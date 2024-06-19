Станкович о том, что в «Спартак» его пригласил не Амарал, а «Лукойл»: «Вы серьезно? Это совершенно не соответствует действительности, даже смешно. Процесс был стандартный»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Лукойл Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Деян Станкович прокомментировал слухи о переговорах с менеджерами «Лукойла».

– Кто конкретно вас приглашал в «Спартак»? Были инсайды, в том числе от такого авторитетного в российском футболе человека, как Тимур Гурцкая, о том, что вам поступило приглашение не от Томаша Амарала или людей из клуба, а от людей из «Лукойла», которые каким-то образом находятся в контакте с нефтяниками Италии. Кто вам предложил перейти в «Спартак»? С кем вы разговаривали? От кого вам поступило предложение?

– (Смеется). Вы серьезно?

– Да, конечно. Я не вижу здесь ничего смешного. Ответьте, пожалуйста, на вопрос.

– Это неправда, это совершенно не соответствует действительности, даже смешно. Процесс был стандартный и обычный, как это всегда происходило во время моей карьеры как игрока, так и тренера.

Никаких особенностей не было, я общался с клубом, как это и должно быть – спортивный директор, генеральный директор, владелец, президент. Скажу, что мы договорились достаточно быстро, и эта сделка совершилась. 

– Первый звонок вам поступил от господина Амарала? Именно Амарал вам предложил перейти в «Спартак»?

– Я не могу сказать, как это точно было, но процесс в любом случае был стандартным. Я разговаривал со спортивным директором, потом с Олегом Александровичем [Малышевым].

Нужно понимать, что у меня есть и агентство. Все происходит как и везде, агент тоже участвует. Не хочу соврать, как это было в самом начале, но все было как всегда и как это и должно быть, – сказал новый главный тренер «Спартака». 

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27 комментариев
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лишите аккредитации этого журналюгу
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"Такого авторитетного человека, как Гурцкая" - вопрос задавал сам Гурцкая? В противном случае адекватный человек не скажет про его какой-то авторитет
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Кто этого Егорова вообще пускает на прессухи? Все сплетни собирает и делает вид, что у него типа важные какие-то вопросы. Какому какое дело, кто там первый позвонил Станковичу? Скорее всего вообще агент позвонил и сообщил о варианте со "Спартаком".
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Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
Ну всё, все покровы сняты, расходимся.
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Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
А почему не из филиала в Венгрии, там же тренер находился.
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Российские нефтяники связались с итальянскими нефтяниками, так Станкович пришел в московский нефтяник
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Ответ Ковид 07.10.52
А вы встречали адекватных журналистов?
Ну у меня друг журналист, про сферу кино для какого-то сайта писал, обзоры на сами фильмы и процесс съемок. Вроде был адекватным :)
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Веселье начинается прямо сейчас
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Да какой это журналист ? Так себе строчило очкастый ))) Нормальной коуч его отбрил )))
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Дурак какой-то а не журналист.
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Ответ Vatikan
лишите аккредитации этого журналюгу
За что? За то ,что он решил проверить странную информацию от Гурцкая у первоисточника?
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Ответ San9
Российские нефтяники связались с итальянскими нефтяниками, так Станкович пришел в московский нефтяник
И стал Нефтяникович
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Ну, вот, якобы журналист, определил в каком ключе Драго будет общаться с российской спортивной журналистикой)
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Не журналист, а какой то прилипало.
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«И бабки мне платит тоже Амарал!» добавил, чуть улыбнувшись, Деян.
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Ответ Sivka
Ну если это РБК или Ведомости, то почему нет? Вопрос-то интересный
это сережка егоров
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