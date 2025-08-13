Вратарь «Махачкалы» Волк о победе над «Спартаком» в серии пенальти: «Была бутылочка с подсказками. Но я даже не раскрывал полотенце, не посчитал нужным»
Давид Волк не пользовался подсказками в серии пенальти против «Спартака».
Голкипер махачкалинского «Динамо» высказался после победы над красно-белыми (1:1, 4:3 по пен.) в Фонбет Кубке России.
— Здорово, что победили. Игра была интересной, хотя не сказать, что было много моментов. Вся игра держала в напряжении.
Гол в конце основного времени матча… было неприятно. Но хорошо, что удалось победить в серии пенальти.
— Как готовились к серии пенальти?
— Была бутылочка с подсказками. Но я даже не раскрывал полотенце, не посчитал нужным, — сказал Волк.
Кто выиграет Суперкубок Европы?4089 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости