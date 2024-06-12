Лионель Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом. Наслаждаюсь футболом, потому что времени у меня все меньше и меньше»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси сообщил, что «Интер Майами» будет его последним клубом.

«Интер Майами» будет моим последним клубом, да. На сегодняшний день это так.

Я люблю играть в футбол, наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что понимаю, что с каждым разом [у меня] все меньше и меньше [времени]», – рассказал 36-летний аргентинский форвард в интервью ESPN.

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53 комментария
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Повезло нам жить в одну эпоху с ГОАТом и лицезреть его великую карьеру. 8 ЗМ, ЧМ, 6 ЗБ будучи плеймейкером и множество других рекордов
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Эх, как хотелось бы чтобы он поиграл ещё подольше, но век футболиста короток....
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Ответ Dexter Morgan
С каких пор ОФ и ПрН в футболе является плеймейкером? В остальном согласен.
Месси свободный художник, он не привязан к конкретной позиции. О его позиции лучше говорят тепловые карты
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И заметьте он не говорит что лучший и рекорды преследуют его)
+20
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Контракт до: 31 дек. 2025 г.
В интересах МЛС чтобы был там до ЧМ2026 (лето 2026), да и поехал бы туда.
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Величайший
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Ответ leon01
И заметьте он не говорит что лучший и рекорды преследуют его)
И голы не крысит у одноклубников)
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Криш вон до собрался играть пока вперед ногами не вынесут со стадиона , все больше трофеев хочет на свой счет записать за счет партнеров,ну он никогда уже не добьется того чего выиграл Месси это ЧМ
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Скучать будем, когда он закончит.
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Роналду и Месси. Боги всего и вся. Титаны и высшие легенды. Превзошли всех и вся. И продолжают творить историю. Мне повезло, что я застал всю их карьеру.
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Ответ Wiley Fox
Зачем? С детьми поиграть, что ли? Этот клуб ему что дал?
Карьеру он ему дал, он там играть начинал, он всю жизнь говорил что хочет туда вернуться чтобы доиграть. Проспись.
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Ответ leon01
И заметьте он не говорит что лучший и рекорды преследуют его)
Его скромность, всегда делала всю работу за него.
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Ответ Сэмс
Комментарий скрыт
Пустыня лопнет как и китайская лига.
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Ответ Александр Северный
было бы неплохо ещё на год в Барселону. попрощаться с болельщиками на переполненном стадионе, ну и напоследок глорам реала кровину завернуть.
А платить кто будет за это?
+8
-7
+1
было бы неплохо ещё на год в Барселону. попрощаться с болельщиками на переполненном стадионе, ну и напоследок глорам реала кровину завернуть.
+16
-15
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Ответ Overkiller
Это его дело где он хочет играть, а не твоё. Тебе какую, нафиг, цитату, голосовое сообщение что ли? Вот тебе цитата отсюда, со спорца: "Но в сентябре Лео заверил, что до сих пор мечтает о таком финише: «Я всегда хотел этого, особенно после того, как стал чемпионом мира, – насладиться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что ребенком я выходил на это поле. Я мечтаю сыграть за них». Помешать возвращению могут разве что семейные обстоятельства. «С детства мечтал играть в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз». Но сейчас у меня семья, трое детей, – говорил Лео еще в 2019-м. – Я живу в месте, где спокоен (тогда еще в Барселоне – Sports.ru). Могу обеспечить детям хорошее будущее. Постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину, но я должен брать в расчет мнение детей." На, прожуй и смирись.
Ты свой детский бред пишешь под новостью, где месси в интервью говорит, что Майами будет его последним клубом

То есть, все ранее сказано он перечёркивает

У него нет ни сил, ни желания играть за какую-то дыру в Аргентине

А у тех нет денег и на один матч для месси
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Ответ muslim95
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Что то мне кажется что в Ньюэллс Олд Бойс он ещё заглянет.
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Ответ Сэмс
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Приличные эскортниками не едут в СА. Даже араб Бенз понял куда попал.
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Ответ Tristan...
Месси свободный художник, он не привязан к конкретной позиции. О его позиции лучше говорят тепловые карты
Тепловая карта говорит лишь о том, что он не участвует в прессинге и не более того.
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Ответ Dexter Morgan
С каких пор ОФ и ПрН в футболе является плеймейкером? В остальном согласен.
Больше всего наград лучший плеймейкер
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Но при желании он лет до 45ти лет может особо не потея доминировать в МЛС
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Ответ Tristan...
Повезло нам жить в одну эпоху с ГОАТом и лицезреть его великую карьеру. 8 ЗМ, ЧМ, 6 ЗБ будучи плеймейкером и множество других рекордов
С каких пор ОФ и ПрН в футболе является плеймейкером? В остальном согласен.
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Ответ DianaBlade
Я живу во Владивостоке. Для меня самый кайф просыпаться с утра и в 9:30 - 12:30 утра начало матча, сидишь смотришь, завтракаешь, красиво.
Ну если так, то пусть Месси играет для тебя как можно дольше)
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Ответ Overkiller
"Когда у него истечёт контракт с американским клубом, аргентинец хочет вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» и там провести свои последние матчи в профессиональной карьере.Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист неоднократно заявлял, что когда-то хочет вернуться в этот клуб." И твой вопрос: "Ты умеешь понимать прочитанное? Эта аргентинская дыра ничего ему не дала" Ты эталонный просто, сказочный )))
Зачем ты цитируешь помойный ресурс? Где тут прямая речь? Если ты не в состоянии понимать, что такое цитата прямой речи, то просто моргни два раза

То что ты приводишь в доказательство, это такие же слова, как от ваньки карпова, который говорит, что зенит хочет Соболева
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Ответ Overkiller
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Ответ Overkiller
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почитал бы другие источники штоле. мафия говорит нет. поэтому и Леонель и Ди Мария не будут завершать карьеры на родине.
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