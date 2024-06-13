«МЮ» рассматривал Марку Силву из «Фулхэма» до решения оставить тен Хага
Марку Силва мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.
Манкунианцы рассматривали кандидатуру главного тренера «Фулхэма» до того, как определились с будущим тен Хага.
В минувшем сезоне АПЛ «Фулхэм» занял 13-е место.
«МЮ» также изучал варианты с Кираном Маккенной («Ипсвич»), Томасом Франком («Брентфорд»), Маурисио Почеттино (экс-«Челси»), Роберто Де Дзерби (экс-«Брайтон»), Томасом Тухелем (экс-«Бавария»), Рубеном Аморимом («Спортинг») и с Роберто Мартинесом и Гаретом Саутгейтом, которые возглавляют сборные Португалии и Англии соответственно.
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Люди которые в полном ахере от очередного выноса 0:3 от Борнмута
Это одни и те же люди 😆