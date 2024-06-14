Амелия о Доннарумме: «Те, кто его критикуют, ничего не понимают во вратарском деле! Он один из лучших голкиперов в мире. Сафонов? Как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи?»

Марко Амелия высоко отозвался о Джанлуиджи Доннарумме.

— Считаю его одним из лучших голкиперов в мире. Это один из лидеров «скуадры адзурры».

— А как быть с той критикой, которая то и дело звучит в его адрес?

— Как быть? Можете написать дословно и заглавными буквами: те, кто критикуют Доннарумму, ничего не понимают во вратарском деле! На нашем голкипере многие пиарятся, а кто-то откровенно ему завидует.

Человек с 15 лет на виду, это огромный талант и парень с устойчивой нервной системой. Он выступал за «Милан», сейчас — в « ». Стал чемпионом Европы, где признан лучшим игроком турнира, и давно первый номер в сборной. При этом еще очень молод для вратаря – ему еще играть и играть.

— «ПСЖ» может подписать ему в пару . У него будет шанс потеснить Доннарумму?

— Знаете, в футболе, конечно, всякое случается, но я не понимаю, как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи, – сказал бывший вратарь сборной .