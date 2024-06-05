Жуков о Соболеве: «Александр провел неудачно этот сезон. Будет ли его уход серьезной потерей для «Спартака», сказать трудно. Угальде оказался незабивным форвардом, клуб кого-то прикупит, может»
Александр Жуков высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».
Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к форварду красно-белых. Сообщалось, что петербуржцы провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что Соболев не входит в сферу интересов «Зенита».
«Трудно сказать, будет ли уход Соболева серьезной потерей для «Спартака», ведь этот сезон Александр в целом провел неудачно. С другой стороны, у команды нападающих не так много, Манфред Угальде оказался каким-то незабивным форвардом. Посмотрим, может быть, клуб кого-то прикупит.
У «Спартака» в общем-то большой выбор игроков в линии атаки, но, наверное, форварда надо приобрести. Как разыгрывающего игрока на позицию под нападающими. Но все это зависит от главного тренера, от того, какую игру он будет ставить», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев сыграл 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.
У Угальде следующий сезон показатель.