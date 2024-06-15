«Интер» готов продать Думфриса за 25-30 млн евро и ждет предложений от «МЮ». С латералем не договорились о продлении контракта

«Интер» готовится к уходу Дензела Думфриса.

Контракт латераля с миланским клубом истекает в следующем году. Стороны вели переговоры о продлении соглашения зимой, но не смогли согласовать финансовый аспект сотрудничества: представители игрока запрашивали для него зарплату в размере 5,5 миллиона евро год, клуб предлагал 4 млн. Позже агенты снизили требования на полмиллиона евро, но договоренность так и не была достигнута.

Сейчас « » готов продать футболиста, чтобы не потерять его бесплатно. По информации La Gazzetta dello Sport, за трансфер миланцы хотят выручить 25-30 миллионов евро.

Предложение о переходе игрока уже сделала « », но итальянцы надеются, что в борьбу включится « ». Главный тренер манкунианцев тен Хаг хотел видеть Дензела в своей команде.

В минувшем сезоне Серии А Думфрис провел 31 матч, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.