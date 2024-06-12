Тен Хаг и «МЮ» могут продлить контракт до 2027 года (The Telegraph)

Эрик тен Хаг продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, клуб и тренер провели предварительные переговоры о новом соглашении. Ожидается, что «МЮ» предложит тен Хагу новое соглашение до июня 2027 года. Действующее соглашение с главным тренером рассчитано до лета 2025 года и предусматривает опцию продления еще на год.

Отмечается, что нидерландский специалист был недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с другими тренерами, но принял сомнения клуба по поводу своего будущего, считая, что это не скажется на его репутации негативным образом.

В свою очередь, Джим Рэтклифф и руководство «МЮ» уверены, что в следующем году оценка сезона займет намного меньше времени, поскольку в этом году подобная процедура проводилась впервые.