Джанашия уверен, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец»

Заза Джанашия уверен, что Хвича забьет на Евро больше голов, чем Роналду.

«Кто забьет больше, Хвича или ? Я думаю, что Криштиану не забьет.

Конечно, будет более результативным. Он – более молодой, грузин! А Роналду уже старый.

Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной .

стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборные Португалии и Грузии сыграют в группе F вместе с командами Чехии и Турции.