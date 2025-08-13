Челестини о Торопе против «Акрона»: «Хороший матч провел, даже великолепный. Партнеры по команде тоже ошиблись не один раз»
Фабио Челестини доволен игрой Владислава Торопа против «Акрона» (1:1, 4:5 по пен.).
На 53‑й минуте матча Фонбет Кубка России вратарь ЦСКА ошибся в передаче, после чего тольяттинцы открыли счет.
— С Торопом общались после его ошибки в игре?
— Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен.
Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч, — сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
