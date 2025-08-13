3

«Ньюкасл» близок к трансферу хавбека «Астон Виллы» Рэмзи за 40 млн фунтов

«Ньюкасл» близок к подписанию Джейкоба Рэмзи.

«Сороки» почти достигли договоренности с «Астон Виллой» о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки может составить 40 миллионов фунтов. 

Интерес к Рэмзи также проявлял «Вест Хэм», но сам футболист хочет только в «Ньюкасл». 

В прошлом сезоне АПЛ Джейкоб провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет Суперкубок Европы?3600 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДжейкоб Рэмзи
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoВест Хэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
634 минуты назад
Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)
1936 минут назад
«Химнастик» отменил переход Кальдерона через пару часов после объявления. Защитник год назад произнес: «Я срал на мертвецов каталонцев» – видео завирусилось после его трансфера
248 минут назад
Владислав Радимов: «Со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»
1856 минут назад
Агент Доннаруммы о «ПСЖ»: «Я ошеломлен неуважением. Джанлуиджи согласился на снижение зарплаты, но клуб передумал. Только в АПЛ удовлетворят завышенные требования парижан»
25сегодня, 21:42
«Фенербахче» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Кайрат» – с «Селтиком», «Карабах» – с «Ференцварошем», «Рейнджерс» – с «Брюгге». Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа
15сегодня, 21:21
«Ньюкасл» купил Тиава у «Милана» за 36+4 млн евро. Контракт – на 5 лет
7сегодня, 21:16Фото
Ассистент Станковича Сакич о «Спартаке»: «Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер»
35сегодня, 21:15
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Кайрат» одолел «Слован», «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Карабах» забил 5 голов «Шкендия-79»
148сегодня, 21:05
ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года
4сегодня, 21:04
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем позвонил перенесшему операцию Мэддисону: «Вернешься еще сильнее! Ноль сомнений»
4сегодня, 21:30Фото
Роберт Левандовски: «Вижу, что по-прежнему не мне надо догонять молодых игроков, а им меня. Но я многому у них учусь – не думал, что так будет»
7сегодня, 21:11
Товарищеские матчи. «Бавария» обыграла «Грассхоппер», «Реал» разгромил «Тироль», «Интер» сыграл вничью с «Монцей»
33сегодня, 20:59
«Лион» арендовал хавбека «Спарты» Карабеца за 300 000 евро с опцией выкупа за 3,5 млн
сегодня, 20:51Фото
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» проиграл «Риеке», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
2сегодня, 20:45
Гришин о «Спартаке»: «Станкович обречен, он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно, а у него получается какая‑то «цыганщина»
13сегодня, 20:42
«Где идеи Станковича? Я их не вижу. Вся игра идет через Заболотного – это нормально? Это не игра «Спартака». Гасилин о красно-белых
22сегодня, 20:41
«Ливерпуль» предложит «Парме» 35 млн евро за Леони. Англичане согласовали контракт с защитником до 2031-го (Николо Скира)
12сегодня, 20:21
«Удинезе» купил лучшего ассистента «Мазеруэлла» Миллера за рекордные для шотландского клуба 4,7 млн фунтов
1сегодня, 19:56
Витцель перешел в «Жирону». Контракт экс-игрока «Атлетико» и «Зенита» – по схеме «1+1»
4сегодня, 19:24Фото