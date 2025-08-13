Челестини о Торопе против «Акрона»: «Хороший матч провел, даже великолепный. Партнеры по команде тоже ошиблись не один раз»

Фабио Челестини доволен игрой Владислава Торопа против «Акрона» (1:1, 4:5 по пен.).

На 53‑й минуте матча Фонбет Кубка России вратарь ЦСКА ошибся в передаче, после чего тольяттинцы открыли счет.

— С Торопом общались после его ошибки в игре?

— Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен.

Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч, — сказал тренер ЦСКА .