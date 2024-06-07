Родри, Ямаль, Кукурелья, Хоселу, Навас, Начо, Мората – в составе Испании на Евро-2024. Кубарси, Гарсия и Льоренте не попали в окончательную заявку

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Сборная Испании назвала состав команды на Евро-2024.

Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте огласил список из 26 футболистов.

В окончательную заявку не включены три игрока – Пау Кубарси («Барселона»), Алеиш ГарсияЖирона»), Маркос Льоренте («Атлетико»).

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид РайяАрсенал»).

Защитники: Хесус НавасСевилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

68 комментариев
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Так себе состав то. Далек по уровня от той самой красной фурии
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Кубарси хоть отдохнёт, хорошая новость. Ямаль надеюсь будет выходить на замены.
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И всё-таки я не понимаю отсутствие Пау Торреса...
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Ну скорее всего Кубарси теперь на Олимпиаду.
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Ответ Денис Давыдов
Так себе состав то. Далек по уровня от той самой красной фурии
уровень испанского футбола в целом упал. Я бы даже сказал находится в деградации
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как Гутьереса не берут, а это дно Кукурелью берут?
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Ответ rusik krasav4ik
как Гутьереса не берут, а это дно Кукурелью берут?
Куку выдал мощную концовку сезона, чем и заслужил. Да и нужен хоть какой-то бульдог слева, а игрок типажа Мигеля уже есть - Гримальдо.
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Ответ SaH4r.
Согласен, на Олимпиаду надеюсь кроме Кубарси возьмут ещё Форта с Касадо
С одной стороны, опыт для них. С другой-Форту и Касадо бы предсезонку с клубом пройти. Неизвестно, как у Барселоны будет с трансферами летом. Возможно, молодёжь из Ла Масии будет единственным вариантом усиления
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Все-таки вытеснил Начо молодого Кубарси, интересно. Теперь вообще непонятно, кто сыграет в центре. Состав Испании не феноменальный, но довольно крепкий.
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очень жалко,что алеиш гарсия не попал. добротный игрок
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Ответ XavIniesta2008-2015
Да, это очень хорошая новость, что его отцепили. Отдохнёт перед Олимпиадой Надеюсь, что никто из Барсы не будет играть сразу на двух турнирах
Согласен, на Олимпиаду надеюсь кроме Кубарси возьмут ещё Форта с Касадо
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Ответ AstaAsta
Ну скорее всего Кубарси теперь на Олимпиаду.
Верно. Но, были новости, что его вызовут на оба турнира. Так что, это ещё неплохо, что его хотя бы здесь отцепили
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Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
Всегда забавляли подобные комментарии от болельщиков Реала
Карвахаль-очень крутой игрок, но когда ваш клуб может предоставить сборной 1,5 хороших испанца, ваше нытьё вообще не должно быть слышно
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+2
Льоренте и Гарсия не попали, хотя отлично провели конец сезона) Логика потрясающая. Льоренте ещё и универсал, который бы точно пригодился
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Слабенькое поколение у испанцев конечно
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5 воспитаников Барселоны, 3 Реала, школа Барселоны хороша
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барса основа сборной
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у Кубарси еще все впереди !
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мне кажется им ничего не светит
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Ответ SaH4r.
Кубарси хоть отдохнёт, хорошая новость. Ямаль надеюсь будет выходить на замены.
Олимпиада, конечно, хорошо, но ЧЕ как турнир гораздо статуснее. Ради этого можно пожертвовать отдыхом. Кубарси, на мой взгляд, пригодился бы сборной Испании. Тем более, что можно отцепить пару нападающих, непонятно, зачем их аж восемь.
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Как можно взять Кукаренью и проигнорировать топовый сезон в исполнении Гуттьереса? Ведь он лучший в Примере по созданию моментов.
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Ответ Pato07
Чем Ямаль и Торрес сильнее Браима были например? Столько игнорили его, что пришлось тому сборную поменять.
Чем угодно
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Ответ Crawling
Я бы сказал, Вы не смотрите испанский футбол
назови мне хоть одну явную звезду из этого состава. Ну, может быть Родри. Всё! А испанский футбол я смотрю пристально и внимательно слежу за ним.
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Ответ Андоррский почтальон
Олимпиада, конечно, хорошо, но ЧЕ как турнир гораздо статуснее. Ради этого можно пожертвовать отдыхом. Кубарси, на мой взгляд, пригодился бы сборной Испании. Тем более, что можно отцепить пару нападающих, непонятно, зачем их аж восемь.
Кубарси еще успеет сыграть и на ЧЕ и на ЧМ, парню нужно отдохнуть.
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Ответ Pato07
Чем Ямаль и Торрес сильнее Браима были например? Столько игнорили его, что пришлось тому сборную поменять.
Во-первых, это не ко мне вопрос. Я сам не знаю, почему Браима не вызвали ещё в Милане
Во-вторых, Торрес круто играет в сборной, может выйти на всех позициях в атаке.
В-третьих, а как это глобально меняет ситуацию ? Диас в сборной=Реал круто поставляет испанцев в сборную ? Нет, ничего подобного
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Ответ Dexter Morgan
Состав хороший. По нынешним временам. Но 99% игроков не попали бы в сборную Испании раньше. А сейчас просто нашли всех, кого могли. Раньше игроки вроде Артеты в сборную не попадали. А сейчас он был бы сильнее, чем вся полузащита сборной Испании. Про оборону и атаку вообще молчу. Только Карвахаль и Начо монстры. Мората просто имба. При Вилье, Торресе, Рауле, Сольдадо, Гуисе, Морьентесе и многих других он бы даже не вызывался. Смешно, что Педри и Гави лучшие полузащитники сборной. Во всей Испании и правда кризис.
состав хороший, но она достаточно молодая. прогрессировать эта команда будет. на ЧМ26 уже подойдет с очень крутым составом.
Нико и Ямаль прогрессируют огромными прыжками. Кубарси просто бешеный топ, Гави до травмы шел бок о бок с показателями пикового Канте период в Челси в чемпионского сезона. нереальный прогресс у Гави. Педри вот частенько травмы беспокоят но тут надеюсь хорошая работа над физикой с Фликом поможет избавиться от постоянных травм, а так без травмы, это просто офигенный плеймейкер, без слабых мест.
состав и сейчас очень хороший, думаю и на этом евро зажгут, ожидаю как минимум полуфинала, и на ЧМ26 и 30 должны уже взять медаль
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Ответ Phil_Jones07
уровень испанского футбола в целом упал. Я бы даже сказал находится в деградации
Я бы сказал, Вы не смотрите испанский футбол
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Ответ Phil_Jones07
уровень испанского футбола в целом упал. Я бы даже сказал находится в деградации
Да, так упал что они с 2001 года не проигрывают в финалах еврокубков.
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Ответ Денис Давыдов
Так себе состав то. Далек по уровня от той самой красной фурии
Да ладно!?
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Ответ AstaAsta
Ну скорее всего Кубарси теперь на Олимпиаду.
Да, Кубарси теперь 100% поедет на Олимпиаду.
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