Кавазашвили о Сафонове в «ПСЖ»: «Отдали по дешевке, он стоит 60 млн евро. Нужно ждать, пока Доннарумма заболеет, сломается или умрет»

Анзор Кавазашвили высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В пятницу французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего голкипера из «Краснодара» за 20 млн евро.

«Я против перехода в «ПСЖ». Там есть надежный вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место.

К Доннарумме привыкли болельщики, защитники и сам клуб. Второму вратарю придется привыкать, доказывать – Матвею будет сложно… Как бы он не сломался морально.

Ему не нужно было идти в «ПСЖ», там есть классный вратарь. Боюсь, он не попадет в стартовый состав и французский клуб, возможно, начнет его отдавать в аренду. Мне не нравится это!

20 миллионов за лучшего вратаря России – копейки. Сафонов намного дороже стоит – не дешевле 60 миллионов евро! Его по дешевке отдали.

Если Галицкий отговаривал его, значит, он умный! За эти 20 миллионов он купит нескольких игроков, но Сафонов, видимо, настолько был напряжен семейными проблемами, что хотел удрать из « ». Это мое мнение!

Он мог удрать в « », и через год-два его с руками и ногами отрывали бы европейские клубы. В «ПСЖ» Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Сафонов – самый дорогой вратарь в истории «ПСЖ». Он побил рекорд Наваса, за которого заплатили 15 млн евро