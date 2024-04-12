«Интер» может купить у «МЮ» Уан-Биссаку, если продаст Думфриса
«Интер» заинтересован в приобретении Аарона Уан-Биссаки.
Как передает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в случае ухода правого защитника Дензела Думфриса миланцы могут попробовать подписать именно футболиста «Манчестер Юнайтед». Такую возможность итальянский клуб раньше уже изучал и общался с агентами игрока.
Отмечается, что у представителей «Интера» сложилось впечатление, будто Уан-Биссака будет не против поиграть за пределами Англии.
Что касается Думфриса, то его возможная продажа связана со сложностями в переговорах о продлении контракта, истекающего в 2025 году.