Холден о Роналду и Месси: «Сравнение мотивировало их продолжать. Пока есть этот драйв, нет причин не играть на высоком уровне дальше»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Стюарт Холден Интер Майами Футбол

Стюарт Холден высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если вернуться к сравнению Месси и Роналду, оно, вероятно, мотивировало их как внутренне, так и в готовности продолжать.

Пока у них есть этот драйв, нет причин, по которым эти ребята не могли бы все еще играть на высоком уровне в предстоящие годы», – заявил экс-игрок сборной США в эфире Fox Sport.

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14 комментариев
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Ответ Кирилл Лавров
Cравнение закончилось в момент, когда оба покинули Лигу Чемпионов. Твой ЧМ – необъективный критерий. Месси его выиграл не без доли везения (и глупо этому перечить). К тому же, это командный трофей. Тоже самое можно сказать и про ЕВРО-2016 от Роналду. Лига Чемпионов же действительно показывает – кто из них за всю свою игровую карьеру добился большего успеха на международной арене индивидуально. з.ы. Есть Чемпионы мира, о которых даже не вспоминают; я больше скажу, есть те, кого даже не знает современное общество – что они чемпионы мира. А лучший бомбардир ЛЧ (исторически) – один. Его буду помнить всегда. И даже Месси (который 2-ой в этом списке) будет забыт со временем. Помнят всегда только золото/1-ые места (мы, разумеется, говорим с позиции большинства).
Он забил на несколько голов больше, а игр провел ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Если начнем считать голы к минутам, Криштик опять второй)
+4
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+4
Ответ Кирилл Лавров
Да никто не будет вспоминать твои матчи... Есть голы, есть рекорд. Этого достаточно. Условно, Месси никто не мешал сыграть столько же матчей, но, как ты видишь, он не смог (в этом аспекте тоже побеждает Роналду, так как физические кондиции держит лучше).
Вспоминают игру, а не кол-во голов, постов в инсте и фоток из качалки.. Марадона именно за это помнят.. Бицана многие и не знают, а у него больше 800 голов.. Месси провел меньше игр потому, что младше Авейру.. Он мог их больше провести, если бы остался в Европе.. Но не захотел.. За пару лет спокойно мог забить в ЛЧ десяток голов и сказать досвидос Авейру.. Но это ему не надо..
+2
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Жалко что их списали. Интересно было бы сравнить с нынешними звездами.
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Ответ Пнин
Сравнение закончилось после победы Аргентины на ЧМ-22.
Cравнение закончилось в момент, когда оба покинули Лигу Чемпионов.

Твой ЧМ – необъективный критерий. Месси его выиграл не без доли везения (и глупо этому перечить). К тому же, это командный трофей. Тоже самое можно сказать и про ЕВРО-2016 от Роналду.

Лига Чемпионов же действительно показывает – кто из них за всю свою игровую карьеру добился большего успеха на международной арене индивидуально.

з.ы. Есть Чемпионы мира, о которых даже не вспоминают; я больше скажу, есть те, кого даже не знает современное общество – что они чемпионы мира. А лучший бомбардир ЛЧ (исторически) – один. Его буду помнить всегда. И даже Месси (который 2-ой в этом списке) будет забыт со временем. Помнят всегда только золото/1-ые места (мы, разумеется, говорим с позиции большинства).
+6
-6
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Ответ Кирилл Лавров
Cравнение закончилось в момент, когда оба покинули Лигу Чемпионов. Твой ЧМ – необъективный критерий. Месси его выиграл не без доли везения (и глупо этому перечить). К тому же, это командный трофей. Тоже самое можно сказать и про ЕВРО-2016 от Роналду. Лига Чемпионов же действительно показывает – кто из них за всю свою игровую карьеру добился большего успеха на международной арене индивидуально. з.ы. Есть Чемпионы мира, о которых даже не вспоминают; я больше скажу, есть те, кого даже не знает современное общество – что они чемпионы мира. А лучший бомбардир ЛЧ (исторически) – один. Его буду помнить всегда. И даже Месси (который 2-ой в этом списке) будет забыт со временем. Помнят всегда только золото/1-ые места (мы, разумеется, говорим с позиции большинства).
Среди всех чемпионов мира есть только один в истории 2-х кратный МВП ЧМ.. Вот его и будут помнить.. Не отвечай за всех и не мели чушь.. Хе..
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Ответ Вальдано
Среди всех чемпионов мира есть только один в истории 2-х кратный МВП ЧМ.. Вот его и будут помнить.. Не отвечай за всех и не мели чушь.. Хе..
Да, победы со сборной Аргентины с капитаном команды - Лео Месси в последние годы на международном уровне: Копа Америка, Финаллисима, Чемпионат Мира, и на всех этих турнирах Месси был признан MVP - это просто космос!
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Ответ Игорь Климов
Да, победы со сборной Аргентины с капитаном команды - Лео Месси в последние годы на международном уровне: Копа Америка, Финаллисима, Чемпионат Мира, и на всех этих турнирах Месси был признан MVP - это просто космос!
Некоторых бомбит от этого - поэтому они и мелют чушь.. В ЛЧ будут вспоминать Кросса, Модрича и других 6-ти кратных, Ди Стефано, который забивал в каждом из 5-ти своих финалов.. Но только не эгоиста и вора чужих голов Авейру .. 🤭😀
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Ответ Вальдано
Некоторых бомбит от этого - поэтому они и мелют чушь.. В ЛЧ будут вспоминать Кросса, Модрича и других 6-ти кратных, Ди Стефано, который забивал в каждом из 5-ти своих финалов.. Но только не эгоиста и вора чужих голов Авейру .. 🤭😀
Понятно. После твоего последнего комментария стало очевидно, что ты явный фанат Лео. С тобой дискуссия – бесполезное дело.

Я пытаюсь слова подкреплять аргументами, не принимая сторону 1-го или другого, а ты откровенно пытаешься защитить одно из, отталкивая все аргументы в пользу другого. Разговор будто бы со стеной.

"В ЛЧ будут вспоминать Кросса, Модрича и других 6-ти кратных, Ди Стефано, который забивал в каждом из 5-ти своих финалов.. Но только не эгоиста и вора чужих голов" – такой глупости я давно не слышал.

Чтобы люди не вспоминали Роналду в дальнейшей жизни (возвращаясь к его игре в ЛЧ), нужно всем разом стереть память, а футбол расформировать, не вспоминая об этом виде спорта больше никогда. И, удивительно, что именно ты мне говорил что-то про "мелишь" и про "чушь".

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