Мостовой о сборной России: «Трудно оценить уровень, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но мы точно не слабее Чехии или Словакии» 

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Сборная Словакии по футболу Александр Мостовой Сборная Кыргызстана по футболу Евро-2024 сборная Кубы Футбол

Александр Мостовой считает, что Россия не слабее Чехии и Словакии – участников Евро.

«Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном.

Но уверен: мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!» – написал экс-игрок сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».

18 комментариев
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Спросите у Моста будущий состав полуфиналистов Евро и победителя. А то потом опять будет говорить, что предсказал всё на свете, потому что 50 лет играл в футбол.
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Ответ Яна Рябова
Трудно оценить уровень, но точно не слабее Чехии и Словакии, получается на уровне Порту, Дании или Автрии, там уже тока Италия, Голандия и прочие Топы. Царь, как всегда царь.
Все верно он говорит, сейчас много европейских сборных, которые по уровню достаточно средние. Топовые сборные ушли далеко, а середняки примерно одного уровня с нами
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Ответ WelcomeBackPURE
Все верно он говорит, сейчас много европейских сборных, которые по уровню достаточно средние. Топовые сборные ушли далеко, а середняки примерно одного уровня с нами
Швеция, например, или Уэльс, или Ирландия, или Норвегия с Холландом. Мы прям точно сильнее этих сборных??
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Да в 2009 думали так же лол
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Трудно оценить уровень, но точно не слабее Чехии и Словакии, получается на уровне Порту, Дании или Автрии, там уже тока Италия, Голандия и прочие Топы. Царь, как всегда царь.
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Комментарий удален модератором
В сборную этого Гения!!!☝️💪
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У Чехии по именам неплохая сборная, из хороших европейских клубов.
От Словакии в последнем очном матче в 2021 году орлы Валеры отбивались дома весь матч. Спасибо автоголу Шкриньяра
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У чехов и словаков полсостава играют в европейских топ чемпах с еврокубками. Мы за это закидывание шапками в нормальные то времена не раз отлетали там где «точно», а сейчас из-под железного занавеса такое совсем неуместно.
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А Чехословакии?
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Ответ selso99
Швеция, например, или Уэльс, или Ирландия, или Норвегия с Холландом. Мы прям точно сильнее этих сборных??
Прям точно могу сказать, что не писал, что мы сильнее ))) но плюс-минус на одном уровне, не надо принижать себя.
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Ответ WelcomeBackPURE
Прям точно могу сказать, что не писал, что мы сильнее ))) но плюс-минус на одном уровне, не надо принижать себя.
Правильно, на одном уровне с этими четырьмя сборными, которые НЕ попали на Евро. Ещё 4-5 таких же по уровню попали. И в какой из этих компаний, попавших или нет, оказались бы мы решили бы 1-2 матча.
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Ответ selso99
Швеция, например, или Уэльс, или Ирландия, или Норвегия с Холландом. Мы прям точно сильнее этих сборных??
конечно не точно. как не точно и то, что эти сборные сильнее нашей. любому из трех возможных исходов очного матча никто бы не удивился - поражение не считалось бы позором, а в случае победы никто на никольскую не пошел бы)
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Ответ football.in.kg
Тем временем Кыргызстан прошел в третий раунд отбора ЧМ-2026 и получил путёвку в финальный турнир Кубка Азии 2027. Просто для информации...
Прям достижение))
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