«Газпром» не станет спонсором «Бешикташа». Переговоры остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА

Теги Бешикташ высшая лига Турция УЕФА бизнес ФИФА Газпром стадионы Футбол

«Газпром» не станет спонсором стадиона «Бешикташа».

Новым титульным спонсором арены турецкого клуба станет авиакомпания Emirates, стороны достигли договоренности. «Бешикташ» заработает 27,75 млн евро за 3 года. 

Логотип Emirates также будет размещен на футболках «черных орлов» в течение следующих трех лет. За это клуб получит 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что титульным спонсором арены «Бешикташа», но, как пишет Aksam, переговоры были приостановлены из-за возможности юридических препятствий со стороны УЕФА и ФИФА

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10 комментариев

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Криштиану Роналду
Правильно Газпром это народное достояние, должны спонсировать Бомбонеру Слуцкого.
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Безумный Макс
отлично
незачем финансировать этих двуличных товарищей из Турции
вложите лучше деньги в детский футбол в РФ
+7
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Wayne Gretzky 99
Вообще странная история - спонсировать команду из страны НАТО в нынешних условиях.
Как бы кто не относился к происходящему.
+5
-2
+3
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HI MARS
Из-за возвращённых командиров и НАТО обиделись?)
+2
0
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Алексей Иванов
Турки возвращают азовцев кидая гаранта, а им Газпром спонсором
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Безумный Макс
Ответ Dizzod
Да, дети Малькома и Клаудинью недоедают. Накиньте им зарплату.
норм приплёл...
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prus_3
Понравился последний абзац исполненный таинственности и умолчаний.
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justbored
Хоть кто-то брезгует газпромовскими деньгами ))
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