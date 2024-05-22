Де Лаурентис призвал власти Италии сократить число клубов в Серии А: «Иначе ей не устоять. Эту лигу тащат на себе 6-8 команд»

Президент «Наполи» предложил сократить число участников Серии А.

Итальянская федерация футбола и несколько крупных клубов выступают за то, чтобы оставить в лиге 18 команд, чтобы сэкономить деньги и снизить нагрузку на футболистов, однако большинство выступает против того, чтобы обсуждать эту тему.

«Извините, что говорю об этом, но политики в целом считают, что правительство не должно интересоваться экономическими аспектами футбола. Вернее, они считают, что правительство не может создать условия для ликвидации миллиардных долгов, которые накапливаются в футболе с каждым годом.

Мы не просим денег – только законодательных изменений, которые позволят нашему сектору восстановить экономическую и финансовую мощь.

В условиях полного хаоса мы позволили Серии А перейти от 16 команд в 1986 году к 18, а затем к 20, но в следующем сезоне количество матчей увеличится до 75-80. Игроки будут измотаны и просто не смогут поддерживать такой темп из сезона в сезон. Доходы также не соответствуют количеству потраченной энергии.

Руководству лиги никогда не хватит духу для того, чтобы сократить количество клубов, так что это должно сделать правительство. Оно должно решить, что в Серии А должно остаться X клубов, а не Y, потому что поступления не оправдывают существования такой большой лиги.

Эту лигу тащат на себе 6, максимум 8 клубов, и правительству нужно это осознать. Остальные нужны просто для количества.

Мы хотим, чтобы правительство добилось решения в пользу этих 6 или 8 клубов, которые имеют решающее значение для существования лиги, потому что иначе ей не устоять.

Нельзя допустить того, чтобы эти 6-8 клубов продолжали накапливать долги. « » завершил отчетный период с положительным результатом в размере 83 млн евро, но какой ценой? Мы не могли вкладываться в стадион, молодежную академию.

С этими 6-8 клубами мы могли бы создать экономическую структуру лиги, которая принесла бы пользу и маленьким клубам, но они должны доверять нам, а не создавать препятствия ради крошек то там, то здесь», – заявил , выступая перед сенатом.