Вратарь «Махачкалы» Волк о победе над «Спартаком» в серии пенальти: «Была бутылочка с подсказками. Но я даже не раскрывал полотенце, не посчитал нужным»

Давид Волк не пользовался подсказками в серии пенальти против «Спартака».

Голкипер махачкалинского «Динамо » высказался после победы над красно-белыми (1:1, 4:3 по пен.) в Фонбет Кубке России.

— Здорово, что победили. Игра была интересной, хотя не сказать, что было много моментов. Вся игра держала в напряжении.

Гол в конце основного времени матча… было неприятно. Но хорошо, что удалось победить в серии пенальти.

— Как готовились к серии пенальти?

— Была бутылочка с подсказками. Но я даже не раскрывал полотенце, не посчитал нужным, — сказал Волк .