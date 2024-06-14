Мостовой о не игравших тренерах: «Никогда не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек всегда будет стоять выше этих Абаскалей»

Александр Мостовой высказался об отношении к тренерам, не игравшим в футбол.

«Мне ставят в пример того же Моуринью – дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один. Во-вторых, никогда я не поставлю выше , и . Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей. У меня есть товарищи-врачи. Почему-то не прошу по дружбе: «Давай я тебе помогу в хирургии». А в футбол любители лезут и лезут!

К счастью, мода на тренеров, которые сами не играли, сходит. Сегодня специально дома посмотрю, много ли таких тренеров на чемпионате Европы – сразу приходят на ум , Тедеско, Рангник...

Мне интересно – почему такие, не игравшие, не идут в баскетбол? Или хоккей? Вот я поигрываю в хоккей – если мой тренер выйдет на лед и сразу упадет, я подумаю: уважаемый, чему ты меня можешь научить, если сам не умеешь? Но в футболе еще встречаются. Правда, рядом с каждым сидит по пять помощников, которые играли. Указывают, поправляют», – написал бывший полузащитник сборной России в своей колонке.