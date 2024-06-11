«Бавария» не заплатит «Байеру» 40 млн евро за Та. Максимум – 25 млн и бонусы

Теги Бавария Байер Симон Рольфес бундеслига Германия возможные трансферы Макс Эберль Джонатан Та Футбол

«Бавария» и «Байер» расходятся в оценке стоимости Джонатана Та.

Ранее стало известно, что защитник «Байера» согласовал контракт с «Баварией» до 2029 года. Клуб из Леверкузена хочет получить 40 миллионов евро за трансфер.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, первые переговоры между спортивными директорами клубов Максом Эберлем и Симоном Рольфесом уже состоялись.

Мюнхенцы не будут платить 40 миллионов евро за игрока. Как максимум они могут предложить 25 миллионов евро и бонусы.

В минувшем сезоне Бундеслиги Та провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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23 комментария
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бавария в шоке, что им бесплатно конкурент игрока не дал ) ещё и деньги какие-то просят хулиганы
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У него контракт заканчивается что ли? При нынешних ценах на рынке баварцы могут и 10 предлагать, и даже 5. Байер просто не продаст им игрока.
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Беспредел от Ливеркузена. Они должны были сами Баварии заплатить за то что та забирает у них их лидера.
Это повод обратиться в ООН и МУС
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Началось в колхозе утро
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25 - это и так сквозь боль и слезы. Как хотелось бы и очень сильно бесплатно перехватить.
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За 25 они только Джикию могут прикупить)))) клоуны!
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Ответ Пытливый Исследователь
Да, следующим летом контракт заканчивается
У девиса кажись тоже заканчивается??!!! Но они хотят 50+)))
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За воллейболиста ДеЛигта 80 отсыпали а тут в своей лиге как всегда хотят за четверть цены забрать у конкурента игрока))
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Ну тогда и игрока не увидет, этим и закончится 🙈🙈
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Ответ che kaif
За воллейболиста ДеЛигта 80 отсыпали а тут в своей лиге как всегда хотят за четверть цены забрать у конкурента игрока))
А ничего что этот волейболист лучший ЦЗ в Баварии, а на момент покупки достигал полуфинала ЛЧ?
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чето много
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Ответ Дмитрий Крутенко
Беспредел от Ливеркузена. Они должны были сами Баварии заплатить за то что та забирает у них их лидера. Это повод обратиться в ООН и МУС
За то что та забирает Та
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Ответ katalonec.uz
У девиса кажись тоже заканчивается??!!! Но они хотят 50+)))
Ну Дэвиса хотят продлить и его продление стало реальней, чем весной. А ещё, Дэвис игрок чуть более высокого уровня стабильности, чем Та
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Ответ los merengues
У него контракт заканчивается что ли? При нынешних ценах на рынке баварцы могут и 10 предлагать, и даже 5. Байер просто не продаст им игрока.
В следующем году заканчивается - и вроде как не хочет продлевать. Так что продажа сейчас или зимой .
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Ответ los merengues
У него контракт заканчивается что ли? При нынешних ценах на рынке баварцы могут и 10 предлагать, и даже 5. Байер просто не продаст им игрока.
Да, следующим летом контракт заканчивается
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За рычаги пусть подергают и наскребут 40 лямов.
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Но в этом сезоне важным игроком был Та нежели Девис.
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Боруссия не может платить , так теперь и Бавария туда же !
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Второй Зюле из него получится
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40 мультов за среднего игрока с годом контракта ? Вы серьезно ?
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Та прямо патриот ливеркузена
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Та... и хрен с ним
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