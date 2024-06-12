Клинсманн о Кейне в «Баварии»: «Он выиграет трофеи в следующем сезоне, несомненно. Он исключительно влился в клуб, пиво на Октоберфесте и вайсвурст на завтрак – местные его обожают»

Теги Бавария бундеслига Германия Юрген Клинсманн болельщики Харри Кейн Питание Футбол

Юрген Клинсманн уверен в успехе Харри Кейна с «Баварией» в следующем сезоне.

«Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне, в этом нет никаких сомнений. То, как он влился в клуб и в сообщество, исключительно.

Он лучший представитель Англии в Германии. На поле он продобен машине.

А как он познакомился с мюнхенским образом жизни, – с большой кружкой пива на Октоберфесте и вайсвурстом (белая колбаса – Спортс) на завтрак, – да они (местные – Спортс) его обожают», – заявил бывший тренер «Баварии».

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7 комментариев
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Ответ Михо
«На поле он подобен машине»… ты бы так смог?😃
Только за рулём)
+1
0
+1
Я бы тоже так влился)))
+1
-1
0
Когда "влился" - самое точное слово)
+1
-1
0
Как вам Кейн? Как белая сосиска
+1
-1
0
Ответ alexsem69
Я бы тоже так влился)))
«На поле он подобен машине»… ты бы так смог?😃
+1
-1
0
Ответ alexsem69
Только за рулём)
😃👍🏻
0
0
0
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