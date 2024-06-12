Тен Хаг и «МЮ» могут продлить контракт до 2027 года (The Telegraph)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, клуб и тренер провели предварительные переговоры о новом соглашении. Ожидается, что «МЮ» предложит тен Хагу новое соглашение до июня 2027 года. Действующее соглашение с главным тренером рассчитано до лета 2025 года и предусматривает опцию продления еще на год.

Отмечается, что нидерландский специалист был недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с другими тренерами, но принял сомнения клуба по поводу своего будущего, считая, что это не скажется на его репутации негативным образом.

В свою очередь, Джим Рэтклифф и руководство «МЮ» уверены, что в следующем году оценка сезона займет намного меньше времени, поскольку в этом году подобная процедура проводилась впервые.

71 комментарий
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Сумеет ли вывести МЮ в шип за три года?
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Поздравляю фанатов всех английских клубов, кроме фанатом МЮ. Им соболезную.
+35
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Естественно. Всех устраивает место МЮ в таблице. Клуб потерял свой статус.
+22
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+18
Ещё не все рекорды переписаны
+24
-7
+17
Как это работает? Почти 3 недели перебирали кандидатов(если верить журналистам)
А как не смогли договориться - побежали подписывать новый контракт.

Что у Инеос в голове …
+16
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+13
Мои соболезнования болельщикам МЮ…
+11
-1
+10
"Задача до 27 года выиграть чемпионшип’ - добавили в МЮ
+10
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+9
До 2030-го надо. И отступные 100 мультов чтобы были.))
+8
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Голов забито - 57
Голов пропущено - 58
+9
-2
+7
Аферист века
+8
-2
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Согласен, восьмое место в АПЛ и четвертое место в группе смерти в ЛЧ, с такими грандами как Копенгаген и Галатасарай заслуживают уважение. Очень рад продлению контракта с Тен Хагом.
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Все клубы апл аплодируют стоя
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Ответ Дмитрий Крутенко
Мечты: Хави продолжит топить Барсу, а МЮ наконец-то возьмет нормального тренера. Реальность: Барса берет нормального тренера, а Тен Хааг продолжит топить МЮ(((
Мне самому Хави не нравился как тренер, но с точки зрения результатов не похоже , что топил, первый сезон чемпионство, во втором- второе место и 1/4 ЛЧ после нескольких лет в ЛЕ.Учитывая фин. проблемы клуба, на утопленника не было похоже.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
До прихода Тен Хага МЮ каждый год претендовал на победу в АПЛ и доходил до последних стадий ЛЧ ведь ? Ох уж этот Тен Хаг... А по факту до него клуб был без каких-либо трофеев 5 лет, а с ним минимум 1 в обоих сезонах
Мы сейчас серьёзно говорим про места? Для МЮ не должно быть места, кроме 1. И клуб не должен играть в Лиге Европы, вылетать на ранних стадиях из ЛЧ. Так вы и Глейзеров защищаете. Тен Хаг только добил ещё и репутацию МЮ.
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Чем был плох контракт на 1 год, да еще и с продлением? То есть тренеру на пустом месте просто повысили компенсацию...
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Соболезнования фанатам МЮ.
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в целом уже ничему не удивляюсь, падать ниже некуда, надежд никаких нет
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Так забавляло выражение его лица, когда мю проигрывал всем подряд — полное непонимание происходящего))) искренне рад продлению) а указания в матчах? Такое чувство, будто он кричит "тудааа", "сюдаа" непонятно кому, просто ради показухи
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Можно предположить, что уволят по ходу сезона с выплатой громадной неустойки. Так уж заведено...
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Такая здесь аудитория. Сейчас у людей в голове вбито, что Тен Хаг физрук и его надо гнать. И не важно, что есть факты в его пользу. Здесь так всегда. Потом если выиграет пару матчей подряд все резко переобуться. С Артетой было точно так же
У большинства людей претензия к отсутствию рисунка игры. И это за 2 года. Притом что Эмери и Постекоглу наладили внятную игру за первые пару месяцев работы.
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Рэтклифф умнее, чем я думал. Понимает необходимость для мю пройти очищение пердивом
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Ответ Emin Muhammetgulyyew
За что минусуют твой коммент, ты ведь всё по факту раскидал
Такая здесь аудитория. Сейчас у людей в голове вбито, что Тен Хаг физрук и его надо гнать. И не важно, что есть факты в его пользу. Здесь так всегда. Потом если выиграет пару матчей подряд все резко переобуться. С Артетой было точно так же
+5
-3
+2
Дать доработать контракт - ок, но продлевать сейчас полнейшая глупость, что мешает продлить в конце сезона, если он даст результат? Какие-то крайности, то слбеседуют других тренеров и не торопятся объявить что Тен Хаг остаётся, то продлевают контракт. Единственное логичное объяснение - хотят в новом контракте прописать что Хаг не сможет влиять на трансферы, а то вроде как у него имеется право вето по текущему договору, по идее это можно было решить доп. соглашением, но видимо Тен Хаг упёрся и выбил условия получше
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Тен Хаг явно знает какие-то психологические методики воздействия на людей.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
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Вау! Самого Гвардиолу обыграл??? Ну повезло нашему сельскому клубу МЮ, что аж Гвардиолу победили!!!!
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Продлить до 2027, что бы уволить в конце 2024 года
Браво, МЮ 👏👏👏
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В этом году какие-то безумные тренерские истории

Челси увольняет Поча, когда дело пошло, и отдает команду Мареске

Бавария вообще до Компани докатилась

В Барсе клоунада с Хави

Но МЮ решил всех переплюнуть в глупости и оставить ТХ
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Ответ Vlados 86
Сумеет ли вывести МЮ в шип за три года?
Если не сможет уволят.
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Аминь
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Рэтклифф очень толковый, говорили они. Очень!!!
Это просто ужас.
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