Германия наняла экс-парикмахера Роналду. Стричься игроки могут только за 2 дня до матча

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Германии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стиль Футбол

Сборная Германии наняла парикмахера, который ранее работал с Криштиану Роналду.

Мустафа «Мусти» Мостафа, знаменитый парикмахер из Эссена, стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024.

Специалист уже прибыл в лагерь сборной в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников. Посещение парикмахера возможно только за два дня до матча. 

Мостафа в прошлом стриг Криштиану Роналду, дружит со многими игроками национальной сборной Германии и присутствовал на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Фото: waz.de

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18 комментариев
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Фабрегас себе новую профессию нашел?)
+38
-3
+35
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Очередной бесполезный коммент)
+36
-10
+26
У меня такой же подход. НГ, ДР, отпуск или собеседование - за пару дней надо патлы убрать. Ну а далее уже по настроению)))
+15
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+15
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Источник: У барси больше ЛЧ чем у Начо))🥹🤣
+3
-1
+2
Мне показалось, что это Марез
+1
0
+1
"Мустафа «Мусти» Мостафа, знаменитый парикмахер из Эссена, стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024"
А может партнером сборной стать какая-нибудь знаменитая "массажистка" из Штутгарта? Условия те же: за 2 дня до матча ни-ни, не более троих за сеанс...
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Кто скрестил Мареза с Фабрегасом?
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Ответ Дворовый футболист
Почему не за день, например?
За день слишком много кипиша и без стрижки
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Вспомнился материал на спорте про московского парикмахера от 2018 года с ЧМ, назывался вроде "Я стриг Криштиану". Почитайте, кто не видел, занятно)
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А визажист остался с Кринжем7.
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Так вот кто виновник того, что гол на чм22 не записали на Роналду
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Ответ Пашка Донофф
У меня такой же подход. НГ, ДР, отпуск или собеседование - за пару дней надо патлы убрать. Ну а далее уже по настроению)))
Почему не за день, например?
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Ответ Олег Щёголев
"Мустафа «Мусти» Мостафа, знаменитый парикмахер из Эссена, стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024" А может партнером сборной стать какая-нибудь знаменитая "массажистка" из Штутгарта? Условия те же: за 2 дня до матча ни-ни, не более троих за сеанс...
Первым делом будучи менеджером в ФК я бы решил этот вопрос для холостых футболистов. Чтобы они по дискотекам не шарились, да и для молодежи это вопрос номер один. Хрен ушли бы из клуба
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