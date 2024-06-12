Даниэль Карвахаль: «Мбаппе – лучший игрок мира, а лучшие должны играть в лучшем клубе. Но футбол – не математика. Нужно быть командой, чтобы брать трофеи»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Футбол

Даниэль Карвахаль назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

– Что я могу сказать? Он лучший в мире. Лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что у него не будет хорошего Евро, но с августа он будет лучшей версией себя.

Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из самых сильных соперников. По скорости, технике и силе.

– Сделает ли Мбаппе «Реал» непобедимым?

– Нет. Футбол – не математика, тут решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идем в одном направлении, сделать это общей задачей, для тренера, для ветеранов. Для всех, – сказал защитник «Реала».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заранее предупреждают Черепашку)
0
0
0
Кто ему дал звание лучшего?
+2
-2
0
Карвахаль играл со многими классными игроками так что с его мнению всегда надо прислушиваться .
0
0
0
Да, надеюсь Килиан быстро вольется в коллектив и сходу начнет приносить пользу клубу. Главное чтобы травмы обходили француза стороной.
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Кто ему дал звание лучшего?
Те, кто закрывали перед ним двери Мадрида и желали бесконечных травм
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий