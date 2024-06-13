«МЮ» интересуется де Лигтом, тен Хаг ценит его игру. «Бавария» готова продать защитника

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, манкунианцы внимательно следят за 24-летним игроком. Тренер английского клуба тен Хаг – большой поклонник игры де Лигта.

« » готова отпустить игрока сборной Нидерландов при подходящем предложении. Кроме того, мюнхенцы работают над покупкой двух защитников: Джонатана Та из «Байера» и Хироки Ито из «Штутгарта».

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