«МЮ» рассматривал Марку Силву из «Фулхэма» до решения оставить тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия отставки Марку Силва Эрик тен Хаг Футбол

Марку Силва мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.

Манкунианцы рассматривали кандидатуру главного тренера «Фулхэма» до того, как определились с будущим тен Хага.

В минувшем сезоне АПЛ «Фулхэм» занял 13-е место.

«МЮ» также изучал варианты с Кираном Маккенной («Ипсвич»), Томасом Франком («Брентфорд»), Маурисио Почеттино (экс-«Челси»), Роберто Де Дзерби (экс-«Брайтон»), Томасом Тухелем (экс-«Бавария»), Рубеном Аморимом («Спортинг») и с Роберто Мартинесом и Гаретом Саутгейтом, которые возглавляют сборные Португалии и Англии соответственно.

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16 комментариев
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Эрик Тен Шило и Марку Мыло
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Не удивлюсь если и царя просматривали
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Это уж слишком мелко.
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Как Саутгейт и Мартинес это делают? Им бы в школе тренироваться, а не нынешние команды
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Худший сезон за десятки лет и тренер остается)))) а за что Сульшера уволили ?)
+8
-6
+2
Ответ upuckuH
Худший сезон за десятки лет и тренер остается)))) а за что Сульшера уволили ?)
За бестрофейность
+1
0
+1
Ответ upuckuH
Худший сезон за десятки лет и тренер остается)))) а за что Сульшера уволили ?)
2 года 3 финала. 2 победы. Ужас 🥴 То ли дело прошлые 6 лет и куча (ноль ) трофеев
+1
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Бред было бы менять Эрика на таких тренеров. При всех своих минусах голландец берет трофеи, причем даже несмотря на множество травм.
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Да заканчивайте уже, сколько можно шутить ?!
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Вопрос куда уйдет ДеДзебри
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Люди которые кричат дайте ЭТХ поработать, ЭТХ 2 трофея 3 финала!

и

Люди которые в полном ахере от очередного выноса 0:3 от Борнмута
Это одни и те же люди 😆
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Ответ Случайно заскочил
Эрик Тен Шило и Марку Мыло
Хахахахахаха
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