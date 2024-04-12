«Интер» может купить у «МЮ» Уан-Биссаку, если продаст Думфриса

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис Аарон Уан-Биссака Футбол

«Интер» заинтересован в приобретении Аарона Уан-Биссаки.

Как передает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в случае ухода правого защитника Дензела Думфриса миланцы могут попробовать подписать именно футболиста «Манчестер Юнайтед». Такую возможность итальянский клуб раньше уже изучал и общался с агентами игрока.

Отмечается, что у представителей «Интера» сложилось впечатление, будто Уан-Биссака будет не против поиграть за пределами Англии.

Что касается Думфриса, то его возможная продажа связана со сложностями в переговорах о продлении контракта, истекающего в 2025 году.

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12 комментариев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Игроки МЮ очень хорошо приживаются в Интере. Даже из бесполезного Санчеса итальянцы извлекли пользу
Санчес везде хорошо играл кроме МЮ
+20
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+20
Игроки МЮ очень хорошо приживаются в Интере. Даже из бесполезного Санчеса итальянцы извлекли пользу
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такая корова нужна самому
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уж лучше пусть Думфрис останется, чем такие кандидаты на замену...
+1
0
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Очень странный выбор . Один -с хорошо прокаченными защитными скиллами и малополезен в атаке , второй -шикарен в атаке , но в защите часто небрежен . Шило на мыло . Настолько разный размен похож больше на утку.
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Прямой обмен
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Кто придумывал явно немного бредит
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Всем нравятся игроки МЮ, но никто их не покупает😁
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Ответ melmi
Очень странный выбор . Один -с хорошо прокаченными защитными скиллами и малополезен в атаке , второй -шикарен в атаке , но в защите часто небрежен . Шило на мыло . Настолько разный размен похож больше на утку.
Обоих на один фланг
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