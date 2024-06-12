Лионель Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом. Наслаждаюсь футболом, потому что времени у меня все меньше и меньше»

Лионель Месси сообщил, что «Интер Майами» будет его последним клубом.

« » будет моим последним клубом, да. На сегодняшний день это так.

Я люблю играть в футбол, наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что понимаю, что с каждым разом [у меня] все меньше и меньше [времени]», – рассказал 36-летний аргентинский форвард в интервью ESPN.