Аленичев о России и Евро: «Пошумела бы с учетом тренерского опыта Карпина и неплохого состава. Был бы большой шанс как минимум выйти из группы» 

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Евро-2024 Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что сборная России могла бы выйти из группы на Евро-2024.

«Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов. На крупных турнирах у сербов (в отличие от соседей — хорватов) часто что-то не ладится, так пусть на этот раз команда Драгана Стойковича покажет свой максимум и зрелищный футбол. То, что эта сборная на такое способна, не сомневаюсь.

При этом уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава. У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся», – написал экс-тренер «Спартака» в колонке для «Спорт-Экспресса».

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10 комментариев
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Стандартно перед третьим туром, считали бы расклады.
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А может быть и обосрались бы "с учетом тренерского опыта Карпина и неплохого состава"
И задача как минимум выйти из группы (то есть попасть в топ-16) не должна быть минимумом и очень зависит от самой группы.
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Как минимум из группы?!! Господи, самим не тошно?!?!
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Состав слабейший наверное в истории, о чем он?
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Россия вышла б из группы, вот это шум! Прям в зомбиящике парад подлизывания депутатов был
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Влажные фантазии ни на чем не основанные.
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Пошумели бы и заняли 3 место в группе
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Да в финал бы вышли. Чего мелочиться?
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