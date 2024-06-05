Харри Реднапп о Кейне: «Точно выиграет трофеи, хотите поспорить – я готов принять вызов. У «Баварии» больше не будет такого сезона, Англия – явный фаворит Евро с таким составом»
Харри Реднапп не сомневается, что Харри Кейн выиграет трофеи в клубе и сборной.
«Если кто-то хочет поспорить, я готов принять этот вызов – он точно выиграет трофеи. «Бавария» продолжит выигрывать трофеи, у них не будет еще одного такого года, как этот.
Что бы он ни делал, Харри просто потрясающий. Его рекорд в «Тоттенхэме», его рекорд в «Баварии» уже впечатляет, и это лето – отличная возможность для него в футболке сборной Англии выиграть крупный трофей.
Англия – явный фаворит, на мой взгляд, я буду разочарован, если мы не выиграем. Я не могу сидеть здесь и говорить: «Да, если мы дойдем до полуфинала...» С таким составом? Беллингем, Фоден, Кейн, Райс, а ведь еще есть игроки, которые могли бы попасть в любую команду мира.
Коул Палмер, какой талант. Эзе из «Кристал Пэлас». Другие страны строили бы команды вокруг этих ребят, вот насколько они хороши. Гордон провел отличный сезон в «Ньюкасле».
Победители Лиги чемпионов, лучший игрок АПЛ в этом году – Фоден, у нас куча талантов. У нас есть отличная возможность. Мы должны выиграть – это единственное, что можно будет считать успехом, на мой взгляд», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» в интервью FourFourTwo.
Ранее Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2023/24, забив 36 голов за «Баварию» в Бундеслиге. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», в составе которого форвард забил 280 голов за 435 матчей.
Хотя там тоже Компани еще неизвестно что покажет..)
> Мы фавориты, вон у нас какой состав.
> вы видели наших игроков? Пф, у нас люди из лучших клубов мира, победители всех трофеев.
> Ну, мы играем сильнее, чем все в турнире.
> Ну, Франция тоже сильная сборная, ей не стыдно проиграть
> Мы вернёмся сильнее в следующий раз.
так что не факт, что уже в этом сезоне выиграет, учитывая еще что Компани это кот в мешке
Ранее были 3-4 звезды на сборную, а остальное просто крепкие средние ребята. Сейчас ситуация иная.