Мостовой о сборной России: «Трудно оценить уровень, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но мы точно не слабее Чехии или Словакии»
Александр Мостовой считает, что Россия не слабее Чехии и Словакии – участников Евро.
«Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном.
Но уверен: мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!» – написал экс-игрок сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».
От Словакии в последнем очном матче в 2021 году орлы Валеры отбивались дома весь матч. Спасибо автоголу Шкриньяра