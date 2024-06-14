«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Хавбек «Локомотива» Максим Глушенков переходит в «Зенит».

Петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Зениту».

В ближайшее время Глушенков подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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208 комментариев
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Конец карьере
+130
-39
+91
Помянем талант
+83
-19
+64
Ответ denis_tk
Конец карьере
за то пацанцик бабла поднимет. расставил приоритеты. кто мы такие чтоб его осуждать...
+78
-14
+64
Каминг-аут от Локомотива
+53
-5
+48
Ещё одно доказательство всем известной нынче кричалки)
+60
-27
+33
хорошее усиление под ЛЧ )
+32
-5
+27
Менеджмент Локо - некомпетентные бездари Дождались аукциона с Зенитом и получили за лучшего ассистента чемпионата мешок семечек и стакан кваса. Аплодирую стоя
+24
0
+24
Ответ denis_tk
Конец карьере
Зениту важно было показать кто тут хозяин
+31
-10
+21
Если это правда, то руководство локомотива сборище делетантов
+28
-9
+19
Ответ sega75reg
Комментарий скрыт
Вместо кого?
Никуда он не уедет из Зенита, не смешите
+19
-3
+16
И этот пошёл, по дороге Бакаева.
+22
-6
+16
Ответ Flavio_Roma
хорошее усиление под ЛЧ )
ЛЧ БРИКС ?
+9
0
+9
У нас, говорят, свой путь. Мы воспитываем молодёжь.. Ага, для Зенита. Какой позор! Мой Локо умер, когда выгнали Палыча.
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+7
Ответ Flavio_Roma
хорошее усиление под ЛЧ )
Под кубок Либертадорес же берут
+10
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+7
Ответ LOK-87
Если это правда, то руководство локомотива сборище делетантов
Его же по отступным забирают, скорее всего
Руководство вряд ли что-то могло сделать
Конкурировать с Зенитом в зп - невозможно, да и у Локо проблемы сейчас с деньгами, вроде
+7
-1
+6
Миранчук, Жемалетдинов ушли, Глуш тоже... Кто будет организовывать атаки теперь?! Никого не осталось . Середина таблицы ждет? Видно,что руководство не ставит цели на чемпионство, да и на медали
+6
0
+6
Ответ LOK-87
Если это правда, то руководство локомотива сборище делетантов
Если я не ошибаюсь, то ведь у вас при Рангнике была принята «стратегия Ред Булла»: Локо покупает молодых талантливых футболистов и раскачивает их, а потом продает за хорошие деньги.

Вот и сейчас: раскачали Глушенкова до одного из лучших игроков РПЛ и продаете за большие деньги в Зенит.
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+6
Ответ denis_tk
Конец карьере
Да, действительно. Нужно будет конкурировать с лучшими, играя в лучшей команде чемпионата, это конец.
+12
-6
+6
Вроде в Европу сватали. Но юноша решил ограничиться окошком ))
+10
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+5
Конечно, плевать на первенство водокачки, из которого один выход - в ФНЛ, но трансфер все равно позорный
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0
+4
Ответ SCHENN
Решили выиграть чемпионат не так напряжно)
Решили не отступать от своих принципов
+9
-5
+4
Ответ denis_tk
Конец карьере
Макс хороший футболист, так что не факт, может зацепиться за основу.
+5
-1
+4
Ответ denis_tk
Конец карьере
Так не в Спартак же переходит
+6
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+4
Устали ведь от бразильцев ? Пожалуйста вот вам и не бразилец. Теперь то все будут довольны )
+7
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Ответ Лига Мастеров
Ну по примеру Баварии делает купит просто заберём в чемпе Германии что хорошо может играть в другом клубе а как у нас не важно( благо последние года 3-4 стала ломаться появилась интрига ) а у нас щас чемпион сразу известен еврокубков нет идем к тому что скоро смотреть не будем
Задача Зенита как профессионального футбольного клуба - добиваться максимального результата в турнирах, в которых участвует. Не обеспечивать самому себе конкуренцию и не помочь какому-то конкретному футболисту, а добиваться максимальных результатов.
И с другими клубами та же история. Спартак и Локо приглашали Глушенкова, не для того, чтоб дать мальчику поиграть, а чтоб закрыть необходимую позицию. И точно так же не ставят себе задачей развитие футбола в стране.
Конкуренция в чемпионате должна обеспечиваться тем, что преследователи тянутся за чемпионом, а не тем, что Зенит притормозит, чтоб кому-то было полегче.
+8
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+4
Ответ Рашпель793
Воем местных дико доволен )) Верещат, что у Зенита нет российских игроков и то, что скупают бразильцев и тут же верещат, что решил Зенит купить российского игрока )) Особенно доставляют комменты про ослабление конкурента )) Локо же прям очень грозный конкурент. Праада они же со Спартаком дербанили Крылья, которые и были им реальными конкурентами ))
Всё злорадство, весь цинизм, весь hubris вернутся бумерангом однажды.
+5
-2
+3
Напомню, что в «коммент.шоу» он вещал, что у него приоритет Европа. Хотя по неуверенным ответам было видно, что парень сильно про деньги и баксами завалить его не проблема. Чтож жаль, да и неудивительно
+4
-1
+3
И главное, зачем этот трансфер? В Зените Глушенкову не дадут роль фантазисты, как в Локо. И он близко также играть не будет.
Просто взяли игрока за отступные, чисто чтоб ослабить конкурента. А потом такие "мы не понимаем, почему фанаты кричат про позор российского футбрла".
+5
-2
+3
Ответ Лига Мастеров
Ну запасных тоже награждают что логично ) Титул важнее игры
Тогда ему из Чертаново уходить не надо было. Там место гарантировано. Однако ж он и с Спартак шёл и в Локо безо всяких гарантий.
Но мы же понимаем, что если игрок внутри МКАД не заиграл, то сам виноват, а в Петербурге - убили талант.
+17
-14
+3
Ответ denis_tk
Конец карьере
Может быть, выиграет что-то наконец. Но разве это важно для профессионального спортсмена? Главное - одобрение пацанчиков в комментах на спортсе.
+17
-14
+3
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