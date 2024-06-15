«Интер» готов продать Думфриса за 25-30 млн евро и ждет предложений от «МЮ». С латералем не договорились о продлении контракта

Теги Интер Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис Эрик тен Хаг Футбол

«Интер» готовится к уходу Дензела Думфриса.

Контракт латераля с миланским клубом истекает в следующем году. Стороны вели переговоры о продлении соглашения зимой, но не смогли согласовать финансовый аспект сотрудничества: представители игрока запрашивали для него зарплату в размере 5,5 миллиона евро год, клуб предлагал 4 млн. Позже агенты снизили требования на полмиллиона евро, но договоренность так и не была достигнута.

Сейчас «Интер» готов продать футболиста, чтобы не потерять его бесплатно. По информации La Gazzetta dello Sport, за трансфер Думфриса миланцы хотят выручить 25-30 миллионов евро.

Предложение о переходе игрока уже сделала «Астон Вилла», но итальянцы надеются, что в борьбу включится «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел видеть Дензела в своей команде. 

В минувшем сезоне Серии А Думфрис провел 31 матч, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интер надеется что в борьбу включится МЮ потому что их можно развести на большее количество денег)
+28
-2
+26
Очень хороший игрок, особенно для Хага. Трудолюбивый и выносливый.
+10
-1
+9
Ответ Сергей Максимюк
Интер надеется что в борьбу включится МЮ потому что их можно развести на большее количество денег)
Год назад Онану продали, щас Думфриса толкнут💰
+10
-1
+9
Продать бы Уан-Биссаку, тогда за 25 хороший вариант
+9
-2
+7
Для обоих клубов хороший трансфер. Думфрис как раз для АПЛ игрок - быстрый, мощный, выносливый и не очень сообразительный.
+4
0
+4
Ответ QWertY
Если удастся сбагрить Биссаку, то трансфер возможен. Но хз зачем нужен игрок за 25-30кк, который будет сидеть под Далотом. Лучше дешевле найти
Каким сидеть под Далотом??? Далот при нем будет глубоким запасом
+5
-2
+3
Артета, не спи
+2
0
+2
МЮ, спасай!
деньги очень нужны :)
+3
-1
+2
Ответ Сергей Максимюк
Интер надеется что в борьбу включится МЮ потому что их можно развести на большее количество денег)
Ну да. Это не мудрое руководство Челси.
+3
-1
+2
Ответ DaniZero
Думфрис для Ливерпуля подошел бы четко
Со всех сторон. Плюс Цимикаса продают, значит нужен комплект в составе на все случаи жизни.
+1
0
+1
Ответ rooney pers
Ну да. Это не мудрое руководство Челси.
А челси тут при чем?
+1
0
+1
Для МЮ хороший вариант, кроме шуток. И ценник приемлемый
+1
0
+1
Всё будет решаться после Евро. Очень многое может измениться к этому времени
+2
-1
+1
не, МЮ такие ценники не интересуют
0
0
0
Эту новость уже года 3 каждое лето публикуют
0
0
0
Как так получилось что болельщики МЮ готовы продать Уан-Биссаку, не первый раз такое вижу? Еще недавно у них это был лучший защ Англии, покруче Трентов всяких
0
0
0
Маротта опять обделался с продлением. Его или на бабки разводят на продлении, либо вот такое с перспективой Шкриньяра.
Теперь 25-30 с годом контакта и на такую зарплату слишком жирно.
15-20 красная цена в таких условиях.
Возможно, поменяются на Биссаку 1 к 1.
0
0
0
Думфрис для Ливерпуля подошел бы четко
+1
-1
0
Копейки, совершенные копейки
0
0
0
Ответ QWertY
Далот лучше этого бегунка. Сразу видно, что ты матчи Интера и МЮ не смотрел
Да да, лучше :))))))))
+1
-1
0
Ответ QWertY
Далот лучше этого бегунка. Сразу видно, что ты матчи Интера и МЮ не смотрел
Да да, лучше :))))))))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий