Сафонов о «ПСЖ»: «Считаю долгом достойно представить русских вратарей. Наши голкиперы признаются лучшими в НХЛ – почему так не может быть здесь? Будем учить местных»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высоко оценил российскую вратарскую школу.

– «Краснодар» – очень молодой клуб. Не исключаю, что через 10-15 лет воспитанник « » будет знаком качества в европейском футболе. Но начинается все с тебя.

– Я понял, что я ответственен за всех остальных.

– Если ты сейчас первый сезон в « » круто отыграешь, то кто-то скажет в Европе: «Надо брать Сперцяна или Волкова, или Черникова».

– Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи. Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.

Почему не сделать как в хоккее, что российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими. Почему такого не может быть здесь? Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству (улыбается).

– В чем преимущество русской вратарской школы?

– Насколько я знаю ребят, очень много думают. Очень много думают, очень много. Я и по себе сужу. Про «Краснодар» я вообще не говорю, там все ребята больные до вот этого всего, что касается каких-то возможностей. Даже тех же пенальти. Мы знаем, что он знает, что мы знаем, куда прыгать. Вот такой вопрос.

Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать свои поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться. Все ребята очень открытые. Всегда было в сборной так, что приезжаешь и вообще не переживаешь за атмосферу, потому что, кто бы не приезжал из вратарей, это всегда будет топ-атмосфера на тренировках, в команде.

К вратарям вообще никогда не было никаких вопросов. Вратари – первые, кто меня встречал, когда я начинал только попадать в сборную. Поэтому я считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене, – сказал в беседе с .