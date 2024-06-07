Родри, Ямаль, Кукурелья, Хоселу, Навас, Начо, Мората – в составе Испании на Евро-2024. Кубарси, Гарсия и Льоренте не попали в окончательную заявку

Сборная Испании назвала состав команды на Евро-2024.

Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте огласил список из 26 футболистов.

В окончательную заявку не включены три игрока – («Барселона»), (« »), («Атлетико»).

Вратари: («Атлетик»), («Реал Сосьедад»), (« »).

Защитники: (« »), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).