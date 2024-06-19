Тренер «Спартака» Станкович: «В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

Деян Станкович рассказал о намерении выучить русский язык.

«Понимаю, куда я приехал. Мне не надо повторять контекст. Эмоциональный момент, но я готов к новому вызову.

Когда я приехал в Россию, то сразу сказал, что «Спартак» – большой клуб. Финансы – далеко не главная причина. Больше важны те вызовы, которые мне предстоят.

В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее», – сказал новый главный тренер «Спартака» на пресс-конференции. 

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10 комментариев
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Будем ждать интервью на русском, как от Лички и других немногочисленных иностранных тренеров на русском языке...
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Хорошо. Русский язык знать нужно.
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Главное выучить матерки
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Похоже уход Федуна действует благотворно.
От физрука избавились, и есть шанс что новый тренер будет хорош и поработает достаточно долго.

Попутно может быть Спартаку удастся наконец стабилизировать команду. Скандалы, ошибки и мусорные трансферы сильно мешали клубу в последние годы.

Динамо выздоровело, может быть и Спартаку удастся. Посмотрим в сезоне.
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