Линделеф интересен «Сельте». Экс-защитник «МЮ» хочет 3-летний контракт

Виктор Линделеф может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» интересен не только «Байеру», но и «Сельте», сообщает журналист Николо Скира.

31-летний швед рассчитывает подписать с новым клубом контракт до 2028 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
