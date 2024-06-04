Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»
Килиан Мбаппе сравнил чемпионат Европы с чемпионатом мира.
«Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе.
Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.
Мы продолжаем готовиться к групповому этапу, чтобы хорошо выступить», – сказал форвард сборной Франции.
Те кто разбирается в футболе не умаляют значение главного события 4летия (ЧМ), престиж спору нет, НО на данном этапе ЛЧ начиная с 1/8, ну или с 1/4 это концентрация всего самого лучшего, что есть в футболе, лучшие тренеры, топ игроки, команды по сути сб мира, и 2 матч противостояние (а не случайность в 1 игре), игроки не вымотаны сезоном (особенно из АПЛ, где куча матчей+кубки) +тренеры работают с командой ежедневно, а не 2-3 недели, так что ЧМ звучит круто безусловно, но по качеству игры ЛЧ выше.
P. S. По поводу усталости игроков, вот сейчас на Копе Винисиус возможно будет еле ноги волочить от сложного сезона, да и психологически выхолощен после победы, а твой кумир играющий (сейчас) без сопротивления в дно лиге будет бодр и свеж.Да и всё кого вызвали из Сауд Ар тоже не сильно напрягались
Там без слез умиления не взглянешь.
Жиресс-Тигана-Платини-Фернандес.
С тех пор команды подтянулись. Например, группа на Евро-2004 Франция - Англия - Хорватия - Швейцария была группой с двумя явными фаворитами и двумя явными андердогами без каких-либо шансов. Попадись такая группа сейчас, легко бы фаворитам не было, даже если бы они в итоге заняли свои первые два места - добывали бы потом и кровью.