Жуков о Соболеве: «Александр провел неудачно этот сезон. Будет ли его уход серьезной потерей для «Спартака», сказать трудно. Угальде оказался незабивным форвардом, клуб кого-то прикупит, может»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Жуков Александр Соболев Р-Спорт Манфред Угальде Футбол

Александр Жуков высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».

Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к форварду красно-белых. Сообщалось, что петербуржцы провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что Соболев не входит в сферу интересов «Зенита».

«Трудно сказать, будет ли уход Соболева серьезной потерей для «Спартака», ведь этот сезон Александр в целом провел неудачно. С другой стороны, у команды нападающих не так много, Манфред Угальде оказался каким-то незабивным форвардом. Посмотрим, может быть, клуб кого-то прикупит.

У «Спартака» в общем-то большой выбор игроков в линии атаки, но, наверное, форварда надо приобрести. Как разыгрывающего игрока на позицию под нападающими. Но все это зависит от главного тренера, от того, какую игру он будет ставить», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев сыграл 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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4 комментария
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А Соболев прям забивной, ага.
У Угальде следующий сезон показатель.
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Усачев
А Соболев прям забивной, ага. У Угальде следующий сезон показатель.
когда ему доверяют, свои 10+ забивает, что неплохо дня РПЛ
+2
0
+2
Что до парня докопались ? Провожают уже … Прямо другие ,, великолепно,, провели сезон .
+1
0
+1
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