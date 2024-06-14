«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова («Чемпионат»)

Хавбек «Локомотива» Максим Глушенков переходит в «Зенит».

Петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к « ».

В ближайшее время подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистика – здесь.