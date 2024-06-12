«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)

Стало известно, почему «МЮ» оставил Эрика тен Хага на посту главного тренера.

Ключевым фактором стала роль нидерландца в развитии таких молодых игроков, как и .

Руководство клуба намерено и дальше поддерживать тен в доверии молодым футболистам, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение