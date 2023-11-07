«МЮ» и «Челси» думают о покупке Думфриса. «Интер» не продаст защитника дешевле 50 млн евро
Дензел Думфрис заинтересовал топ-клубы АПЛ.
Как передает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, о приобретении защитника «Интера» вновь начали думать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Нерадзурри» не готовы продать нидерландца менее чем за 50 млн евро и настроены продлить с ним контракт.
В текущем сезоне 27-летний футболист забил 2 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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В интерес Челси поверил бы, если бы это был афрофранцуз)
Дюмфрис на рынке лучший из возможных доступных вариантов!
Еще бы Шоу/Маласию обменять с доплатой на ДиМарко!!!
Но у МЮ и помимо фланговых защитников хватает проблем: нет правого вингера, нет стабильного нападающего, нет достаточного количества квалифицированных игроков в центре поля.
И это помимо того что игра вратаря оставляет желать лучшего и ЭтХ не доволен центральными защитниками, а еще Варан планирует уйти на заработки и у Линделефа контракт на исходе...
Такие есть в Челси?