«Газпром» не станет спонсором «Бешикташа». Переговоры остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА

«Газпром» не станет спонсором стадиона «Бешикташа».

Новым титульным спонсором арены турецкого клуба станет авиакомпания Emirates, стороны достигли договоренности. « » заработает 27,75 млн евро за 3 года.

Логотип Emirates также будет размещен на футболках «черных орлов» в течение следующих трех лет. За это клуб получит 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что титульным спонсором арены «Бешикташа», но, как пишет Aksam, переговоры были приостановлены из-за возможности юридических препятствий со стороны и .