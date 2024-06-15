Джанашия уверен, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец»
Заза Джанашия уверен, что Хвича забьет на Евро больше голов, чем Роналду.
«Кто забьет больше, Хвича или Криштиану? Я думаю, что Криштиану не забьет.
Конечно, Хвича будет более результативным. Он – более молодой, грузин! А Роналду уже старый.
Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Грузии.
Евро-2024 стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборные Португалии и Грузии сыграют в группе F вместе с командами Чехии и Турции.