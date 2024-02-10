Гвардиола – лучший тренер 2010-х по версии FourFourTwo, Дель Боске – 2-й, Фергюсон – 3-й, Клопп – 4-й, Зидан – 6-й, Моуринью – 7-й, Анчелотти – 9-й
Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира в 2010-х.
Британский журнал FourFourTwo поставил каталонского специалиста на первое место в списке из 32 человек, в который вошли как тренеры клубов, так и сборных.
1. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
2. Висенте Дель Боске (сборная Испании)
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)
5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)
6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)
7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)
8. Йоахим Лев (сборная Германии)
9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)
10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)
11-е место занял Луис Энрике, 12-е – Клаудио Раньери, 13-е – Массимилиано Аллегри, 14-е – Антонио Конте, 15-е – Маурисио Почеттино, 16-е – Роберто Манчини, 17-е – Юпп Хайнкес, 18-е – Фернанду Сантуш, 19-е – Унаи Эмери, 20-е – Арсен Венгер.
Томаса Тухеля поставили на 23-е место, Эрика тен Хага – на 24-е, Гарета Саутгейта – на 29-е.
А он, на минуточку, обладатель требла с Баварией
Просто сравните. Клопп с гораздо меньшими ресурсами в Ливерпуле раньше выиграл ЛЧ и дважды вышел в финал. Да и в АПЛ дважды проиграл Гвардиолле с разницей в одно очко. Причем в тех сезонах были моменты, когда судейские решения влияли на исход матча не в пользу Ливерпуля, но в пользу Сити. Не удивлюсь, если на нынешний сезон уже повлиял тот самый матч с Тоттенхэм в плане определения чемпион. При этом деньги у немца не льлись рекой, а зарабатывать с продажи игроков (Коутиньо). В случае провала у Юргена не было возможности выйти на рынок и взять кого надо, а приходилось работать с тем, что есть. Гвардиола же каждое лето выкидывал по 50 миллионов на защитников пока ему наконец-то не попался нужный. И это при том, что у Сити в скаутах настоящие мастера, которые хорошо разбираются в игроках, но даже так Пепу чего-то не хватало. Кое-как нашел себе Диаша и Аканжи и наконец-то перестал влетать Монако, Лиону и Тоттенхэму. А у Юрген так и играет Матипом с Ван Дейком и относительно недавно только взятым Конате за 20 миллионов. И результаты не сильно разнятся. В Боруссии и Баварии у них было то же самое. Просто подумайте, смог бы Клопп повторить успех Гвардиолы в Ман Сити ? Да конечно, ЛЧ бы взял наверняка раньше и не одну. А у Гвардиолы в Ливерпуле получилось бы ? Навряд ли.
Как философ, новатор и тактик Пеп хорош. Но иной раз кажется, что он уже слишком мудрит, чтобы показать, что он уникальный. Вот в прошлом сезоне придумала 4 цз в составе и Стоунза в опорке при владении и все восхищались, какой гений! Да Анчелотти/Клопп и гораздо проще бы взяли ту ЛЧ просто за счёт таких игроков как Де Брюйне и Холанд. Нет необходимости так мудрить, когда у тебя просто лучшие игроки в составе.
Я в целом об этом и говорю, что как раз из-за большой разницы в ресурсах, но с не сильно разнящимся результатом считаю Клоппа лучше Гвардиолы. Все же немец с гораздо меньшими тратами построил команду, которая очень много крови попила у испанца
Энрике - возможно, но скорее нет
Вальверде - точно нет.