Родри, Ямаль, Кукурелья, Хоселу, Навас, Начо, Мората – в составе Испании на Евро-2024. Кубарси, Гарсия и Льоренте не попали в окончательную заявку
Сборная Испании назвала состав команды на Евро-2024.
Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте огласил список из 26 футболистов.
В окончательную заявку не включены три игрока – Пау Кубарси («Барселона»), Алеиш Гарсия («Жирона»), Маркос Льоренте («Атлетико»).
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).
Карвахаль-очень крутой игрок, но когда ваш клуб может предоставить сборной 1,5 хороших испанца, ваше нытьё вообще не должно быть слышно
Во-вторых, Торрес круто играет в сборной, может выйти на всех позициях в атаке.
В-третьих, а как это глобально меняет ситуацию ? Диас в сборной=Реал круто поставляет испанцев в сборную ? Нет, ничего подобного
Нико и Ямаль прогрессируют огромными прыжками. Кубарси просто бешеный топ, Гави до травмы шел бок о бок с показателями пикового Канте период в Челси в чемпионского сезона. нереальный прогресс у Гави. Педри вот частенько травмы беспокоят но тут надеюсь хорошая работа над физикой с Фликом поможет избавиться от постоянных травм, а так без травмы, это просто офигенный плеймейкер, без слабых мест.
состав и сейчас очень хороший, думаю и на этом евро зажгут, ожидаю как минимум полуфинала, и на ЧМ26 и 30 должны уже взять медаль