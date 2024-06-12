Клинсманн о Кейне в «Баварии»: «Он выиграет трофеи в следующем сезоне, несомненно. Он исключительно влился в клуб, пиво на Октоберфесте и вайсвурст на завтрак – местные его обожают»
Юрген Клинсманн уверен в успехе Харри Кейна с «Баварией» в следующем сезоне.
«Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне, в этом нет никаких сомнений. То, как он влился в клуб и в сообщество, исключительно.
Он лучший представитель Англии в Германии. На поле он продобен машине.
А как он познакомился с мюнхенским образом жизни, – с большой кружкой пива на Октоберфесте и вайсвурстом (белая колбаса – Спортс) на завтрак, – да они (местные – Спортс) его обожают», – заявил бывший тренер «Баварии».