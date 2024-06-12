Лионель Месси: «Интер Майами» будет моим последним клубом. Наслаждаюсь футболом, потому что времени у меня все меньше и меньше»
Лионель Месси сообщил, что «Интер Майами» будет его последним клубом.
«Интер Майами» будет моим последним клубом, да. На сегодняшний день это так.
Я люблю играть в футбол, наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что понимаю, что с каждым разом [у меня] все меньше и меньше [времени]», – рассказал 36-летний аргентинский форвард в интервью ESPN.
В интересах МЛС чтобы был там до ЧМ2026 (лето 2026), да и поехал бы туда.
То есть, все ранее сказано он перечёркивает
У него нет ни сил, ни желания играть за какую-то дыру в Аргентине
А у тех нет денег и на один матч для месси
То что ты приводишь в доказательство, это такие же слова, как от ваньки карпова, который говорит, что зенит хочет Соболева