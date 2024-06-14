«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова («Чемпионат»)
Хавбек «Локомотива» Максим Глушенков переходит в «Зенит».
Петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Зениту».
В ближайшее время Глушенков подпишет контракт с сине-бело-голубыми.
В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
Никуда он не уедет из Зенита, не смешите
Руководство вряд ли что-то могло сделать
Конкурировать с Зенитом в зп - невозможно, да и у Локо проблемы сейчас с деньгами, вроде
Вот и сейчас: раскачали Глушенкова до одного из лучших игроков РПЛ и продаете за большие деньги в Зенит.
И с другими клубами та же история. Спартак и Локо приглашали Глушенкова, не для того, чтоб дать мальчику поиграть, а чтоб закрыть необходимую позицию. И точно так же не ставят себе задачей развитие футбола в стране.
Конкуренция в чемпионате должна обеспечиваться тем, что преследователи тянутся за чемпионом, а не тем, что Зенит притормозит, чтоб кому-то было полегче.
Просто взяли игрока за отступные, чисто чтоб ослабить конкурента. А потом такие "мы не понимаем, почему фанаты кричат про позор российского футбрла".
Но мы же понимаем, что если игрок внутри МКАД не заиграл, то сам виноват, а в Петербурге - убили талант.