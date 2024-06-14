Мостовой о сборной России: «Трудно оценить уровень, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но мы точно не слабее Чехии или Словакии» 

Александр Мостовой считает, что Россия не слабее Чехии и Словакии – участников Евро.

«Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и .

Но уверен: мы точно не слабее сборной или . Сто процентов!» – написал экс-игрок сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».