Хасанби Биджиев: «Не думаю, что «Спартак» боится «Махачкалу». У них хороший подбор игроков. Стечение обстоятельств, что мы неудобны им»
Красно-белые уступили дагестанскому клубу (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России.
— Сложный матч, у обеих команд была ротация состава. Начало было за «Спартаком», потом мы выровняли игру. Наши ребята провели достойный матч. Важно было следить за перестроением «Спартака», ребята четко реагировали. Жаль, что пропустили в конце. Мы обрезались, заработали ненужный штрафной. В серии пенальти хорошо сработал вратарь.
— В чем сила «Динамо» против «Спартака»? Вы неудобны?
— Не думаю, что «Спартак» нас боится. У них хороший подбор игроков. Важно правильно найти решения и выйти с хорошим настроем, в этом наша заслуга. Стечение обстоятельств, что мы неудобны «Спартаку».
— Как оцените старт вашей команды в Кубке? Что вам хочется улучшить?
— Замечания всегда есть. Мы стартовали нормально. Нам нужно улучшить игру в атаке и не пропускать со стандартов, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».