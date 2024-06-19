Мостовой о своей аналитике: «Я советуюсь не с Богом, а отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне, и кто-то еще в мой огород кидает камни»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о новом тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры.

Сможет ли «Спартак» снова стать великим при Деяне? Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды.

В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига, и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне, и кто-то еще в мой огород кидает камни», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Количество лет игры в футбол на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне увеличивается с каждым месяцем.
+152
-2
+150
Уже 30 лет, скоро будет 40) может скажем ему?
+57
-4
+53
Ответ sbvinn
Количество лет игры в футбол на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне увеличивается с каждым месяцем.
С каждой рюмкой, так это работает...
+50
0
+50
1986—1987 Красная Пресня 19 (7)
1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34)
1991—1993 Бенфика 9 (0)
1993—1994 Кан 15 (3)
1994—1996 Страсбур 61 (15)
1996—2004 Сельта 235 (54)
2005 Алавес 1 (1)
1986—2005 Итого 445 (116)
19 лет карьеры
высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры
+46
-1
+45
Ответ Иван Ларин
1986—1987 Красная Пресня 19 (7) 1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34) 1991—1993 Бенфика 9 (0) 1993—1994 Кан 15 (3) 1994—1996 Страсбур 61 (15) 1996—2004 Сельта 235 (54) 2005 Алавес 1 (1) 1986—2005 Итого 445 (116) 19 лет карьеры высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры
А чеканка? Забываетесь, молодой человек!
+28
-1
+27
Ответ Tun
Уже 30 лет, скоро будет 40) может скажем ему?
Нет. Интересно до куда он дойдет.
+18
-1
+17
Никита Сергеевич Михалков подтвердил, что к нему никто из Мостовых не обращался
+16
0
+16
Карьера этого "царя" 2005-1986=19 лет. Какие 30? Совсем уже мозги пропил.
+12
-1
+11
Ответ Клирик
Карьера этого "царя" 2005-1986=19 лет. Какие 30? Совсем уже мозги пропил.
У царей год за полтора идёт))
+8
0
+8
Интересно, когда количество лет игры на высочайшем уровне превысит возраст самого Мостового, отсчет пойдёт в обратную сторону?
+8
0
+8
«Вот вы говорите, царь, царь. А вы думаете, нам, царям, легко? Да ничего подобного! Обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы цари работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный.»
+5
0
+5
Ответ Иван Ларин
1986—1987 Красная Пресня 19 (7) 1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34) 1991—1993 Бенфика 9 (0) 1993—1994 Кан 15 (3) 1994—1996 Страсбур 61 (15) 1996—2004 Сельта 235 (54) 2005 Алавес 1 (1) 1986—2005 Итого 445 (116) 19 лет карьеры высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры
Он год за полтора считает)))
+4
0
+4
Мостовой год за два что ли считает в своей футбольной карьере ? Так можно нацаревать скоро и до полтинника.
+3
0
+3
мостовой закончил играть в 36 , 30 играл на высшем уровне , значит высший начал в шесть лет ,когда пошел в школу, ну тогда по таким понятиям и Абаскаль с Тедеско на высшем поиграли
+2
0
+2
Я уже около 30 и лет работаю в котельной и когда планово отключаю горячую воду очень много ещё живых людей собираются возле котельной и пытаются меня отпи… в смысле оттолкнуть от занимаемой должности
+3
-1
+2
Его мания величия так задолбала уже всех!
+4
-2
+2
Я 30 лет назад играл в футбол на высочайшем уровне
+2
0
+2
Ещё при Хрущёве на высочайший уровень вышел…
+2
0
+2
Ответ Иван Ларин
1986—1987 Красная Пресня 19 (7) 1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34) 1991—1993 Бенфика 9 (0) 1993—1994 Кан 15 (3) 1994—1996 Страсбур 61 (15) 1996—2004 Сельта 235 (54) 2005 Алавес 1 (1) 1986—2005 Итого 445 (116) 19 лет карьеры высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры
Годы в Спартаке в чемпионате СССР засчитываем на высочайший уровень. Чемпионат реально был сильный
+2
0
+2
Так камни кидают не потому что в футбол играл, а потому что ведёт себя как дурачок.
+2
0
+2
Ответ savik-A.M.
мостовой закончил играть в 36 , 30 играл на высшем уровне , значит высший начал в шесть лет ,когда пошел в школу, ну тогда по таким понятиям и Абаскаль с Тедеско на высшем поиграли
Что за ересь? Если он в 6 лет играл, то играл как бог. Вообще не понимаю как можно усомниться в его таланте. Все эти Абаскали ещё даже не планировались когда Саня в 6 лет начал исполнять не по детски.
+3
-1
+2
Какой огород? Саня, выгляни в окно, там только груда камней. Такими темпами ты без дома останешься
+1
0
+1
Ответ Иван Ларин
1986—1987 Красная Пресня 19 (7) 1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34) 1991—1993 Бенфика 9 (0) 1993—1994 Кан 15 (3) 1994—1996 Страсбур 61 (15) 1996—2004 Сельта 235 (54) 2005 Алавес 1 (1) 1986—2005 Итого 445 (116) 19 лет карьеры высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры
Справедливости ради полуфинал Кубка Чемпионов это высочайший уровень. И было это в 1990 г. Но не 30 лет, конечно.
+1
0
+1
вот что херес с людьми делает...
+1
0
+1
Мегасередняки Кан, Страсбур и Алавес - это высочайший уровень, знайте. Полтора матча за Бенфику и аж кубок Интертото за блистательную Сельту - это следующий, галактический уровень
+2
-1
+1
Ответ Andj
Из них на действительно очень добротном европейском уровне 7-8 лет.... Да, был запоминающейся фигурой, но его уровень был отнюдь не высочайший....
Высочайший для того времени. Игры посмотпите Александра
+1
0
+1
Ответ Клирик
Карьера этого "царя" 2005-1986=19 лет. Какие 30? Совсем уже мозги пропил.
Из них на действительно очень добротном европейском уровне 7-8 лет.... Да, был запоминающейся фигурой, но его уровень был отнюдь не высочайший....
+2
-1
+1
Ответ sbvinn
Количество лет игры в футбол на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне увеличивается с каждым месяцем.
Он еще играет?🫣😂😂😂😂😂
+3
-2
+1
Ответ sbvinn
Количество лет игры в футбол на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне увеличивается с каждым месяцем.
Он думает, что в студии матчТВ - это тоже считается.....а может и даже год за два.... с чердаком то общаться.
+1
0
+1
Ответ sbvinn
Количество лет игры в футбол на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне увеличивается с каждым месяцем.
С 6 лет на высочайшем уровне примерно играл
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий