Гвардиола – лучший тренер 2010-х по версии FourFourTwo, Дель Боске – 2-й, Фергюсон – 3-й, Клопп – 4-й, Зидан – 6-й, Моуринью – 7-й, Анчелотти – 9-й

Теги Боруссия Дортмунд Марсель ПСЖ Интер Роберто Манчини Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Арсен Венгер Сборная Португалии по футболу Ювентус Дидье Дешам Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Гарет Саутгейт Юпп Хайнкес Йоахим Лев Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Барселона Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Диего Симеоне Арсенал рейтинги Наполи Тоттенхэм Зинедин Зидан Клаудио Раньери Антонио Конте Пеп Гвардиола Лестер Висенте Дель Боске Унаи Эмери Луис Энрике Массимилиано Аллегри Фернанду Сантуш Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг FourFourTwo Футбол

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером мира в 2010-х.

Британский журнал FourFourTwo поставил каталонского специалиста на первое место в списке из 32 человек, в который вошли как тренеры клубов, так и сборных.

1. Пеп ГвардиолаБарселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)

2. Висенте Дель Боске (сборная Испании)

3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

4. Юрген Клопп («Боруссия Дортмунд», «Ливерпуль»)

5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции)

6. Зинедин Зидан («Реал Мадрид»)

7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»)

8. Йоахим Лев (сборная Германии)

9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»)

10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»)

11-е место занял Луис Энрике, 12-е – Клаудио Раньери, 13-е – Массимилиано Аллегри, 14-е – Антонио Конте, 15-е – Маурисио Почеттино, 16-е – Роберто Манчини, 17-е – Юпп Хайнкес, 18-е – Фернанду Сантуш, 19-е – Унаи Эмери, 20-е – Арсен Венгер.

Томаса Тухеля поставили на 23-е место, Эрика тен Хага – на 24-е, Гарета Саутгейта – на 29-е.

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я фан МЮ и Ферги мой любимый тренер, но почему САФ так высоко? Он в 10-х провел лишь 3 сезона и не сказать, что чего-то такого добился за это время, чтобы быть так высоко. ИМХО
+39
-3
+36
Симеоне я бы выше поставил. Да, он не взял ЛЧ, но было два финала, и он прервал гегемонию Реала и Барсы в чемпионате. Плюс, были кубки Лиги Европы и т.д.
+18
0
+18
Ответ QWertY
Только заметил, что Хайнкес ниже Поча, Аллегри, Манчини и Конте🤣 А он, на минуточку, обладатель требла с Баварией
Зидан с тремя ЛЧ подряд только на 6ом, а Фергюсон на 2ом не смущает?
+19
-3
+16
Фергюсона только за былые заслуги поставили. В принципе некорректно видеть в топ-10 человека, который с 2013 года не тренирует. При всём уважении к легенде. У того же Аллегри 6 скудетто, из них 4 с золотыми дублями + 2 финала ЛЧ, и его нет в десятке, уж на 8-10 место он наработал, не хуже Симеоне выступил, тот правда проигранные финалы ЛЧ добрал победами в ЛЕ, но Аллегри не виноват что не выступал с Миланом и Юве в этом турнире в 10-х, а только в ЛЧ. Конте тоже мог бы запрыгнуть в десятку, но провалы в еврокубках перечеркивают все успехи в национальных чемпионатах, так что его место более-менее справедливо. И наверное надо разделять клубных тренеров и тренеров сборных, разный ритм работы, разные методы, одни работают круглый год ради результата, другим по сути для трофея надо выиграть несколько матчей в короткий период времени, а отборы на турниры зачастую выигрываются вполноги, когда выносишь всяких бичей типа Гибралтара и Сан-Марино (к слову в национальных чемпионатах таких убогих команд попросту нет, редко кто так откровенно раздвигает ноги и позволяет на себе набить статистику)
+14
-1
+13
Только заметил, что Хайнкес ниже Поча, Аллегри, Манчини и Конте🤣
А он, на минуточку, обладатель требла с Баварией
+12
-5
+7
Ответ Street Fighter
Я фан МЮ и Ферги мой любимый тренер, но почему САФ так высоко? Он в 10-х провел лишь 3 сезона и не сказать, что чего-то такого добился за это время, чтобы быть так высоко. ИМХО
Как посмотреть. Последние годы САФ с весьма скромными игроками (относительно прошлых лет) брал АПЛ. Больших трат уже не было. Иной раз бегали всякие Уэлбеки и Клеверли. Да и последующие неудачи сразу после ухода Фергюсона показали, что весь клуб держался на его фигуре.
+6
-2
+4
почему не месси на первом месте ???
+6
-3
+3
Как по мне Клопп именно как тренер сильнее Гвардиолы. Философ, новатор это все про Пепа, но именно в тренерском ремесле он проигрывает Юргену.

Просто сравните. Клопп с гораздо меньшими ресурсами в Ливерпуле раньше выиграл ЛЧ и дважды вышел в финал. Да и в АПЛ дважды проиграл Гвардиолле с разницей в одно очко. Причем в тех сезонах были моменты, когда судейские решения влияли на исход матча не в пользу Ливерпуля, но в пользу Сити. Не удивлюсь, если на нынешний сезон уже повлиял тот самый матч с Тоттенхэм в плане определения чемпион. При этом деньги у немца не льлись рекой, а зарабатывать с продажи игроков (Коутиньо). В случае провала у Юргена не было возможности выйти на рынок и взять кого надо, а приходилось работать с тем, что есть. Гвардиола же каждое лето выкидывал по 50 миллионов на защитников пока ему наконец-то не попался нужный. И это при том, что у Сити в скаутах настоящие мастера, которые хорошо разбираются в игроках, но даже так Пепу чего-то не хватало. Кое-как нашел себе Диаша и Аканжи и наконец-то перестал влетать Монако, Лиону и Тоттенхэму. А у Юрген так и играет Матипом с Ван Дейком и относительно недавно только взятым Конате за 20 миллионов. И результаты не сильно разнятся. В Боруссии и Баварии у них было то же самое. Просто подумайте, смог бы Клопп повторить успех Гвардиолы в Ман Сити ? Да конечно, ЛЧ бы взял наверняка раньше и не одну. А у Гвардиолы в Ливерпуле получилось бы ? Навряд ли.

Как философ, новатор и тактик Пеп хорош. Но иной раз кажется, что он уже слишком мудрит, чтобы показать, что он уникальный. Вот в прошлом сезоне придумала 4 цз в составе и Стоунза в опорке при владении и все восхищались, какой гений! Да Анчелотти/Клопп и гораздо проще бы взяли ту ЛЧ просто за счёт таких игроков как Де Брюйне и Холанд. Нет необходимости так мудрить, когда у тебя просто лучшие игроки в составе.
+10
-8
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как по мне Клопп именно как тренер сильнее Гвардиолы. Философ, новатор это все про Пепа, но именно в тренерском ремесле он проигрывает Юргену. Просто сравните. Клопп с гораздо меньшими ресурсами в Ливерпуле раньше выиграл ЛЧ и дважды вышел в финал. Да и в АПЛ дважды проиграл Гвардиолле с разницей в одно очко. Причем в тех сезонах были моменты, когда судейские решения влияли на исход матча не в пользу Ливерпуля, но в пользу Сити. Не удивлюсь, если на нынешний сезон уже повлиял тот самый матч с Тоттенхэм в плане определения чемпион. При этом деньги у немца не льлись рекой, а зарабатывать с продажи игроков (Коутиньо). В случае провала у Юргена не было возможности выйти на рынок и взять кого надо, а приходилось работать с тем, что есть. Гвардиола же каждое лето выкидывал по 50 миллионов на защитников пока ему наконец-то не попался нужный. И это при том, что у Сити в скаутах настоящие мастера, которые хорошо разбираются в игроках, но даже так Пепу чего-то не хватало. Кое-как нашел себе Диаша и Аканжи и наконец-то перестал влетать Монако, Лиону и Тоттенхэму. А у Юрген так и играет Матипом с Ван Дейком и относительно недавно только взятым Конате за 20 миллионов. И результаты не сильно разнятся. В Боруссии и Баварии у них было то же самое. Просто подумайте, смог бы Клопп повторить успех Гвардиолы в Ман Сити ? Да конечно, ЛЧ бы взял наверняка раньше и не одну. А у Гвардиолы в Ливерпуле получилось бы ? Навряд ли. Как философ, новатор и тактик Пеп хорош. Но иной раз кажется, что он уже слишком мудрит, чтобы показать, что он уникальный. Вот в прошлом сезоне придумала 4 цз в составе и Стоунза в опорке при владении и все восхищались, какой гений! Да Анчелотти/Клопп и гораздо проще бы взяли ту ЛЧ просто за счёт таких игроков как Де Брюйне и Холанд. Нет необходимости так мудрить, когда у тебя просто лучшие игроки в составе.
Клоппу повезло в финале, не поставь тот пенальти и кто знает, выиграл бы он ЛЧ или нет. И именно в том сезоне не повезло Гвардиоле, сантиметры в прямом смысле не дали пройти Тоттенхэм. Гвардиола выкидывал 50 млн потому что мог, он и пошёл в Сити потому что они могут. А Клопп на тот момент ещё был всего лишь бывшим тренером Боруссии. И все эти домыслы смог бы Гвардиола в Ливерпуле а-ля Порту. Это просто глупость.
+3
-1
+2
Ответ Мохнатый55
Так известно, как именно Зидан брал ЛЧ. Так что даже шестое место это слишком высоко для него.
если им известно про что то нечестное, то что он вообще в списке делает? или выше, или вообще не считать. Почти беременных не бывает.
+2
-1
+1
Ответ Мохнатый55
В данном случае именно так. За три ЛЧ подряд нужно ставить намного выше, но так как трофеи судейские, то только шестое место. Но все же это трофеи, поэтому он в списке.
Любой рейтинг от fourfourtwo это бред сумашедшего и только рИчажный будет на серьезных щах его обсуждать!
0
0
0
Ответ QWertY
Нет. Не может алжирец, который вывозил за счет игроков и судей быть выше лучшего тренера в истории
Не фан Зидана. Но рейтинг за определенный период должен быть объективнее мнения болельщиков)
+1
-1
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Я уж думал эту мою простыню никто не прочитает. Спасибо, что осилил) Я в целом об этом и говорю, что как раз из-за большой разницы в ресурсах, но с не сильно разнящимся результатом считаю Клоппа лучше Гвардиолы. Все же немец с гораздо меньшими тратами построил команду, которая очень много крови попила у испанца
Очень интересно посмотреть на Клоппа в Реале если честно. Думаю как раз Анчелотти ещё на сезон останется, хотя контракт до 26. Вот там Реал тогда точно сможет ещё несколько раз выиграть ЛЧ и Клопп отыграется, а то 3 проигранных финала многовато))
0
0
0
Ответ Птюч, Ёж.
Клоппу повезло в финале, не поставь тот пенальти и кто знает, выиграл бы он ЛЧ или нет. И именно в том сезоне не повезло Гвардиоле, сантиметры в прямом смысле не дали пройти Тоттенхэм. Гвардиола выкидывал 50 млн потому что мог, он и пошёл в Сити потому что они могут. А Клопп на тот момент ещё был всего лишь бывшим тренером Боруссии. И все эти домыслы смог бы Гвардиола в Ливерпуле а-ля Порту. Это просто глупость.
Я уж думал эту мою простыню никто не прочитает. Спасибо, что осилил)
Я в целом об этом и говорю, что как раз из-за большой разницы в ресурсах, но с не сильно разнящимся результатом считаю Клоппа лучше Гвардиолы. Все же немец с гораздо меньшими тратами построил команду, которая очень много крови попила у испанца
+1
-1
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как посмотреть. Последние годы САФ с весьма скромными игроками (относительно прошлых лет) брал АПЛ. Больших трат уже не было. Иной раз бегали всякие Уэлбеки и Клеверли. Да и последующие неудачи сразу после ухода Фергюсона показали, что весь клуб держался на его фигуре.
Да ну? праймовый руни, ван перси и сыгранная полузащита и защита
+3
-3
0
Дешам выше Анчи, Моура и Симеоне? Почему?
+3
-3
0
Ответ Dimash Balatayev
Серебро ЧЕ 2016 и ЧМ 2022, Победа на ЧМ 2018 и в Лиге Наций 20/21. Хорошая причина того, почему Дешам может быть выше вышеперечисленных)
ЧМ 2022 и Лига Наций 20/21 — это не 10-е годы, если что
+1
-1
0
Ответ Street Fighter
Дешам выше Анчи, Моура и Симеоне? Почему?
Финал евро, выигранный чм. Очевидно тут турниры сборных в приоритете. А у анчи за 10 годы 2 серийных трофея: АПЛ с Челси ( и то, там половина это 2009 год) и лч с Реалом.
0
0
0
Ответ Street Fighter
Дешам выше Анчи, Моура и Симеоне? Почему?
Серебро ЧЕ 2016 и ЧМ 2022, Победа на ЧМ 2018 и в Лиге Наций 20/21. Хорошая причина того, почему Дешам может быть выше вышеперечисленных)
0
0
0
Ответ Александр Белов
Фергюсон выше Клоппа?😂😂😂 Вот клоуны
Особенно в 2010-х странно , так то молодец , сильно провел последние 3 года, но чтоб так высоко…
0
0
0
Ответ Клод
Примерно с 10 по 20й
тогда этот список явный бред алкоголика.
0
0
0
Ответ Человек1991
Энрике, Аллегри и Вальверде должны быть в топ 10 .
Энрике тут каким боком? Если бы не волшебное трио МСН, у него бы не было требла, а кроме этого сезона крутых результатов у него нет
0
0
0
Ответ Vitalij berko
в то время аллегри по своему был хорош
Я про это и говорю, я лишь не согласен с позицией другого пользователя по Вальверде.
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Аллегри - да Энрике - возможно, но скорее нет Вальверде - точно нет.
в то время аллегри по своему был хорош
0
0
0
Ответ Человек1991
Энрике, Аллегри и Вальверде должны быть в топ 10 .
Аллегри - да
Энрике - возможно, но скорее нет
Вальверде - точно нет.
+2
-2
0
Тухеля занизили, Почеттино завысили
+1
-1
0
Ну рейтинг сильный.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий