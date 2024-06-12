Маркус Тюрам о Мбаппе: «Один из лучших игроков мира. Сезон за сезоном он подтверждал свой талант и потенциал – в финале ЧМ-2022, например, выиграл много титулов в «ПСЖ»

Маркус Тюрам назвал Килиана Мбаппе одним из лучших игроков в мире.

– Считаете ли вы Мбаппе, с которым вы играете за сборную Франции, одним из лучших игроков в мире на данный момент?

– Да, и он доказал это не только в этом году. С тех пор как он начал играть в футбол, мы все знали, насколько он талантлив. Сезон за сезоном он подтверждал весь тот талант, который имел с самого начала своей карьеры.

Он также подтвердил свой потенциал в важных матчах за сборную Франции, например, в финале чемпионата мира 2022 года, или в «ПСЖ», выиграв множество титулов. Думаю, логично сказать, что сейчас Мбаппе – один из лучших игроков в мире, – сказал нападающий «Интера» Маркус Тюрам.