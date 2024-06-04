Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 чемпионат мира Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сравнил чемпионат Европы с чемпионатом мира.

«Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе.

Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.

Мы продолжаем готовиться к групповому этапу, чтобы хорошо выступить», – сказал форвард сборной Франции.

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106 комментариев
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Ну раньше наверное это было действительно так,но сейчас с кучей команд и когда выходят из группы 3 команды,групповой этап уж точно не очень сложный)
+41
-1
+40
что сложного на групповом этапе? Сейчас из группы выйти в разы проще, чем было раньше
+42
-9
+33
Ответ <Inter>
что сложного на групповом этапе? Сейчас из группы выйти в разы проще, чем было раньше
Ну наверное с Грузией, Словенией и Турцией невозможно выйти из группы, просто адовая топовая подборка)))
+35
-7
+28
Ответ Зеленский
Прав.На Евро нет Перу и Ирана.Все сборные набитые звёздами.Даже Эдегор с Холандом не попадают туда
Прекрасный турнир, где можно не выиграть ни одного матча на групповом этапе, но все равно выйти в плей-офф и выиграть чемпионат, как это сделали портки в 2016
+33
-7
+26
Расскажите Мбаппе, что формат поменяли в 2016, теперь выйти из группы легко
+18
-1
+17
Ответ Илья Мурашов
Это бред. ЧМ сложнее и престижнее. Например, Чемпион Европы Италия не смогла пройти квалификацию на ЧМ.
Квалификация абсолютно одинаковая. Фейспалм.
+12
-2
+10
Ответ NikoVinkovic
Опять же не согласен. С тех пор команды подтянулись. Например, группа на Евро-2004 Франция - Англия - Хорватия - Швейцария была группой с двумя явными фаворитами и двумя явными андердогами без каких-либо шансов. Попадись такая группа сейчас, легко бы фаворитам не было, даже если бы они в итоге заняли свои первые два места - добывали бы потом и кровью.
Пффф, на Евро-2008 круче было. Франция - Италия - Голландия и бедные румыны. В итоге, эту группу смерти в плей-офф вынесли
+8
0
+8
Как повезет. На евро может например так произойти, что из группы без единой победы выйдешь с третьего места, а потом до финала ни одной топ сборной не встретишь. Бывало такое.
+11
-4
+7
Ответ rej1sta
Поэтому действующие чемпионы Европы уже на два ЧМ не могут отобраться
И как это связано? Если они играют в отборе на ЧМ с теми же сборными, что и на Евро и тд.
+9
-3
+6
Ответ Зеленский
Прав.На Евро нет Перу и Ирана.Все сборные набитые звёздами.Даже Эдегор с Холандом не попадают туда
и Марокко нет)))
+5
0
+5
Ответ Илья Мурашов
Это бред. ЧМ сложнее и престижнее. Например, Чемпион Европы Италия не смогла пройти квалификацию на ЧМ.
ЧЕ всегда был сильнее по составу и смотреть его интереснее из-за этого.
+10
-5
+5
Ответ meringue
Разница по сути только в Аргентине и Бразилии.
Уругвай, Чили, Мексика, в разные годы Парагвай, Эквадор, Колумбия, Гана, Марокко, Австралия даже с Кейхилом и тд: «ну да, ну да, пошли мы нахер…»
+3
0
+3
В целом, до реформ, евро казался более сложным, всегда несколько сложных групп. Сейчас реально изи группы, за исключением может только одной.
+5
-2
+3
Прав.На Евро нет Перу и Ирана.Все сборные набитые звёздами.Даже Эдегор с Холандом не попадают туда
+20
-17
+3
Ответ Игорь Климов
Да, тогда Португалия с третьего места вышла)
И чемпионом стала;)
+6
-3
+3
Ответ Oleg
Ну наверное с Грузией, Словенией и Турцией невозможно выйти из группы, просто адовая топовая подборка)))
И три команды выходят.. 🤭
+4
-2
+2
Ответ пользователю И Климов, который видимо занёс меня в чс (льстит, спасибо)
Те кто разбирается в футболе не умаляют значение главного события 4летия (ЧМ), престиж спору нет, НО на данном этапе ЛЧ начиная с 1/8, ну или с 1/4 это концентрация всего самого лучшего, что есть в футболе, лучшие тренеры, топ игроки, команды по сути сб мира, и 2 матч противостояние (а не случайность в 1 игре), игроки не вымотаны сезоном (особенно из АПЛ, где куча матчей+кубки) +тренеры работают с командой ежедневно, а не 2-3 недели, так что ЧМ звучит круто безусловно, но по качеству игры ЛЧ выше.
P. S. По поводу усталости игроков, вот сейчас на Копе Винисиус возможно будет еле ноги волочить от сложного сезона, да и психологически выхолощен после победы, а твой кумир играющий (сейчас) без сопротивления в дно лиге будет бодр и свеж.Да и всё кого вызвали из Сауд Ар тоже не сильно напрягались
+2
0
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Футболист который 2 раза доходил до финала ЧМ наверняка что то да знает )
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+2
А Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, выскочка из Африки не в счёт?
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Ответ grigorydomrachev
Ну Мбаппе чемпион мира. Я думаю чемпион мира имеет право на мнение по такому вопросу.
Глупость он сморозил, над ним сейчас во всех медиа смеются и прикладывают группы предстоящего Евро)
Там без слез умиления не взглянешь.
+3
-1
+2
Ты не выиграл прошлое Евро, не потому ,что оно такое сильное, а потому что вы стали заниматься раздолбайством в матче со Швейцарией поведя 3:1. С той же Англией на чм 2022 вы не расслаблялись, потому что это Англия и потому что это ЧМ.
+4
-2
+2
Прошлый формат евро где 16 команд, да сложнее, но ЧМ престижние, с новым форматом близко (в группе 4 очка вполне может хватить), новый формат ЧМ с увеличением команд это имхо плохо, но денюжек больше:))
+3
-1
+2
Какое-то топовое было Евро-2016. Околофутбол, футбол....и традиционный обсёр Англии, и дурка от Эдера в финале
+1
0
+1
Ответ добрый грек
А Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, выскочка из Африки не в счёт?
Да там уже азиаты грандов европы хлопают. Японцы с корейцами не дадут соврать.
+3
-2
+1
А вот на ЧЕ-84 у сборной Франции была одна из самых сильных полузащит в истории мирового футбола:
Жиресс-Тигана-Платини-Фернандес.
+3
-2
+1
Поэтому действующие чемпионы Европы уже на два ЧМ не могут отобраться
+10
-9
+1
Всё зависит от жребия.. Группы смерти везде бывают.. На ЧМ в ПО выходят две команды.. На ЧЕ - три.. Все помнят с кем играла Португалия на ЧЕ-16 плоть до финала и с какого места вышла из группы "смерти".. Это был позорнейший ЧЕ.. В котором Авейру не участвовал.. Это известный факт и халява.. ☝️😀
+6
-5
+1
Ответ VladimirMezin1
Ну с ним можно согласиться. В Европе много сильных и средних сборных, а на ЧМ порой попадают совсем пассажиры для набивания статы. И это не только Южная Америка
Пассажиры - это кто-угодно, но точно не ЮА
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Ответ Vertex Fanky
Франция на ЧМ 2018 в группе тоже не особо хорошо играла( подтверждает, что в группе сложнее порой), но в плей-офф катком по всем прошлись☠️( ну мб за исключением Аргентины).
У меня есть смутное подозрение, что сборная Франции выиграет это Евро, а Мбаппе на нём станет лучшим бомбардиром и MVP турнира, а потом он получит ЗМ.
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0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Ну раньше наверное это было действительно так,но сейчас с кучей команд и когда выходят из группы 3 команды,групповой этап уж точно не очень сложный)
Опять же не согласен.
С тех пор команды подтянулись. Например, группа на Евро-2004 Франция - Англия - Хорватия - Швейцария была группой с двумя явными фаворитами и двумя явными андердогами без каких-либо шансов. Попадись такая группа сейчас, легко бы фаворитам не было, даже если бы они в итоге заняли свои первые два места - добывали бы потом и кровью.
+8
-7
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