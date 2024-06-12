«Бавария» близка к трансферу Ито из «Штутгарта» за 30 млн евро отступных. Контракт с защитником согласован

«Бавария» близка к трансферу защитника «Штутгарта» Хироки Ито.

По информации журналиста Тоби Альтшаффля, мюнхенцы полностью согласовали условия контракта с Ито – для завершения сделки не хватает лишь подписи. «Бавария» готова выплатить отступные японского защитника в размере 30 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Ито провел за «Штутгарт» 26 матчей, отметившись двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.