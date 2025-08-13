«Ньюкасл» близок к трансферу хавбека «Астон Виллы» Рэмзи за 40 млн фунтов

«Ньюкасл» близок к подписанию Джейкоба Рэмзи.

«Сороки» почти достигли договоренности с «Астон Виллой » о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки может составить 40 миллионов фунтов.

Интерес к Рэмзи также проявлял «Вест Хэм », но сам футболист хочет только в «Ньюкасл ».

В прошлом сезоне АПЛ Джейкоб провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .