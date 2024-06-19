Тренер «Спартака» Станкович: «В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее»

Деян Станкович рассказал о намерении выучить русский язык.

«Понимаю, куда я приехал. Мне не надо повторять контекст. Эмоциональный момент, но я готов к новому вызову.

Когда я приехал в Россию, то сразу сказал, что «Спартак» – большой клуб. Финансы – далеко не главная причина. Больше важны те вызовы, которые мне предстоят.

В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее», – сказал новый главный тренер « » на пресс-конференции.