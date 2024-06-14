Мостовой о фаворитах Евро: «В голове четыре команды – Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой» 

Александр Мостовой высказался о фаворитах стартующего Евро-2024.

«Назвать ни чемпиона, ни пару финалистов не могу. В голове четыре команды, которые, что называется, могут. Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

Мне пересказали прогноз Моуринью — мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку.

Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!

Англия мне кажется одной из самых сбалансированных команд. Во всякой линии — хорошо. Полузащита просто замечательная, впереди роскошный нападающий — Кейн.

Как раз то, чего не хватает Германии. Забивать некому! Нет отличного форварда! Что им может помочь, кроме родных стен, — не представляю. Хотя и стены — это уже немало. Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м — 10 лет без побед, целое поколение сошло!» – написал экс-игрок сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».