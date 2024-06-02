Миллер о трофеях «Зенита»: «Русская футбольная тройка примчалась в Петербург. Настоящий восторг!»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Алексей Миллер OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с домашним треблом.

«Все три кубка этого сезона – наши! Русская футбольная тройка примчалась сегодня в Петербург. Это настоящий восторг!

Всех с победой! «Зенит» – чемпион!» – заявил председатель правления ПАО «Газпром».

«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

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51 комментарий
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По такому случаю россиянам с 1 июля 2024 года на 8% поднимут цены на газ.
+40
-2
+38
🤡
+31
-3
+28
Ответ Доктор Верховцев
Можно, пожалуйста, поменьше транслировать где бы то ни было Алексея Борисовича?
Нет, пусть все помнят, для кого праздник организован
+22
-1
+21
Можно, пожалуйста, поменьше транслировать где бы то ни было Алексея Борисовича?
+20
-4
+16
Ответ Ultimate7
Комментарий скрыт
Российским болельщикам 😂😂😂 Ты послушайка что эти болельщики кричат про этот клуб
+15
-1
+14
Где там русские то?
+17
-4
+13
Ответ Ultimate7
Комментарий скрыт
О раздатчик гражданства объявился
+10
0
+10
🤮🤮🤮
+13
-5
+8
Бразилианская😆
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0
+6
Радуйся дядя, недолго осталось
+6
-1
+5
Ответ Злодей Спб
Алексей Борисович, готовьте кэш. Зениту к следующему сезону надо ОЧЕНЬ МНОГО позиций усилить - вратарей и крайних защитников нет от слова совсем.
Еще бразилов,еще больше
+5
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Русская футбольная тройка - Миллер , Медведев , Семак )))
+4
-1
+3
Ответ Злодей Спб
Алексей Борисович, готовьте кэш. Зениту к следующему сезону надо ОЧЕНЬ МНОГО позиций усилить - вратарей и крайних защитников нет от слова совсем.
Усиление для победы в лиге чемпионов)))
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Русская футбольная тройка
=============
Улыбнуло глядя на состав Зенита))
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Ответ Великий Спартак
Усиление для победы в лиге чемпионов)))
Юбилейный год.
Да и Москве еще раз по носу щелкнуть - бесценно :)
Наши провинциальные комплексы, они такие!
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Ответ dasXboot
Радуйся дядя, недолго осталось
Почему?
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Зенит - по... р Российского футбола!
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Настоящий позор российского футбола это МиLLер.
До него Зенит был вполне нормальной командой.
Весь хейт на Бразит именно из-за него.
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Миллер, это лишь подносчик снарядов тем кто убивает российский футбол.
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Ну нетленкка
Зенит позор России. Ещё один трофей. Так что русский футбольный требл
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Ответ IceBear27
Мишка Борзыкин не спился с горя?
А разве ему нужен повод, чтобы спиться? 🌚
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Ответ NBC
Зенит - по... р Российского футбола!
Написал "верный" болельщик Реала, Барселоны, Ливерпуля, МЮ, Дортмунда, Баера, Милана и Спартака)))) 😂
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Ответ analogia
Когда Газпром перестанет спонсировать Зенит, а это когда нибудь случится, очень будет интересно посмотреть, где откажется клуб и как много у этого клуба останется болельщиков )
Так можно про любое финансирование клуба сказать
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Ответ bevooch
Нет, пусть все помнят, для кого праздник организован
Ротенберг уже спалил всю малину
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Ответ Максим Столбов
Обыграть на последней минуте по сути клуб первого дивизиона тоже мне достижение. Клоуны
Как тогда он в финале оказался?) 😂
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Ответ укротитель троллей
Русская футбольная тройка - Миллер , Медведев , Семак )))
МиLLер, Медведев, Карась
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Ответ TheSportNik
Марио Фернандес,Ильзар Ахметов и Караваев- русские ребята из ЦСКА играют за Зенит из Рио. Кто бы это сказал 10 лет назад такое, что игроки ЦСКА будут играть за соперников нашего клуба, то это посчитали бы из области фантастики. А еще Семак, типа легенда ЦСКА, будет тренером в них. Мир сошел с ума или раньше игроки были честными людьми может, уважали чувства болельщиков.
Что такое чувства болельщиков? Вы ведь даже на стадион не ходите. И при этом за чистотой даже не следите. Еврейский капитал, мутные схемы с оформлением, люмпенированные фанаты. Вы заслужили лишь место в середине таблицы.
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Одна из самых противных рож в стране.
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Сколько подрядчиков Газпрома были лишены заработков из-за этого??? Какую долю в убытках составило содержание игрушки под названием Зенит?
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Его физиономия, особенно в последние годы, лучше гармонирует со "Спартаком", вернее, с их неофициальным прозвищем. Может, ему подсказать, что он не соответствует культурному коду своей команды?
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