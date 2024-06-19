Директор «Спартака» Амарал: «Не будем обещать титулы, но будем строить команду, которая нас приблизит к этому»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Томаш Амарал Футбол

В «Спартаке» заявили о желании приблизиться к титулам.

– Что для вас будет успехом?

– Конечно, я верю в большие цели, иначе бы меня тут не было и я бы не приглашал такого тренера, как Станкович.

Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому.

– Руководство поставило перед вами цель?

– В таком ключе разговор не шел. Был просьба организовать работу, чтобы мы выкладывались каждый день на благо команды, – сказал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

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28 комментариев
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Наконец-то кто-то из руководства в явном виде это проговорил. Не надо никаких разговоров о чемпионстве. Просто качественно делайте свою работу и в каждом матче выкладывайтесь на сто процентов. Этого достаточно. А в конце сезона посмотрим на таблицу.

Фаворит чемпионата - Зенит. Сможем навязать борьбу или нет, зависит только от игроков и тренерского штаба.
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Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
у цска уже не осталось,3 землякопа, да родственники футболистов на трибунах
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Ответ Caniball
Если руководство Спартака говорит перед началом о титулах, то реакция: Аха-ха, чемпионы трех туров, да какие им титулы?! Если руководство Спартак не говорит о титулах: Аха-ха, не говорят о титулах, все понятно. В общем все как всегда, что ни скажи, будешь высмеян!
Их просто Спартак сильно обидел 😄
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Ответ Честный контроль
И эти 3 землекопа держат в страхе всю Москву, где многомиллиардные поклонники борща и ромба, боятся даже голову поднять!
аха,держатели
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Да никто тебе не даст тут ничего строить, неужели не понятно, тут менталитет другой, тут осваивать бюджет надо. Строить он собрался:)))
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Не бороться за титулы мог бы и Газизов. Ты тогда на кой из Бенфики выписан был?
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Если руководство Спартака говорит перед началом о титулах, то реакция:
Аха-ха, чемпионы трех туров, да какие им титулы?!
Если руководство Спартак не говорит о титулах:
Аха-ха, не говорят о титулах, все понятно.
В общем все как всегда, что ни скажи, будешь высмеян!
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Свежо придание…
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главное для боссов Лукойла - не мешать Зениту брать золото

надо сказать, ребята за 20 лет справляются на твёрдую пятёрку!
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очередной залетный главное и удобный для нефтяных горе менеджеров, свою задачу минимум уже выполнил, привезя шлак из Коста Рики за 15 млн цена которому 3 млн максимум, поэтому целей и задач никаких, кроме распила
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Пошел ты на Аморал!!!
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Ответ tigrich
Это что за директор? Кто Вы? Я так понимаю поограмму- 24/25 год-3 место, затем вторые и , наконец золото. А так получается, что. человек отвечающий за результат не хочет ни за что отвечать. Конкретно скажите что и как. Не выполнили -в отставку. Какой то клещ, пришедший за неплохой зарплатой.
Ты про Федотова?
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