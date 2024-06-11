Мостовой о Слишковиче в «Химках»: «В «Спартаке» при нем все было нормально, а до этого посторонний человек по объявлению 2 года издевался. Рано говорить, достойная ли кандидатура»

Александр Мостовой оценил возможное назначение Владимира Слишковича в «Химки».

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с .

Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является , работавший в «Спартаке».

«Когда Слишкович уходил из « », я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе все определяет результат.

При нем в «Спартаке» все было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», – сказал .