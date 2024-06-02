Миллер о трофеях «Зенита»: «Русская футбольная тройка примчалась в Петербург. Настоящий восторг!»

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с домашним треблом.

«Все три кубка этого сезона – наши! Русская футбольная тройка примчалась сегодня в Петербург. Это настоящий восторг!

Всех с победой! «Зенит» – чемпион!» – заявил председатель правления ПАО « ».

«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России