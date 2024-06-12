Холден о Роналду и Месси: «Сравнение мотивировало их продолжать. Пока есть этот драйв, нет причин не играть на высоком уровне дальше»
Стюарт Холден высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Если вернуться к сравнению Месси и Роналду, оно, вероятно, мотивировало их как внутренне, так и в готовности продолжать.
Пока у них есть этот драйв, нет причин, по которым эти ребята не могли бы все еще играть на высоком уровне в предстоящие годы», – заявил экс-игрок сборной США в эфире Fox Sport.
Если начнем считать голы к минутам, Криштик опять второй)
Твой ЧМ – необъективный критерий. Месси его выиграл не без доли везения (и глупо этому перечить). К тому же, это командный трофей. Тоже самое можно сказать и про ЕВРО-2016 от Роналду.
Лига Чемпионов же действительно показывает – кто из них за всю свою игровую карьеру добился большего успеха на международной арене индивидуально.
з.ы. Есть Чемпионы мира, о которых даже не вспоминают; я больше скажу, есть те, кого даже не знает современное общество – что они чемпионы мира. А лучший бомбардир ЛЧ (исторически) – один. Его буду помнить всегда. И даже Месси (который 2-ой в этом списке) будет забыт со временем. Помнят всегда только золото/1-ые места (мы, разумеется, говорим с позиции большинства).
Я пытаюсь слова подкреплять аргументами, не принимая сторону 1-го или другого, а ты откровенно пытаешься защитить одно из, отталкивая все аргументы в пользу другого. Разговор будто бы со стеной.
"В ЛЧ будут вспоминать Кросса, Модрича и других 6-ти кратных, Ди Стефано, который забивал в каждом из 5-ти своих финалов.. Но только не эгоиста и вора чужих голов" – такой глупости я давно не слышал.
Чтобы люди не вспоминали Роналду в дальнейшей жизни (возвращаясь к его игре в ЛЧ), нужно всем разом стереть память, а футбол расформировать, не вспоминая об этом виде спорта больше никогда. И, удивительно, что именно ты мне говорил что-то про "мелишь" и про "чушь".
Сними розовые очки, если уважаешь себя.