. Чех, Дудек, Дубравка, Шчесны, Облак, Ханданович. Из молодых Лунин, Петрович в Челси, Трубин. Сафонову вполне по силам встать в этот ряд
+2
0
+2
Черчесов не даст соврать об уровне наших вратарей. Ну и икона Игорь со своим вечным рекордом и привозами на крупных турнирах стоит особняком.
+5
-3
+2
Ничего не понял, но очень интересно: "Насколько я знаю ребят, очень много думают. Очень много думают, очень много. Я и по себе сужу. Про «Краснодар» я вообще не говорю, там все ребята больные до вот этого всего, что касается каких-то возможностей. Даже тех же пенальти. Мы знаем, что он знает, что мы знаем, куда прыгать. Вот такой вопрос."
+2
0
+2
Ответ Alkiviad7
Судя по последним играм кубка Стэнли, где Бобровский пропустил 5 и 4 шайбы, то сравнение так себе.
Бобровский единственный действующий обладатель двух Везина Трофи и имеет контракт почти 10 миллионов долларов. Он Топ по всем меркам. А пара матчей (не самых плохих) быважт у всех.
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+2
Ответ trav
Бобровский единственный действующий обладатель двух Везина Трофи и имеет контракт почти 10 миллионов долларов. Он Топ по всем меркам. А пара матчей (не самых плохих) быважт у всех.
По полочкам
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Ответ Ogramoon
Россию он представляет, когда за сборную играет, этого мало что ли?
Чел подлый и не в праве Россию представлять,поосто из России.в союзе его вообще из клуба бы погнали.Прежде всего человеком нужно быть.
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Ответ Ogramoon
А еврокубки это не Европа что ли, где он большое количество матчей сыграл? Он даже в главном европейском клубном турнире ЛЧ поиграть успел, и, уверен, это тоже повлияло на решение ПСЖ его приобрести
и как он там себя зарекомендовал? рекордное 4е место занимал?😂
в лч кто только не играл, там всякие ноунеймы из ЦСКА вообще Реалу забивали лет 5 назад и где они теперь
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Ответ Cemal Mustafaoglu
Не знаю кого он будет учить, но с таким подходом, его пресса сожрет просто. Он до этого в Европе не играл, на большом уровне себя не доказал. Так что, надо просто играть и меньше говорить. Пусть с Головина пример берет.
А он по французски читать не умеет)
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С таким гонором далеко пойдёт
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Ответ Alkiviad7
Судя по последним играм кубка Стэнли, где Бобровский пропустил 5 и 4 шайбы, то сравнение так себе.
Бобровский лучший вратарь мира на данный момент,с этим нельзя спорить.А так в НХЛ русские вратари - это элита
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Настрой боевой. Красавец !
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Слова прям по методичке Ротенберга.
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Кого он там учить собрался?)) Любой вратарь академии ПСЖ ничем не хуже этого привоза. До сих пор злюсь после его косяков на прошлом евро. Именно Сафонов виноват в увольнении Черчесова. И после этого смеет понтоваться. Чем это интервью лучше Смолова с его Джорданом?
+5
-4
+1
Выучи язык, а то на лавке будешь сидеть, умник.
+1
-1
0
Ответ Cemal Mustafaoglu
Не знаю кого он будет учить, но с таким подходом, его пресса сожрет просто. Он до этого в Европе не играл, на большом уровне себя не доказал. Так что, надо просто играть и меньше говорить. Пусть с Головина пример берет.
Пока может эмоции берут вверх, к тому же человек кажется заряжен и ток сезон покажет, помешает ли ему такой настрой или нет.
0
0
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Ответ Cemal Mustafaoglu
Не знаю кого он будет учить, но с таким подходом, его пресса сожрет просто. Он до этого в Европе не играл, на большом уровне себя не доказал. Так что, надо просто играть и меньше говорить. Пусть с Головина пример берет.
А еврокубки это не Европа что ли, где он большое количество матчей сыграл? Он даже в главном европейском клубном турнире ЛЧ поиграть успел, и, уверен, это тоже повлияло на решение ПСЖ его приобрести
+1
-1
0
Зайчишка во хмелю. еще ни одной игры не сыграл. а столько апломба. очень много говорит, такие, как правило плохо заканчивают.
+5
-5
0
Ответ ShadyL
и как он там себя зарекомендовал? рекордное 4е место занимал?😂 в лч кто только не играл, там всякие ноунеймы из ЦСКА вообще Реалу забивали лет 5 назад и где они теперь
Как не забыть великий Шериф, из которого вышло много звезд. Шутки в сторону, он не плохой вратарь, но этот трэшток щас совсем не в тему. Я не помню чтоб кто то из топ вратарей так себя вел при переходе из гораздо больших клубов, с гораздо большими достижениями
0
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почему так не может быть здесь?
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Потому что в футболе нет Владислава Третьяка.
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Ответ petgusev917@gmail.com
Дешёвый,как человек,и не надо говорить что Россию он будет представлять.Ты алиментщик будешь своё дешёвое существо представлять.Да и как кипер,очень средний экземпляр.Попали шейхи с ним.
Россию он представляет, когда за сборную играет, этого мало что ли?
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Смотри, не налажай там.
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