Амелия о Доннарумме: «Те, кто его критикуют, ничего не понимают во вратарском деле! Он один из лучших голкиперов в мире. Сафонов? Как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи?»

Теги ПСЖ Марко Амелия лига 1 Франция Сборная Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Марко Амелия высоко отозвался о Джанлуиджи Доннарумме.

— Считаю его одним из лучших голкиперов в мире. Это один из лидеров «скуадры адзурры».

— А как быть с той критикой, которая то и дело звучит в его адрес?

— Как быть? Можете написать дословно и заглавными буквами: те, кто критикуют Доннарумму, ничего не понимают во вратарском деле! На нашем голкипере многие пиарятся, а кто-то откровенно ему завидует. 

Человек с 15 лет на виду, это огромный талант и парень с устойчивой нервной системой. Он выступал за «Милан», сейчас — в «ПСЖ». Стал чемпионом Европы, где признан лучшим игроком турнира, и давно первый номер в сборной. При этом Доннарумма еще очень молод для вратаря – ему еще играть и играть.

— «ПСЖ» может подписать ему в пару Матвея Сафонова. У него будет шанс потеснить Доннарумму?

— Знаете, в футболе, конечно, всякое случается, но я не понимаю, как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи, – сказал бывший вратарь сборной Италии.

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36 комментариев
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Это номер Амелии откопали в 2006 году, когда он в Спартак мог перейти? Сильно
+26
0
+26
Доннарумма и правда на линии играет очень круто, возможно, только Куртуа может в этом плане с ним сравниться.
+11
-1
+10
Ответ Wale
Ты кто вообще?
Бывший вратарь Милана
+9
0
+9
Полностью поддерживаю Амелию, никто не может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи.... Буффона
+6
0
+6
Ответ Edwin_Hubble
Доннарумма и правда на линии играет очень круто, возможно, только Куртуа может в этом плане с ним сравниться.
Но в наше время вратарь должен не только на линии играть. Другое дело, что Сафонов тоже ужасен в остальных аспектах, кроме линии (хотя тут он явно уступает Джанлуиджи).
+10
-5
+5
Ответ dimkamelok
Это номер Амелии откопали в 2006 году, когда он в Спартак мог перейти? Сильно
Тоже об этом подумал)
+4
0
+4
разве говорят ПСЖ Доннарумы? нет! ПСЖ Сафонова только.
+4
0
+4
Ответ songbilong
Бывший вратарь Милана
Аа понял. Марко Амелия. Итальянец хвалит итальянца, логично.
+6
-3
+3
Ответ arspurs9
Но в наше время вратарь должен не только на линии играть. Другое дело, что Сафонов тоже ужасен в остальных аспектах, кроме линии (хотя тут он явно уступает Джанлуиджи).
я вот, кстати, этот ход со стороны ПСЖ так и не понял. Вообще круто для нас конечно, но зачем это парижанам - запасной вратарь за 20 млн и без игры ногами =/.
хотя может их устраивает полный дублер Джджи
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+2
Ответ Антонио Мартынов
Да? Только Доннарумма делит первое место как самый дорогой вратарь по трансфермаркт, а также №1 по проценту сейвов и предотвращенным голам в топ 5 лиг
Как будто стоимость это показатель. Просто следует напомнить, что среди самых дорогих вратарей есть такие персонажи как Онана. Про статистику даже и говорить нечего, учитывая лигу в которой он играет.
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Амелия за 3 года провел 5 матчей в серии Б
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Ну а кто бы его еще похвалил, если не соотечественник. Наверное никого уже и не удивит если Доннарумма привезёт пару мячей в ворота Скуадра Адзурры.
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Куртуа превосходит Донаруму по всем параметрам. А ещё,Донарума уступает многим вратарям в игре ногами. Когда он играет ногами, его мандраж невозможно скрыть... .
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Ответ Benjamin
То, что Доннарума намного сильнее Сафонова - это факт, Сафонов идет вторым вратарем, 10 игр за сезон это потолок, что уже не плохо. Если хорошо себя проявит в этих играх, то сможет перейти в условные Лилль или Ниццу уже первым номером
Высокий ценник как раз таки становится проблемой для Сафонова. Не будет никакой средний клуб из Франции покупать вратаря за такие деньги. Они скорее поставят в ворота очередного молодого игрока с надеждой, что вырастит новый Меньян
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На линии Доннарумма по прежнему один из лучших в мире. Ему бы хорошего тренера вратарей, который научит его увереннее действовать на выходах
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Ответ rusik krasav4ik
я вот, кстати, этот ход со стороны ПСЖ так и не понял. Вообще круто для нас конечно, но зачем это парижанам - запасной вратарь за 20 млн и без игры ногами =/. хотя может их устраивает полный дублер Джджи
Наверно берут конкурента, чтобы долларума не расслаблялся. Повыпускают матвея. Если неплохо покажет себя и захочет уйти, продадут дороже.
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+1
Ответ rusik krasav4ik
я вот, кстати, этот ход со стороны ПСЖ так и не понял. Вообще круто для нас конечно, но зачем это парижанам - запасной вратарь за 20 млн и без игры ногами =/. хотя может их устраивает полный дублер Джджи
Как не крути у такого клуба должен быть неплохой вратарь в запасе(на случай травмы или дисквалификации) да и ногами Сафонов как мне кажется играет всё таки чуть получше.
+1
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Амелия: "Сафонов? Ху из факин Сафонов!?"
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Амелия знатно подмахнул Доннарумме. Только вот кроме Амелии никто не назовёт его самым лучшим вратарём, даже не факт что он будет попадать в топ 5
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А имеет ли место быть вариант, при котором например Сафонов играет в чемпионате, а Джиджи в кубках?
нет
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Ответ ZRT1988
Ну а кто бы его еще похвалил, если не соотечественник. Наверное никого уже и не удивит если Доннарумма привезёт пару мячей в ворота Скуадра Адзурры.
Вообще то Доннарума выиграл ЧЕ с Италией и постоянно тащил.
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Ответ <Inter>
При должной работе всегда можно прибавить. Тут главное, чтобы был человек способный подобрать хорошую методику для Джиджи
Надо Кафанова ещё из Ростова выкупать )))
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Ответ Антонио Мартынов
Хорошо бы, но это сложно и не у каждого получается. Сразу вспоминается Лодыгин. Конечно разного уровня игроки, но все же. Ему карьеру знатно испортили заставив на выхода играть. С другой стороны тот же Щченсный в более позднем возрасте научился вполне прилично
При должной работе всегда можно прибавить. Тут главное, чтобы был человек способный подобрать хорошую методику для Джиджи
0
0
0
Ответ <Inter>
На линии Доннарумма по прежнему один из лучших в мире. Ему бы хорошего тренера вратарей, который научит его увереннее действовать на выходах
Хорошо бы, но это сложно и не у каждого получается. Сразу вспоминается Лодыгин. Конечно разного уровня игроки, но все же. Ему карьеру знатно испортили заставив на выхода играть. С другой стороны тот же Щченсный в более позднем возрасте научился вполне прилично
0
0
0
Ответ alexey102rus
Амелия знатно подмахнул Доннарумме. Только вот кроме Амелии никто не назовёт его самым лучшим вратарём, даже не факт что он будет попадать в топ 5
Да? Только Доннарумма делит первое место как самый дорогой вратарь по трансфермаркт, а также №1 по проценту сейвов и предотвращенным голам в топ 5 лиг
+2
-2
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А имеет ли место быть вариант, при котором например Сафонов играет в чемпионате, а Джиджи в кубках?
Наоборот возможно
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А имеет ли место быть вариант, при котором например Сафонов играет в чемпионате, а Джиджи в кубках?
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Если Доннарума получит не дай Бог травму, то Сафонов на этот период будет основным вратарём.
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Ответ arspurs9
Но в наше время вратарь должен не только на линии играть. Другое дело, что Сафонов тоже ужасен в остальных аспектах, кроме линии (хотя тут он явно уступает Джанлуиджи).
Да как раз на линии он не уступает, преимущество Доннаруммы это более серьезный международный опыт, но не просто так ПСЖ ищет ему конкурента/сменщика, он в важных матчах успел и напривозить, как в матчах с Реалом, когда при полном доминировании ПСЖ вылетел и не было матчей после которых можно было говорить что Доннарумма вытащил ПСЖ в следующий раунд, потенциал свой он не реализует пока что
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Ответ rusik krasav4ik
я вот, кстати, этот ход со стороны ПСЖ так и не понял. Вообще круто для нас конечно, но зачем это парижанам - запасной вратарь за 20 млн и без игры ногами =/. хотя может их устраивает полный дублер Джджи
Такие же мысли. Я бы понял трансфер вратаря, который подходит под игру Энрике и может играть внизу, но берут фактически полную версию Доннаруммы, только ухудшенную. Та же сильная сторона в игре на линии, так же плох в игре ногами, так же периодически привозит, когда все же пытается ими поиграть.
Хотя для России такой трансфер, конечно, только в плюс.
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