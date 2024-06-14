Мостовой о фаворитах Евро: «В голове четыре команды – Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой» 

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Футбол

Александр Мостовой высказался о фаворитах стартующего Евро-2024.

«Назвать ни чемпиона, ни пару финалистов не могу. В голове четыре команды, которые, что называется, могут. Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

Мне пересказали прогноз Моуринью — мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку. 

Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!

Англия мне кажется одной из самых сбалансированных команд. Во всякой линии — хорошо. Полузащита просто замечательная, впереди роскошный нападающий — Кейн. 

Как раз то, чего не хватает Германии. Забивать некому! Нет отличного форварда! Что им может помочь, кроме родных стен, — не представляю. Хотя и стены — это уже немало. Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м — 10 лет без побед, целое поколение сошло!» – написал экс-игрок сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».

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15 комментариев
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Мостовой-" в голове моей опилки,не-бе-да и сопелки и пыхтелки,да+да-да"
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Победят те, кто лучше чеканят.
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Мостовой—"В голове 4вещи, Чеканка, водка, бабло и трон")
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Ответ balander09
Германию даже не вспомнил, хотя это хозяева турнира)
Если почитать полностью то вспомнил , и даже сказал чего им не хватает
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Ответ Xell
Мостовой—"В голове 4вещи, Чеканка, водка, бабло и трон")
Чеканка под водкой на троне за бабло.
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Я думал он в Бельгию верит.
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Португалия каким боком в этом списке?
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Их просто не человек по фамилии Мостовой тренирует....
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Англию заменить на Италию и норм
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Испанию на Италию или Германию(только авансом за домашний турнир) заменить и норм. А то знаем их ватокатство, которое до добра не доводит.
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Ответ Vatikan
Португалия каким боком в этом списке?
что тебя удивляет ?
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Ответ Xell
Мостовой—"В голове 4вещи, Чеканка, водка, бабло и трон")
И абаскаль
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