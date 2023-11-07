«МЮ» и «Челси» думают о покупке Думфриса. «Интер» не продаст защитника дешевле 50 млн евро

Дензел Думфрис заинтересовал топ-клубы АПЛ.

Как передает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, о приобретении защитника « » вновь начали думать « » и « ».

«Нерадзурри» не готовы продать нидерландца менее чем за 50 млн евро и настроены продлить с ним контракт.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 2 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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