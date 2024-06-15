Кавазашвили о Сафонове в «ПСЖ»: «Отдали по дешевке, он стоит 60 млн евро. Нужно ждать, пока Доннарумма заболеет, сломается или умрет»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Анзор Кавазашвили Краснодар Сергей Галицкий Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов деньги Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В пятницу французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего голкипера из «Краснодара» за 20 млн евро.

«Я против перехода Сафонова в «ПСЖ». Там есть надежный вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место.

К Доннарумме привыкли болельщики, защитники и сам клуб. Второму вратарю придется привыкать, доказывать – Матвею будет сложно… Как бы он не сломался морально.

Ему не нужно было идти в «ПСЖ», там есть классный вратарь. Боюсь, он не попадет в стартовый состав и французский клуб, возможно, начнет его отдавать в аренду. Мне не нравится это!

20 миллионов за лучшего вратаря России – копейки. Сафонов намного дороже стоит – не дешевле 60 миллионов евро! Его по дешевке отдали.

Если Галицкий отговаривал его, значит, он умный! За эти 20 миллионов он купит нескольких игроков, но Сафонов, видимо, настолько был напряжен семейными проблемами, что хотел удрать из «Краснодара». Это мое мнение!

Он мог удрать в «Зенит», и через год-два его с руками и ногами отрывали бы европейские клубы. В «ПСЖ» Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Сафонов – самый дорогой вратарь в истории «ПСЖ». Он побил рекорд Наваса, за которого заплатили 15 млн евро

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89 комментариев
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Сказочный
+154
-7
+147
Нужно ждать, пока Доннарума заболеет, сломается или умрет

----

Дед совсем поехавший
+82
-6
+76
Ответ Ap6y3
Сказочный
Ну накатил дед в пятницу вечером-с кем не бывает.
+53
-1
+52
Какой позор…
+58
-7
+51
на самом деле тут больше вопросов к журналюгам, которые ради тупого хайпа пристают к явно нездоровому пожилому человеку
+43
-2
+41
Про "умрёт" сказал 83-летний хрен
+34
-3
+31
>В «ПСЖ» Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой.

Сафонов и Доннарумма буквально в один день родились, если он не в курсе.
+31
-1
+30
дед, пей таблетки..
+21
-4
+17
Ответ Wiley Fox
Нужно ждать, пока Доннарума заболеет, сломается или умрет ---- Дед совсем поехавший
Больше всего смех вызывает фраза, что через два года долларума будет совсем пожилой 😂
+18
-1
+17
Так и Сафонов будет пожилой, они в один день одного года родились.
+17
-2
+15
Ответ Айрат Ситдиков
Больше всего смех вызывает фраза, что через два года долларума будет совсем пожилой 😂
Они с Сафоновым вроде в один день родились
+11
0
+11
Ответ BZB
Так и Сафонов будет пожилой, они в один день одного года родились.
Деду не говорите об этом.Для него мир рухнет
+11
0
+11
Через 2 года 25-летний Доннарумма будет уже пожилой 😁
+12
-1
+11
маразматик
+9
-2
+7
Зачем вот у этого чуда брать иетервью? Он же под себя уже ходит и не понимает что говорит
+5
0
+5
Член комитета по этике?!
+6
-1
+5
Деда не смущает , что они полные ровесники ? Ахаха
+6
-3
+3
Ответ Ap6y3
Сказочный
Согласен !
Какая-то выжидательная позиция !
Зачем ждать , когда можно послать людей ?
+4
-1
+3
Да что ты такое несёшь?
+3
0
+3
Кто вообще берет у них интервью ? Точнее для чего ? Это что за бред , он вообще понимает что такое 60 млн €?
+3
-1
+2
Деду лучше за своим здоровьем следить.
+2
0
+2
Вратаря за 20 из России у которых нет Еврокубков 2 года) Он с Дуба Рухнул) Колоссальные деньги за него
+2
0
+2
С ума сошел
+1
0
+1
То есть он стоит 60 миллионов, но при этом чтобы выиграть конкуренция надо ждать пока умрет кто-то? Здорово
Вообще, они мне напоминают каких то диких родственников, иногда аж стыдно за них. Помните, Симонян как то ляпнул про Паннучи что-то в духе «Эти Панучи Шманучи»
Также и тут
Думаешь, дойдут эти слова во французские сми и прям испанский стыд испытываешь
+2
-1
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«Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой», так они одного возраста с Матвеем …, занавес, как говорится 🙈
+1
0
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Неужели кто то верит, что Сафонов может вытеснить Доллара, неужели одни неадекваты собрались. Единственный шанс Сафонова это кресты Доннарумы, но он молодой и здоровый как бык, шансов ноль. А дед всё правильно сказал, кроме 60 млн и Зенит. Там и 20 это с очень большим авансом.
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Грузин, похоже, совсем плох
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Ну какие 60 миллионов?

Видимо, грузин думает про рубли на фоне латышонка в зените за 30
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Молодых вратарей в мире раз два и обсчелся. Доннорума днарь очевидно уже давно, пора в Англию ему. Все топ киперы уже с внуками, так что Матвею удачи. Вытеснить итальюшку думаю не составит труда
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Не надо, чтобы с Долларуммой что-то случалось. Ну, кроме более толстого контракта. Но ещё больше не надо было, чтобы Сафонов переходил из сильнейшей лиги мира - РПЛ на понижение в лигу фермеров. Не важно, первым воротчиком или вторым - с точки зрения развития как футболиста, там ничему не научат. Вернётся в РПЛ через 3 года и будет видно, что время зря потратил, пока другие росли. Конечно, он в этом не признается.

Ну и ещё грустнее будет, если окажется, что он в ПСЖ свалил, чтобы было меньше напряжения и ответственности, чем в РПЛ. Или чтобы алименты не платить.
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