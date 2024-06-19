Директор «Спартака» Амарал: «Не будем обещать титулы, но будем строить команду, которая нас приблизит к этому»
В «Спартаке» заявили о желании приблизиться к титулам.
– Что для вас будет успехом?
– Конечно, я верю в большие цели, иначе бы меня тут не было и я бы не приглашал такого тренера, как Станкович.
Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому.
– Руководство поставило перед вами цель?
– В таком ключе разговор не шел. Был просьба организовать работу, чтобы мы выкладывались каждый день на благо команды, – сказал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
Фаворит чемпионата - Зенит. Сможем навязать борьбу или нет, зависит только от игроков и тренерского штаба.
Аха-ха, чемпионы трех туров, да какие им титулы?!
Если руководство Спартак не говорит о титулах:
Аха-ха, не говорят о титулах, все понятно.
В общем все как всегда, что ни скажи, будешь высмеян!
надо сказать, ребята за 20 лет справляются на твёрдую пятёрку!