«Ньюкасл» близок к трансферу хавбека «Астон Виллы» Рэмзи за 40 млн фунтов
«Ньюкасл» близок к подписанию Джейкоба Рэмзи.
«Сороки» почти достигли договоренности с «Астон Виллой» о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки может составить 40 миллионов фунтов.
Интерес к Рэмзи также проявлял «Вест Хэм», но сам футболист хочет только в «Ньюкасл».
В прошлом сезоне АПЛ Джейкоб провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
