Мостовой о Слишковиче в «Химках»: «В «Спартаке» при нем все было нормально, а до этого посторонний человек по объявлению 2 года издевался. Рано говорить, достойная ли кандидатура»
Александр Мостовой оценил возможное назначение Владимира Слишковича в «Химки».
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с Андреем Талалаевым.
Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является Владимир Слишкович, работавший в «Спартаке».
«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе все определяет результат.
При нем в «Спартаке» все было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», – сказал Александр Мостовой.
Звоните ему почаще, пож-ста!