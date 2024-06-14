Мостовой о не игравших тренерах: «Никогда не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек всегда будет стоять выше этих Абаскалей»

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Александр Мостовой высказался об отношении к тренерам, не игравшим в футбол.

«Мне ставят в пример того же Моуринью – дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один. Во-вторых, никогда я не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей. У меня есть товарищи-врачи. Почему-то не прошу по дружбе: «Давай я тебе помогу в хирургии». А в футбол любители лезут и лезут!

К счастью, мода на тренеров, которые сами не играли, сходит. Сегодня специально дома посмотрю, много ли таких тренеров на чемпионате Европы – сразу приходят на ум Нагельсманн, Тедеско, Рангник...

Мне интересно – почему такие, не игравшие, не идут в баскетбол? Или хоккей? Вот я поигрываю в хоккей – если мой тренер выйдет на лед и сразу упадет, я подумаю: уважаемый, чему ты меня можешь научить, если сам не умеешь? Но в футболе еще встречаются. Правда, рядом с каждым сидит по пять помощников, которые играли. Указывают, поправляют», – написал бывший полузащитник сборной России в своей колонке.

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13 комментариев
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Даже с темой про хоккей в штаны насрал. Про Ротена в СКА видимо не в курсе.
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Да, конечно, куда там выигравшему две ЛЧ Моуриньо до мастера чеканки Мостового
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Саня держит уровень - как всегда, говно
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Ты дерьмо на фоне Моуринью, хоть ты и играл
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У хирурга есть диплом специалиста и практика.Учеба занимает много лет. Мостовой даже лицензию несчастную получить не может.
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Ну чёртов Абаскаль, опять он Сашку нашего изводит. Спать не ложиться из-за этого проклятого Абаскаля, вся жизнь у него на перекосяк пошла, мучает он его, не даёт покоя.
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Читай интервью мостового меня не покидает ощущение, что будто день сурка воцарился над миром
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Он не устал? Не берите пожалуйста от него интервью
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Не игравший тренер Моуриньо - 26 титулов, игравший Сашка Мостовой - 0, но зато большой язык и ЧСВ)
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Футболисты особенные люди? Нет! Моуриньо не играл в футбол, а почти все российские тренеры играли. Сравнивайте.
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Он больной какой-то
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Ответ Пашка Донофф
Даже с темой про хоккей в штаны насрал. Про Ротена в СКА видимо не в курсе.
Тут и корзинамячом все хорошо) Четвертьфиналиста ЧМ тренирует неигравший
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