«МЮ» интересуется де Лигтом, тен Хаг ценит его игру. «Бавария» готова продать защитника
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, манкунианцы внимательно следят за 24-летним игроком. Тренер английского клуба Эрик тен Хаг – большой поклонник игры де Лигта.
«Бавария» готова отпустить игрока сборной Нидерландов при подходящем предложении. Кроме того, мюнхенцы работают над покупкой двух защитников: Джонатана Та из «Байера» и Хироки Ито из «Штутгарта».
А Игроки Аякса всё интересуют МЮ 🤔
Хрустальный Де Лигт конечно идеальная замена хрустальному Варану!🫠