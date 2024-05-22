Гримальдо – лучший трансфер сезона по версии Goal. Беллингем – 8-й, Кейн – 14-й, Райс – 15-й, Палмер – 16-й

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Переход Алекса Гримальдо в «Байер» – лучший трансфер сезона по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона-2023/24 в Европе. В список попал 21 футболист.

Весь топ выглядит так:

1. Алекс Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);

3. Александр Серлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;

4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;

5. Виктор Бонифасе – из «Юниона» в «Байер» за 17 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;

7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);

8. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 88 млн фунтов;

9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;

10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;

11. Ян Зоммер – из «Баварии» в «Интер» за 5,8 млн фунтов;

12. Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан» за 17,1 млн фунтов;

13. Иско – в «Бетис» (свободный агент);

14. Харри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 85,5 млн фунтов;

15. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 105 млн фунтов;

16. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;

17. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;

18. Лои Опенда – из «Ланса» в «Лейпциг» за 36,8 млн фунтов;

19. Йерди Схаутен – из «Болоньи» в ПСВ за 10,3 млн фунтов;

20. Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг», аренда;

21. Серджиньо Дест – из «Барселоны» в ПСВ, аренда. 

24 комментария
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Пулишич выше Иско, Кейна и Палмера- просто умора, а не рейтинг.
+29
-7
+22
Ответ corazon blanco
Пулишич выше Иско, Кейна и Палмера- просто умора, а не рейтинг.
ну так и пулишич и стоил в разы меньше чем палмер и кейн.как понимаю тут имеет место то кто меньше потратил
+18
-4
+14
Беллингем - топ-5 без вариантов

Да, покупали "уже готового" футболиста, но в этом сезоне он пожалуй выдал феерию и 2 победных гола в Классико чего стоят

Довбика поставил бы выше Сёрлота, никто и не думал, что украинец будет в топ-3 бомбардиров Ла Лиги
+10
-6
+4
Ответ Mister Evidence
Беллингем - топ-5 без вариантов Да, покупали "уже готового" футболиста, но в этом сезоне он пожалуй выдал феерию и 2 победных гола в Классико чего стоят Довбика поставил бы выше Сёрлота, никто и не думал, что украинец будет в топ-3 бомбардиров Ла Лиги
Не имеет значения, готовый или нет футболист. Не все могут в другой команде заиграть, а тем более в такой, как Реал, а Беллингем чуть ли не сначала стал играть на высоком уровне
+5
-1
+4
Иско свободный и на 13 месте..
+4
-1
+3
Абсолютно неадекватный рейтинг
+5
-2
+3
Тут видимо в первую очередь смотрели чисто на соотношение цены к качеству. Поэтому в топе дешёвые трансферы
+2
0
+2
Ответ Predator87
ну так и пулишич и стоил в разы меньше чем палмер и кейн.как понимаю тут имеет место то кто меньше потратил
Тогда Иско должен быть в тройке по такой логике и почему тогда так высоко Беллингем если исходить только из суммы трансфера?
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Палмер в десятке )
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странный рейтинг
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Странно
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Поллюцишич в списке лучших?))
Да харош, он даже для Сериала хрень.
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А по каким критериям составлялся рейтинг? Мне кажется, он не самый адекватный!
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Вероятно здесь смотрят на ожидание - реальность с учётом цены. Т.е. от Кейна и Джуда ждали топовой игры в любом случае, но они превзошли ожидания, поэтому они здесь всё-таки есть. Палмер явно сыграл выше ожиданий и т.д.
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0
Ответ Mister Evidence
Беллингем - топ-5 без вариантов Да, покупали "уже готового" футболиста, но в этом сезоне он пожалуй выдал феерию и 2 победных гола в Классико чего стоят Довбика поставил бы выше Сёрлота, никто и не думал, что украинец будет в топ-3 бомбардиров Ла Лиги
Ну там с учётом потраченных средств. На Беллингема много потратили, а на Гримальдо - 0. У последнего и статистика бешеная, и Байер - на коне. А Реал и без Джуда в ЛЧ неплохо справляется
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0
0
Ответ Адильбек Каршигаев
Тут видимо в первую очередь смотрели чисто на соотношение цены к качеству. Поэтому в топе дешёвые трансферы
Тогда почему Пулишич за 17 млн тут есть, а Хоселу за 0,5 млн – нету?
+1
-1
0
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