Маркус Тюрам о Мбаппе: «Один из лучших игроков мира. Сезон за сезоном он подтверждал свой талант и потенциал – в финале ЧМ-2022, например, выиграл много титулов в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Интер Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам назвал Килиана Мбаппе одним из лучших игроков в мире.

Считаете ли вы Мбаппе, с которым вы играете за сборную Франции, одним из лучших игроков в мире на данный момент?

– Да, и он доказал это не только в этом году. С тех пор как он начал играть в футбол, мы все знали, насколько он талантлив. Сезон за сезоном он подтверждал весь тот талант, который имел с самого начала своей карьеры.

Он также подтвердил свой потенциал в важных матчах за сборную Франции, например, в финале чемпионата мира 2022 года, или в «ПСЖ», выиграв множество титулов. Думаю, логично сказать, что сейчас Мбаппе – один из лучших игроков в мире, – сказал нападающий «Интера» Маркус Тюрам.

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4 комментария
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Он всяко лучший, каждый сезон на уровне голов десятки, но все видят какого нибудь белингема, винисиуса, выше которых даже довбик, белингем сверкнул в реале, все дефирамбы ему, а довбик в жироне ещё лучше, но о нем молчат, это всё журналисты проталкивают, создают мнение
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На сегодняшний день лучший игрок чемпионатов мира.
На клубном уровне полагаю поможет Реалу в завоевание ЛЧ и обрести лучший клубный трофей.
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Ответ tankist232
Он всяко лучший, каждый сезон на уровне голов десятки, но все видят какого нибудь белингема, винисиуса, выше которых даже довбик, белингем сверкнул в реале, все дефирамбы ему, а довбик в жироне ещё лучше, но о нем молчат, это всё журналисты проталкивают, создают мнение
Довбику проще добиться успеха с точки зрения ожидания. Кто от него ожидал такого выступления? Никто. И он смог стать первым парнем на деревне. А за Джуда заплатили большую сумму и ожидания от его перехода всегда завышены и человек их полностью смог оправдать, даже более чем.
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Ответ corazon blanco
Довбику проще добиться успеха с точки зрения ожидания. Кто от него ожидал такого выступления? Никто. И он смог стать первым парнем на деревне. А за Джуда заплатили большую сумму и ожидания от его перехода всегда завышены и человек их полностью смог оправдать, даже более чем.
Короче кто дороже был куплен, тот лучше)
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