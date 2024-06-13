Куарежма о Роналду на Евро-2024: «Ожидаю, что он будет вести команду за собой, как всегда. Пусть он покажет себя и приведет сборную к нужному результату»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рикарду Куарежма Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рикарду Куарежма рассказал, чего ждет от Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Я ожидаю от него того, что он делал всегда. Что он будет вести команду за собой, и если во время чемпионата Европы возникнут не самые приятные моменты, он попробует разрешить их вместе с другими игроками. Пусть он, в первую очередь, покажет себя и приведет команду к нужному результату. 

Мы все знаем, каким духом состязательности он обладает, тем более, мне кажется, это будет его последний чемпионат Европы, и он должен получить от него максимум удовольствия», – сказал бывший футболист сборной Португалии.

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8 комментариев
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Ответ Алексей Муравьёв
Ага, так же как он на ЧМ-22 вел команду за собой вниз, из-за него Португалия так и обделалась, всю атмосферу в сборной запорол!
> Португалия обделалась
> Вышли в 1/4 ЧМ (топ-8 сборных мира)
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Климов о Ригоберке на Евро-2024:

"Ожидаю, что он будет вести нашу команду хейтеров за собой. Пусть покажет результат и наберёт побольше плюсов под постами с Роналду"
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Ответ Человек1991
Какое же дикое позорище несут Мартинес и Куарежма )) Я так понял Роналду из своих бабок платит ЗП Мартинесу 10 лимонов ))
Ты и понял - это две вещи несовместные❤️
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