Аленичев о России и Евро: «Пошумела бы с учетом тренерского опыта Карпина и неплохого состава. Был бы большой шанс как минимум выйти из группы»
Дмитрий Аленичев считает, что сборная России могла бы выйти из группы на Евро-2024.
«Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов. На крупных турнирах у сербов (в отличие от соседей — хорватов) часто что-то не ладится, так пусть на этот раз команда Драгана Стойковича покажет свой максимум и зрелищный футбол. То, что эта сборная на такое способна, не сомневаюсь.
При этом уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава. У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся», – написал экс-тренер «Спартака» в колонке для «Спорт-Экспресса».
И задача как минимум выйти из группы (то есть попасть в топ-16) не должна быть минимумом и очень зависит от самой группы.