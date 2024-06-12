Холден о Роналду и Месси: «Сравнение мотивировало их продолжать. Пока есть этот драйв, нет причин не играть на высоком уровне дальше»

Стюарт Холден высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если вернуться к сравнению Месси и Роналду, оно, вероятно, мотивировало их как внутренне, так и в готовности продолжать.

Пока у них есть этот драйв, нет причин, по которым эти ребята не могли бы все еще играть на высоком уровне в предстоящие годы», – заявил экс-игрок сборной США в эфире Fox Sport.