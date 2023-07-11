«Газпром» не станет спонсором «Бешикташа». Переговоры остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА
«Газпром» не станет спонсором стадиона «Бешикташа».
Новым титульным спонсором арены турецкого клуба станет авиакомпания Emirates, стороны достигли договоренности. «Бешикташ» заработает 27,75 млн евро за 3 года.
Логотип Emirates также будет размещен на футболках «черных орлов» в течение следующих трех лет. За это клуб получит 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что титульным спонсором арены «Бешикташа», но, как пишет Aksam, переговоры были приостановлены из-за возможности юридических препятствий со стороны УЕФА и ФИФА.
незачем финансировать этих двуличных товарищей из Турции
вложите лучше деньги в детский футбол в РФ
Как бы кто не относился к происходящему.