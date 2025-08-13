Хасанби Биджиев: «Не думаю, что «Спартак» боится «Махачкалу». У них хороший подбор игроков. Стечение обстоятельств, что мы неудобны им»

Хасанби Биджиев не считает «Динамо» Махачкала неудобным соперником для «Спартака».

Красно-белые уступили дагестанскому клубу (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России.

— Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за «Спартаком», потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением «Спартака », ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.

— В чем сила «Динамо» против «Спартака»? Вы неудобны?

— Не думаю, что «Спартак» нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны «Спартаку».

— Как оцените старт вашей команды в Кубке? Что вам хочется улучшить?

— Замечания всегда есть. Мы стартовали нормально. Нам нужно улучшить игру в атаке и не пропускать со стандартов, — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».