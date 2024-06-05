Харри Реднапп о Кейне: «Точно выиграет трофеи, хотите поспорить – я готов принять вызов. У «Баварии» больше не будет такого сезона, Англия – явный фаворит Евро с таким составом»

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Харри Реднапп не сомневается, что Харри Кейн выиграет трофеи в клубе и сборной.

«Если кто-то хочет поспорить, я готов принять этот вызов – он точно выиграет трофеи. «Бавария» продолжит выигрывать трофеи, у них не будет еще одного такого года, как этот.

Что бы он ни делал, Харри просто потрясающий. Его рекорд в «Тоттенхэме», его рекорд в «Баварии» уже впечатляет, и это лето – отличная возможность для него в футболке сборной Англии выиграть крупный трофей.

Англия – явный фаворит, на мой взгляд, я буду разочарован, если мы не выиграем. Я не могу сидеть здесь и говорить: «Да, если мы дойдем до полуфинала...» С таким составом? Беллингем, Фоден, Кейн, Райс, а ведь еще есть игроки, которые могли бы попасть в любую команду мира.

Коул Палмер, какой талант. Эзе из «Кристал Пэлас». Другие страны строили бы команды вокруг этих ребят, вот насколько они хороши. Гордон провел отличный сезон в «Ньюкасле».

Победители Лиги чемпионов, лучший игрок АПЛ в этом году – Фоден, у нас куча талантов. У нас есть отличная возможность. Мы должны выиграть – это единственное, что можно будет считать успехом, на мой взгляд», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» в интервью FourFourTwo.

Ранее Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2023/24, забив 36 голов за «Баварию» в Бундеслиге. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», в составе которого форвард забил 280 голов за 435 матчей. 
 

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7 комментариев
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Да выиграет, конечно. Но тот факт, что он даже с Баварией умудрился пролететь мимо всего, веселит. Я люблю Гарри всем сердцем, как фан курей. Но даже я ржал с этой всей истории. Дежавю с Дзюбой, который ушел в Зенит за чемпионством, а тут бах и Спартак без него быстрее стал) Но так-то с Баварией, конечно, он зацепит свое. Байер вряд ли выдаст второй такой сезон.
Хотя там тоже Компани еще неизвестно что покажет..)
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+4
У Англии супер состав но у них тренер Саутгейт. С ним трофей выиграть почти что невозможно.
+4
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+3
О, поехали.
> Мы фавориты, вон у нас какой состав.
> вы видели наших игроков? Пф, у нас люди из лучших клубов мира, победители всех трофеев.
> Ну, мы играем сильнее, чем все в турнире.
> Ну, Франция тоже сильная сборная, ей не стыдно проиграть
> Мы вернёмся сильнее в следующий раз.
+3
0
+3
Ребята которые роились 20 лет назад не помнят просто какой состав был у Англии 2004евро 2006 ЧМ нынешний даже в подметки не годится )) но при этом Англия сливалась всегда
+2
-1
+1
в суперкубок Германии уже не попали, в бундеслиге, если БАйер не растеряет весь состав, то шансы 50 на 50, в кубке Германии есть шанс, а в ЛЧ где-то 5-10%..
так что не факт, что уже в этом сезоне выиграет, учитывая еще что Компани это кот в мешке
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Ахаха, не берите Кейна на Евро)
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Ответ -vasteros
Ребята которые роились 20 лет назад не помнят просто какой состав был у Англии 2004евро 2006 ЧМ нынешний даже в подметки не годится )) но при этом Англия сливалась всегда
Я родился в 1987 году и с уверенностью могу сказать, что нынешний состав и состав с предыдущего ЧМ - самый сильный у Англии на моей памяти.
Ранее были 3-4 звезды на сборную, а остальное просто крепкие средние ребята. Сейчас ситуация иная.
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