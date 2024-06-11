Мостовой о Слишковиче в «Химках»: «В «Спартаке» при нем все было нормально, а до этого посторонний человек по объявлению 2 года издевался. Рано говорить, достойная ли кандидатура»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой оценил возможное назначение Владимира Слишковича в «Химки».

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с Андреем Талалаевым

Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является Владимир Слишкович, работавший в «Спартаке». 

«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе все определяет результат.

При нем в «Спартаке» все было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», – сказал Александр Мостовой.

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14 комментариев
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А почему свою кандидатуру не предлагает Мостовой? Неужели уже закончил тренерскую карьеру?
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Обожаю Александра!
Звоните ему почаще, пож-ста!
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Другими словами, его еще не за что поливать!
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Это Мостовой своими комментариями над людьми уже два года издевается, одно и тоже балаболит.
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Царя лечить уже пора и боюсь что русский врач тут уже не поможет
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Как же у него горит))
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Лизнул так лизнул Слишковиччу наш. Царь.
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"Посторонний человек по объявлению" - это хорошо сформулировано. Точнее будет, выбранный Заремой на сайте знакомств.
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С тобой не сравнить
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а Слишкович умеет ли чеканить?
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Ответ Вячеслав Припузов
А почему свою кандидатуру не предлагает Мостовой? Неужели уже закончил тренерскую карьеру?
Химки не его уровень.
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