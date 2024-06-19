Тренер «Спартака» Станкович: «В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее»
Деян Станкович рассказал о намерении выучить русский язык.
«Понимаю, куда я приехал. Мне не надо повторять контекст. Эмоциональный момент, но я готов к новому вызову.
Когда я приехал в Россию, то сразу сказал, что «Спартак» – большой клуб. Финансы – далеко не главная причина. Больше важны те вызовы, которые мне предстоят.
В ближайшее время начну изучать русский язык. Надеюсь, выучу как можно скорее», – сказал новый главный тренер «Спартака» на пресс-конференции.
От физрука избавились, и есть шанс что новый тренер будет хорош и поработает достаточно долго.
Попутно может быть Спартаку удастся наконец стабилизировать команду. Скандалы, ошибки и мусорные трансферы сильно мешали клубу в последние годы.
Динамо выздоровело, может быть и Спартаку удастся. Посмотрим в сезоне.