Гримальдо – лучший трансфер сезона по версии Goal. Беллингем – 8-й, Кейн – 14-й, Райс – 15-й, Палмер – 16-й

Переход Алекса Гримальдо в «Байер» – лучший трансфер сезона по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона-2023/24 в Европе. В список попал 21 футболист.

Весь топ выглядит так:

1. – в «Байер» (свободный агент);

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в « » (свободный агент);

3. – из « » в « » за 8,5 млн фунтов;

4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;

5. Виктор Бонифасе – из «Юниона» в «Байер» за 17 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;

7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);

8. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 88 млн фунтов;

9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;

10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;

11. Ян Зоммер – из «Баварии» в «Интер» за 5,8 млн фунтов;

12. Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан» за 17,1 млн фунтов;

13. Иско – в «Бетис» (свободный агент);

14. Харри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 85,5 млн фунтов;

15. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 105 млн фунтов;

16. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;

17. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;

18. Лои Опенда – из «Ланса» в «Лейпциг» за 36,8 млн фунтов;

19. Йерди Схаутен – из «Болоньи» в ПСВ за 10,3 млн фунтов;

20. Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг», аренда;

21. Серджиньо Дест – из «Барселоны» в ПСВ, аренда.