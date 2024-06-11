«Бавария» не заплатит «Байеру» 40 млн евро за Та. Максимум – 25 млн и бонусы
«Бавария» и «Байер» расходятся в оценке стоимости Джонатана Та.
Ранее стало известно, что защитник «Байера» согласовал контракт с «Баварией» до 2029 года. Клуб из Леверкузена хочет получить 40 миллионов евро за трансфер.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, первые переговоры между спортивными директорами клубов Максом Эберлем и Симоном Рольфесом уже состоялись.
Мюнхенцы не будут платить 40 миллионов евро за игрока. Как максимум они могут предложить 25 миллионов евро и бонусы.
В минувшем сезоне Бундеслиги Та провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Это повод обратиться в ООН и МУС