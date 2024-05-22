Гримальдо – лучший трансфер сезона по версии Goal. Беллингем – 8-й, Кейн – 14-й, Райс – 15-й, Палмер – 16-й
Переход Алекса Гримальдо в «Байер» – лучший трансфер сезона по версии Goal.
Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона-2023/24 в Европе. В список попал 21 футболист.
Весь топ выглядит так:
1. Алекс Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);
2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);
3. Александр Серлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;
4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;
5. Виктор Бонифасе – из «Юниона» в «Байер» за 17 млн фунтов;
6. Виктор Дьокереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;
7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);
8. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 88 млн фунтов;
9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;
10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;
11. Ян Зоммер – из «Баварии» в «Интер» за 5,8 млн фунтов;
12. Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан» за 17,1 млн фунтов;
13. Иско – в «Бетис» (свободный агент);
14. Харри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 85,5 млн фунтов;
15. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 105 млн фунтов;
16. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
17. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
18. Лои Опенда – из «Ланса» в «Лейпциг» за 36,8 млн фунтов;
19. Йерди Схаутен – из «Болоньи» в ПСВ за 10,3 млн фунтов;
20. Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг», аренда;
21. Серджиньо Дест – из «Барселоны» в ПСВ, аренда.
Да, покупали "уже готового" футболиста, но в этом сезоне он пожалуй выдал феерию и 2 победных гола в Классико чего стоят
Довбика поставил бы выше Сёрлота, никто и не думал, что украинец будет в топ-3 бомбардиров Ла Лиги
Да харош, он даже для Сериала хрень.