«МЮ» рассматривал Марку Силву из «Фулхэма» до решения оставить тен Хага

мог возглавить « » в случае отставки тен Хага.

Манкунианцы рассматривали кандидатуру главного тренера « » до того, как определились с будущим тен Хага.

В минувшем сезоне «Фулхэм» занял 13-е место.

«МЮ» также изучал варианты с Кираном Маккенной («Ипсвич»), Томасом Франком («Брентфорд»), Маурисио Почеттино (экс-«Челси»), Роберто Де Дзерби (экс-«Брайтон»), Томасом Тухелем (экс-«Бавария»), Рубеном Аморимом («Спортинг») и с Роберто Мартинесом и Гаретом Саутгейтом, которые возглавляют сборные Португалии и Англии соответственно.