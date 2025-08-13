  • Спортс
  • «Химнастик» отменил переход Кальдерона через пару часов после объявления. Защитник год назад произнес: «Я срал на мертвецов каталонцев» – видео завирусилось после его трансфера
«Химнастик» отменил переход Кальдерона через пару часов после объявления. Защитник год назад произнес: «Я срал на мертвецов каталонцев» – видео завирусилось после его трансфера

«Химнастик» объявил о трансфере футболиста, но вскоре изменил решение.

Во вторник клуб из Таррагоны сообщил о заключении контракта с защитником Хосе Кальдероном Портильо, покинувшим «Кордобу» в качестве свободного агента. Соглашение было рассчитано на год с опцией продления еще на один.

Спустя всего несколько часов «Химнастик» опубликовал следующее сообщение: «После оценки, проведенной в последние часы, было принято решение не завершать ранее объявленный трансфер Хосе Мануэля Кальдерона Портильо. Клуб, представляющий город и болельщиков, гордых своей историей, идентичностью и ценностями, считает, что любой новичок должен соответствовать принципам уважения, единства и социальной ответственности, которые нас характеризуют».

Решение отменить сделку, как отмечает La Razon, связано с оскорбительными заявлениями защитника, направленными на Каталонию и ее жителей. Год назад футболист после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода «Кордобы» во второй по силе испанский дивизион заявил во время прямого эфира в соцсетях: «Я срал на мертвецов каталонцев».

Видео вновь завирусилось после трансфера Хосе Кальдерона Портильо в «Химнастик» и спровоцировало волну негодования среди болельщиков команды. В результате руководство команды из Таррагоны решило не завершать трансфер.

