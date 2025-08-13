Агент Доннаруммы о «ПСЖ»: «Я ошеломлен неуважением. Джанлуиджи согласился на снижение зарплаты, но клуб передумал. Только в АПЛ удовлетворят завышенные требования парижан»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы высказался о решении «ПСЖ» расстаться с вратарем.

«Парень очень расстроен из-за случившегося. Последние 10 дней могут перечеркнуть четыре года здесь. Я ошеломлен этим неуважением, построенный здесь замок рухнул.

«ПСЖ » делал разные предложения. Мы согласились на снижение зарплаты, потому что Джанлуиджи хотел остаться, но затем клуб передумал, и тогда мы прервали переговоры, намереваясь возобновить их после финала Лиги чемпионов.

Мы вновь пообщались перед клубным чемпионатом мира, и клуб подтвердил желание продолжить сотрудничество. Произошедшее за последние 10 дней стало неожиданностью.

Странно, что за месяц тренер изменил мнение о футболисте. Именно это печалит меня больше всего и наводит на мысль, что, возможно, было бы лучше не продлевать контракт.

Возможно, только в АПЛ смогут удовлетворить завышенные финансовые требования клуба. Они говорят об уважении, но, похоже, уважение для них – это только деньги.

Речь не о том, чтобы покинуть проект и найти лучший вариант для Джиджио. С точки зрения имиджа нам нужно занять свою позицию, чтобы понять, как взаимодействовать с клубом», – сказал Энцо Райола.