«МЮ» и «Челси» думают о покупке Думфриса. «Интер» не продаст защитника дешевле 50 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис деньги Футбол

Дензел Думфрис заинтересовал топ-клубы АПЛ.

Как передает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, о приобретении защитника «Интера» вновь начали думать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Нерадзурри» не готовы продать нидерландца менее чем за 50 млн евро и настроены продлить с ним контракт.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 2 гола за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Дядя ТУРА
у Челси там вроде Рис Джейс и Густо. куда третьего??
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Джек Токтошакунов
Ответ Дядя ТУРА
у Челси там вроде Рис Джейс и Густо. куда третьего??
надо избавляться от недоразумения в лице Гюсто.
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corazón blanco
Ответ Милан фан.
Это будет развод века если Интер впарит его МЮ за 50 миллионов, хотя мю Антони вообще за 100 покупал 🤭
В чем развод века? Думфрис конечно не суперталант, но он дает своему клуб очень многое, выполняя огромный объем работы, да, возможно стабильности ему не хватает, но с учетом ценников АПЛ, вполне допускаю, что за такие деньги его могут выкупить. Утюжит свой фланг будь здоров, да и не так уж плохо подключается к атакам, плюс не так уж и подвержен травмам, что тоже немаловажно в нынешнее время, особенно для условного Юнайтед)
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deadjoker
Челси хочет купить 27 летнего игрока? :)) Хорошая утка, жирная
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Камбоджа Иванов
Вот бы МЮ, а то будет обидно, если цирк закончится
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red hikkikomori
Голландец же, не удивили)
В интерес Челси поверил бы, если бы это был афрофранцуз)
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Акира_1
У Челси в ворота попасть не могут игроки, поэтому логично надо купить ещё защитников.
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Иванов Сергей
Челси вместо нападающих все защитников покупает 🤦‍♂️
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Иванов Сергей
Для МЮ цена стандартная, от 50 млн начинается
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Е.Р.
Отлично, вместо него можно будет Фримпонга наконец купить.
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Vadim Grabovskiy
МЮ давно пора было задуматься над приобретением нормальных фуллбэков способных делать подачи в штрафную.
Дюмфрис на рынке лучший из возможных доступных вариантов!
Еще бы Шоу/Маласию обменять с доплатой на ДиМарко!!!

Но у МЮ и помимо фланговых защитников хватает проблем: нет правого вингера, нет стабильного нападающего, нет достаточного количества квалифицированных игроков в центре поля.
И это помимо того что игра вратаря оставляет желать лучшего и ЭтХ не доволен центральными защитниками, а еще Варан планирует уйти на заработки и у Линделефа контракт на исходе...
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Е.Р.
Ответ Дядя ТУРА
у Челси там вроде Рис Джейс и Густо. куда третьего??
Дуффи надежный, крепкий, не травматичный, трудяга, без капризов загонов и понтов.
Такие есть в Челси?
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Давид Agabekyan
Ответ red hikkikomori
Голландец же, не удивили) В интерес Челси поверил бы, если бы это был афрофранцуз)
афроголландец. Не сильно большая разница
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Милан фан.
Ответ corazón blanco
В чем развод века? Думфрис конечно не суперталант, но он дает своему клуб очень многое, выполняя огромный объем работы, да, возможно стабильности ему не хватает, но с учетом ценников АПЛ, вполне допускаю, что за такие деньги его могут выкупить. Утюжит свой фланг будь здоров, да и не так уж плохо подключается к атакам, плюс не так уж и подвержен травмам, что тоже немаловажно в нынешнее время, особенно для условного Юнайтед)
Согласен, он неплохой защитник, просто цена 50 млн слишком дорого на мой взгляд
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ɔculpa
Ответ Е.Р.
Отлично, вместо него можно будет Фримпонга наконец купить.
Только вот в сборной Фримпонг без шансов сидит под Думфрисом, так что стоит подумать, так ли уж хорош Фримпонг.
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