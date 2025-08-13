Линделеф интересен «Сельте». Экс-защитник «МЮ» хочет 3-летний контракт
Виктор Линделеф может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» интересен не только «Байеру», но и «Сельте», сообщает журналист Николо Скира.
31-летний швед рассчитывает подписать с новым клубом контракт до 2028 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
