Даниэль Карвахаль: «Мбаппе – лучший игрок мира, а лучшие должны играть в лучшем клубе. Но футбол – не математика. Нужно быть командой, чтобы брать трофеи»

Даниэль Карвахаль назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

– Что я могу сказать? Он лучший в мире. Лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что у него не будет хорошего Евро, но с августа он будет лучшей версией себя.

Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из самых сильных соперников. По скорости, технике и силе.

– Сделает ли Мбаппе «Реал» непобедимым?

– Нет. Футбол – не математика, тут решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идем в одном направлении, сделать это общей задачей, для тренера, для ветеранов. Для всех, – сказал защитник «Реала».