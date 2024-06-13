Роналду о Евро-2024: «Это поколение Португалии заслуживает победы. Рекорды – не цель для меня»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Евро-2024.

«Думаю, это поколение заслуживает победы в турнире такого масштаба. Мы должны мечтать, а мечтать – это хорошо.

Чувствую себя хорошо, я готов. Мы хотим побеждать, это очень важно. Для меня рекорды не являются целью, они приходят сами собой. Главное – получать удовольствие и стараться делать все, что в моих силах.

У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если такого чувства нет, значит, пора заканчивать. Команда абсолютно спокойна, не вижу, чтобы кто-то волновался. Уверен, все пройдет хорошо.

Я подготовился к турниру, до первого матча осталось пять дней, нужно хорошо стартовать», – сказал 39-летний форвард сборной Португалии.

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13 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Да-да, рекорды его сами находят, мы помним
Когда так говорит Месси - о да, святой, когда так говорит Роналду - о нет, вреааат.
+20
-6
+14
ну удачи
+6
-2
+4
Ну он прям хорошую форму набрал да и замены нету, а Рамуш так и остался нулевым. Ноль практики в ПСЖ, нулевое позиционирование, нулевая способность в подыгрыше и абсолютно отрицательная способность к завершению. Главное чтобы Бернарду не выпускали а то системные игроки сити очень плохи в национальных сборных и тот же Фоден, хотя есть исключения, однако Бернарду к ним не относится. Нужно схема с двумя напами вместе с Жотой тогда у Роналду появится доп пространство. Не знаю как покажет себя против самых топов вроде Франций и Германий, но среднякам забьет. Англий к топам вообще не относятся, там ужас в обороне и вообще в игре, Португалия с нынешнем составом из переедет просто и это факт. Англия слабая хоть и с топовыми игроками. А вообще видно как он заряжен прям и в хорошей форме находится. Скорость с возрастом упала но его позиционирование остаётся лучшим в мире с помощью которого он в любой игре найдет момент для удара, да и сама сборная стала топовой поэтому шансов будет намного больше учитывая что и Бруно вошёл в Прайм
+6
-3
+3
Но все таки подсчет ведёт, не правда ли
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Да-да, рекорды его сами находят, мы помним
Не в ту ветку бьете. Не ваше это. Щас там депутат какой-нибудь выскажется, вот тогда пора!
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-2
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Удачи, легенда!
+1
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0
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