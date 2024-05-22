Де Лаурентис призвал власти Италии сократить число клубов в Серии А: «Иначе ей не устоять. Эту лигу тащат на себе 6-8 команд»

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Президент «Наполи» предложил сократить число участников Серии А.

Итальянская федерация футбола и несколько крупных клубов выступают за то, чтобы оставить в лиге 18 команд, чтобы сэкономить деньги и снизить нагрузку на футболистов, однако большинство выступает против того, чтобы обсуждать эту тему.

«Извините, что говорю об этом, но политики в целом считают, что правительство не должно интересоваться экономическими аспектами футбола. Вернее, они считают, что правительство не может создать условия для ликвидации миллиардных долгов, которые накапливаются в футболе с каждым годом.

Мы не просим денег – только законодательных изменений, которые позволят нашему сектору восстановить экономическую и финансовую мощь.

В условиях полного хаоса мы позволили Серии А перейти от 16 команд в 1986 году к 18, а затем к 20, но в следующем сезоне количество матчей увеличится до 75-80. Игроки будут измотаны и просто не смогут поддерживать такой темп из сезона в сезон. Доходы также не соответствуют количеству потраченной энергии.

Руководству лиги никогда не хватит духу для того, чтобы сократить количество клубов, так что это должно сделать правительство. Оно должно решить, что в Серии А должно остаться X клубов, а не Y, потому что поступления не оправдывают существования такой большой лиги.

Эту лигу тащат на себе 6, максимум 8 клубов, и правительству нужно это осознать. Остальные нужны просто для количества.

Мы хотим, чтобы правительство добилось решения в пользу этих 6 или 8 клубов, которые имеют решающее значение для существования лиги, потому что иначе ей не устоять.

Нельзя допустить того, чтобы эти 6-8 клубов продолжали накапливать долги. «Наполи» завершил отчетный период с положительным результатом в размере 83 млн евро, но какой ценой? Мы не могли вкладываться в стадион, молодежную академию.

С этими 6-8 клубами мы могли бы создать экономическую структуру лиги, которая принесла бы пользу и маленьким клубам, но они должны доверять нам, а не создавать препятствия ради крошек то там, то здесь», – заявил Аурелио Де Лаурентис, выступая перед сенатом.

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14 комментариев
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Он не это предлагает, если прочитать текст
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Заголовок не соответствует тексту вообще,вырвали из контекста.
Как гадко спортс
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Фигассе у итальянцев вино, видать, покрепче абсента
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Тащитель кукарекает с 10 места.
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оставляем 8, Наполи в пердив.
все по честному
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Где он к этому призвал?
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Ну Французы сделали, теперь там 18 команд, место 20.
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А ведь есть лиги из топ 5, которые тащат по 1-2 команды ))
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Сокращение имеет смысл, когда в нижней части турнирной таблицы наблюдается натуральная катастрофа с огромным разрывом между аутсайдерами и середняками. В Серии А в последние 20 лет традиционно есть 1-2 безнадёжных аутсайдера, и то лишь один из них показывает ужасный футбол, а второму, как правило, просто не везёт. Но никак не 5-6, из-за которых действительно имеет смысл что-то сокращать. И уж точно нет смысла сокращать национальный чемпионат в угоду безумным реформам кубковых турниров, тем более что они в последнее время реформируются постоянно.
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Ответ EKSPERT
Заголовок не соответствует тексту вообще,вырвали из контекста. Как гадко спортс
"вот, вот она школа!"
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