Станкович о том, что в «Спартак» его пригласил не Амарал, а «Лукойл»: «Вы серьезно? Это совершенно не соответствует действительности, даже смешно. Процесс был стандартный»

Деян Станкович прокомментировал слухи о переговорах с менеджерами «Лукойла».

– Кто конкретно вас приглашал в «Спартак»? Были инсайды, в том числе от такого авторитетного в российском футболе человека, как Тимур Гурцкая, о том, что вам поступило приглашение не от или людей из клуба, а от людей из « », которые каким-то образом находятся в контакте с нефтяниками Италии. Кто вам предложил перейти в «Спартак»? С кем вы разговаривали? От кого вам поступило предложение?

– (Смеется). Вы серьезно?

– Да, конечно. Я не вижу здесь ничего смешного. Ответьте, пожалуйста, на вопрос.

– Это неправда, это совершенно не соответствует действительности, даже смешно. Процесс был стандартный и обычный, как это всегда происходило во время моей карьеры как игрока, так и тренера.

Никаких особенностей не было, я общался с клубом, как это и должно быть – спортивный директор, генеральный директор, владелец, президент. Скажу, что мы договорились достаточно быстро, и эта сделка совершилась.

– Первый звонок вам поступил от господина Амарала? Именно Амарал вам предложил перейти в «Спартак»?

– Я не могу сказать, как это точно было, но процесс в любом случае был стандартным. Я разговаривал со спортивным директором, потом с Олегом Александровичем [ ].

Нужно понимать, что у меня есть и агентство. Все происходит как и везде, агент тоже участвует. Не хочу соврать, как это было в самом начале, но все было как всегда и как это и должно быть, – сказал новый главный тренер « ».