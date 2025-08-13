Беллингем позвонил перенесшему операцию Мэддисону: «Вернешься еще сильнее! Ноль сомнений»
Джуд Беллингем поддержал травмированного Джеймса Мэддисона.
Напомним, полузащитник «Тоттенхэма» перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена и пропустит большую часть сезона.
Полузащитник «Реала» Беллингем позвонил своему партнеру по сборной Англии по видеосвязи, чтобы поддержать его. Мэддисон выложил скриншот в сторис инстаграма.
Джуд отреагировал на пост Джеймса, написав: «Мой шериф 🤍. Ты вернешься еще сильнее! Ноль сомнений».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
