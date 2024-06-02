Миллер о трофеях «Зенита»: «Русская футбольная тройка примчалась в Петербург. Настоящий восторг!»
Алексей Миллер поздравил «Зенит» с домашним треблом.
«Все три кубка этого сезона – наши! Русская футбольная тройка примчалась сегодня в Петербург. Это настоящий восторг!
Всех с победой! «Зенит» – чемпион!» – заявил председатель правления ПАО «Газпром».
«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
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Улыбнуло глядя на состав Зенита))
Да и Москве еще раз по носу щелкнуть - бесценно :)
Наши провинциальные комплексы, они такие!
До него Зенит был вполне нормальной командой.
Весь хейт на Бразит именно из-за него.
Зенит позор России. Ещё один трофей. Так что русский футбольный требл