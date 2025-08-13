Семак о Шилове против «Рубина»: «Хорошо вышел, успокоил. Это привело к результативным действиям»

Сергей Семак оценил игру Вадима Шилова в матче с «Рубином» (3:0).

17-летний дебютант «Зенита» заработал пенальти и забил гол в игре Фонбет Кубка России.

— Многие высказывают мнение, что выход Шилова перевернул ход игры. Вы с этим согласны?

— Насчет того, что он перевернул ход игры, сложный вопрос. То, что он вышел удачно — бесспорно, в тех двух моментах, которые привели к пенальти и к забитому мячу, сыграл хорошо.

Но, опять же, и Педро хорошо ему отдал, что касается его забитого мяча. В моменте с пенальти… здесь он, я думаю, хорошо распорядился мячом, увидел, что центр закрыт, еще один раз убрал, и здесь уже защитник не успел среагировать. Поэтому вышел хорошо, действительно.

Насчет того, что перевернул игру… по крайней мере, успокоил своими действиями, которые привели к результативным действиям — это уж точно.

— Маленькое уточнение. Шилов не летал в Грозный?

— Не летал.

— В воскресенье в заявке «Зенита-2» его тоже не было. Он по какому-то индивидуальному плану тренировался и готовился к этому матчу?

— Мы на него рассчитывали, поэтому он не сыграл за «Зенит-2», потому что готовился к сегодняшнему матчу. И он, и Лобов, – сказал тренер «Зенита».