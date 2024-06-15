Джанашия уверен, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец»

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Заза Джанашия уверен, что Хвича забьет на Евро больше голов, чем Роналду.

«Кто забьет больше, Хвича или Криштиану? Я думаю, что Криштиану не забьет.

Конечно, Хвича будет более результативным. Он – более молодой, грузин! А Роналду уже старый.

Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Грузии

Евро-2024 стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборные Португалии и Грузии сыграют в группе F вместе с командами Чехии и Турции.

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5 комментариев
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Смешно сравнивать. Пусть Хвича за свою карьеру забьёт хотя бы половину того, что наколотил Роналду. Потом будем обсуждать.
+7
-1
+6
Зазе чачу больше не наливать
+5
0
+5
Я считаю - наоборот.
+4
0
+4
Пенальти за 4-5 матчей обязательно дадут, посрамив Джанашию
+2
-1
+1
Как же я с улыбкой вернусь сюда когда Роналду их мертвой обороне 3 гола отгрузит. Они еле еле на евро попали а тут разговоры уже о лучшем бомбардире
+2
-1
+1
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