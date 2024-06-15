Германия наняла экс-парикмахера Роналду. Стричься игроки могут только за 2 дня до матча

Сборная Германии наняла парикмахера, который ранее работал с Криштиану Роналду.

Мустафа «Мусти» Мостафа, знаменитый парикмахер из Эссена, стал официальным партнером немецкой сборной на .

Специалист уже прибыл в лагерь сборной в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников. Посещение парикмахера возможно только за два дня до матча.

Мостафа в прошлом стриг , дружит со многими игроками национальной сборной и присутствовал на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Фото: waz.de