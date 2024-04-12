«Интер» может купить у «МЮ» Уан-Биссаку, если продаст Думфриса

«Интер» заинтересован в приобретении Аарона Уан-Биссаки.

Как передает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в случае ухода правого защитника миланцы могут попробовать подписать именно футболиста « ». Такую возможность итальянский клуб раньше уже изучал и общался с агентами игрока.

Отмечается, что у представителей « » сложилось впечатление, будто будет не против поиграть за пределами Англии.

Что касается Думфриса, то его возможная продажа связана со сложностями в переговорах о продлении контракта, истекающего в 2025 году.