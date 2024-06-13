«МЮ» интересуется де Лигтом, тен Хаг ценит его игру. «Бавария» готова продать защитника

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Хироки Ито Футбол

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, манкунианцы внимательно следят за 24-летним игроком. Тренер английского клуба Эрик тен Хаг – большой поклонник игры де Лигта.

«Бавария» готова отпустить игрока сборной Нидерландов при подходящем предложении. Кроме того, мюнхенцы работают над покупкой двух защитников: Джонатана Та из «Байера» и Хироки Ито из «Штутгарта».

Статистику де Лигта можно изучить здесь.

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54 комментария
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Ответ LIv93
Я уже представил, Де Лигт и Мага в центре защиты - это будет ТОП.
Магуайр в прошлом сезоне ни одной ошибки не допустил, регулярно спасал команду, ещё и голы забивал. Шутки школьников про Харри, выглядят нелепо
+35
-1
+34
что с моим клубом происходит? что за дичь творится?
+26
-4
+22
Нельзя отдавать Де Лигта, руководство Баварии совсем мозги потеряло. Лучшего защитника команды поменять на привозилу из Байера
+17
-2
+15
Ответ romanbanan
Больше игроков аякса!
Так это защитник топ уровня, баварцы пива перепили явно раз хотят его продать
+16
-1
+15
Будет 2 холодильника, английский и голландский)
+13
-2
+11
Ответ Дэвид_Мойес
А какой из клубов "твой"? Эти слова и к Баварии, и к МЮ подходят, лучше сразу уточнять.
в МЮ дичь творится уже лет 10. было бы странно только сейчас начать удивляться
+9
0
+9
Больше игроков аякса!
+17
-9
+8
Ответ Денис Курбатов
что с моим клубом происходит? что за дичь творится?
Лет 5 назад Баварию называли клубом с образцовым менеджментом...
+10
-2
+8
Так вроде же говорили , что Влияние Тен Хана на трасферы будет сильно сокращено 🤔

А Игроки Аякса всё интересуют МЮ 🤔
+3
0
+3
А еще он попросит пару игроков из Аякса купить)))
+7
-5
+2
Хрустальным стал он
+2
0
+2
Ответ Mr. Jones
Ну почему же потеряло? Отдадут игрока за границу, за эти деньги заберут игрока сопоставимого уровня (даже если чуть послабее) у главного конкурента, чтобы его ослабить. Шансы на очередную победу в Бундеслиге увеличатся. Ничего нового, старая проверенная годами политика.
Таа никогда не был и не будет уровнем Де Лигта, еще и на 4 года старше, это не учитывая лидерские качества Майтеса. Бавария никогда не вела политику продажи своих лучших игроков, пока не пришли инфоцыгане с РБ системы
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Ответ rembrandao
Де Йонга еще поломанного вернуть, и будет флэш-рояль
"Верните мой 2019" сказал Тен Хаг
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Ответ che kaif
Чувак в бавар лиге играет 20 матчей при том что косячит в каждой второй игре.что с ним будет в апл еще и в маню где сам Варан провалился некогда стена реала и сборной Франции))
Варан без Рамоса и Умтити- обыкновенный середняк. Всегда таким был.
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Никогда не понимал хайпа вокруг Де Лигта. Чел нигде кроме Аякса не выглядил надёжным ЦЗ.
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Пусть уже АПЛ вместо команды из шипа возьмут Аякс, и поставят туда тренером Тен Хага, а то этот эксперимент зашёл слишком далеко
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Чел по пол сезона в лазарете проводит, захотели более молодого Варана взять, чтобы лазарет на подольше забить?
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Ну, Де Лигт по уровню точно выше всех нынешних защитников МЮ.
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А куда вы Лисандро дените?
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Шарлатан,шарлатан,шарлатанище..
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Ответ Momos
Очень интересно смотреть на отношения двух самых неадекватных руководств в Европе. Но если баварцы продадут его, то уверенно выйдут вперед в соревнованиях по неадекватности.
А если уйдёт ещё и Киммих свободным агентом, то первенство будет за Баварией. Правда не там, где надо
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Два левоногих звучит рискованно, не?
Так Де Лихт правша вроде, по крайней мере сколько не смотрел он правого ЦЗ играл.
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Ответ CyberUnited
В каком плане куда Лисандро, он сейчас единственный ЦЗ , который может в старте играть
Два левоногих звучит рискованно, не?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А куда вы Лисандро дените?
В каком плане куда Лисандро, он сейчас единственный ЦЗ , который может в старте играть
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Ответ Папа Футбола
Бавария конечно чудит, сейчас еще продадут Де Лигта и Дэвиса и останутся с Кимами и Упамекано, что-то странное там происходит.
Ким по осени было очень хорош, после Кубка Азии спад былу всех сборников. Некоторые считали Кима чуть ли не ключевым звеном в скудетто Наполи, так что списывать его пока рано
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Ответ Денис Курбатов
что с моим клубом происходит? что за дичь творится?
Как болельщик МЮ понимаю и искренне сочувствую🤝 Только у нас это после ухода САФа началось, а у Баварии вообще на ровном месте (по крайней мере на взгляд со стороны)
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Ответ Денис Курбатов
что с моим клубом происходит? что за дичь творится?
Чей клуб с того и спрашивать))
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По крайней мере это лучше чем Эвансы и Магуайры
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Ответ Денис Курбатов
что с моим клубом происходит? что за дичь творится?
Сектанты победили.
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Тен Хаг, иди на... хутор бабочек ловить со своими клиентами из Аякса.

Хрустальный Де Лигт конечно идеальная замена хрустальному Варану!🫠
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