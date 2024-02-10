Гвардиола – лучший тренер 2010-х по версии FourFourTwo, Дель Боске – 2-й, Фергюсон – 3-й, Клопп – 4-й, Зидан – 6-й, Моуринью – 7-й, Анчелотти – 9-й

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира в 2010-х.

Британский журнал FourFourTwo поставил каталонского специалиста на первое место в списке из 32 человек, в который вошли как тренеры клубов, так и сборных.

1. (« », «Бавария», « »)

2. Висенте Дель Боске (сборная )

3. Алекс Фергюсон (« »)

4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)

5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)

6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)

7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)

8. Йоахим Лев (сборная Германии)

9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)

10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)

11-е место занял Луис Энрике, 12-е – Клаудио Раньери, 13-е – Массимилиано Аллегри, 14-е – Антонио Конте, 15-е – Маурисио Почеттино, 16-е – Роберто Манчини, 17-е – Юпп Хайнкес, 18-е – Фернанду Сантуш, 19-е – Унаи Эмери, 20-е – Арсен Венгер.

Томаса Тухеля поставили на 23-е место, Эрика тен Хага – на 24-е, Гарета Саутгейта – на 29-е.