Мостовой о своей аналитике: «Я советуюсь не с Богом, а отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне, и кто-то еще в мой огород кидает камни»
Александр Мостовой поделился мнением о новом тренере «Спартака» Деяне Станковиче.
«Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры.
Сможет ли «Спартак» снова стать великим при Деяне? Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды.
В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига, и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне, и кто-то еще в мой огород кидает камни», – сказал бывший полузащитник сборной России.
1987—1991 Спартак (Москва) 106 (34)
1991—1993 Бенфика 9 (0)
1993—1994 Кан 15 (3)
1994—1996 Страсбур 61 (15)
1996—2004 Сельта 235 (54)
2005 Алавес 1 (1)
1986—2005 Итого 445 (116)
19 лет карьеры
высочайший уровень - это 8 лет в Сельте, можно 2 Страсбура добавить - это 10, ну никак не 30 из 19 летней карьеры