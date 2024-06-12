«Бавария» близка к трансферу Ито из «Штутгарта» за 30 млн евро отступных. Контракт с защитником согласован

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Хироки Ито Футбол

«Бавария» близка к трансферу защитника «Штутгарта» Хироки Ито.

По информации журналиста Тоби Альтшаффля, мюнхенцы полностью согласовали условия контракта с Ито – для завершения сделки не хватает лишь подписи. «Бавария» готова выплатить отступные японского защитника в размере 30 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Ито провел за «Штутгарт» 26 матчей, отметившись двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев
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Предлагаю ещё взять корейца Ху Квона, и центр обороны Баварии будет Ху Ито Та
+8
0
+8
Всех центральных защитников, показавших хороший уровень в Бундеслиге, Бавария начала активно пылесосить.
+4
0
+4
Ким – Ито в защиту, и можно пылесосить всех спонсоров с азиатского рынка
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Если перейдет, будет 4 трансфер за 10 лет в Баварию. И мюнхенцы догонят Герту. Впереди только Гамбург - 6, Гройтер и Фортуна по 7
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Ответ Opera10
Предлагаю ещё взять корейца Ху Квона, и центр обороны Баварии будет Ху Ито Та
😂😂😂
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