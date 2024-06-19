Медина о Станковиче в «Спартаке»: «Хороший тренер. Он был большим игроком, с опытом игры в больших клубах. Работа с ним будет лучше для всех, думаю»

Хесус Медина поделился мнением о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

– Как провели отпуск? Как прошел медосмотр?

– Я был дома с семьей. Сегодня все прошло хорошо. Рад увидеть своих партнеров по команде, не терпится начать сезон. Все будет по‑новому, надеюсь.

– Как отнеслись к назначению Станковича?

– – хороший тренер. Он был большим игроком, с опытом игры в больших клубах. Думаю, работа с ним будет лучше для всех. Пока мы не успели познакомиться, завтра увидимся на базе и поговорим, – сказал полузащитник « ».

Станкович играл за «Црвену Звезду», «Лацио» и « », становился чемпионом Югославии и Италии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Хесус Медина: «Спартак» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы»