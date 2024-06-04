Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»

Килиан Мбаппе сравнил чемпионат Европы с чемпионатом мира.

« сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе.

Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.

Мы продолжаем готовиться к групповому этапу, чтобы хорошо выступить», – сказал форвард сборной Франции.