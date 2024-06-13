Куарежма о Роналду на Евро-2024: «Ожидаю, что он будет вести команду за собой, как всегда. Пусть он покажет себя и приведет сборную к нужному результату»

Рикарду Куарежма рассказал, чего ждет от Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Я ожидаю от него того, что он делал всегда. Что он будет вести команду за собой, и если во время чемпионата Европы возникнут не самые приятные моменты, он попробует разрешить их вместе с другими игроками. Пусть он, в первую очередь, покажет себя и приведет команду к нужному результату.

Мы все знаем, каким духом состязательности он обладает, тем более, мне кажется, это будет его последний чемпионат Европы, и он должен получить от него максимум удовольствия», – сказал бывший футболист сборной .