«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)
Стало известно, почему «МЮ» оставил Эрика тен Хага на посту главного тренера.
Ключевым фактором стала роль нидерландца в развитии таких молодых игроков, как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.
Руководство клуба намерено и дальше поддерживать тен Хага в доверии молодым футболистам, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение
Бавария тренера не может найти, подписав аж Компани, но вот для МЮ, видимо, есть какая-то особая очередь топ-тренеров, жаждующих окунуться в это болото надежд.
Вне зависимости от ситуации с Тен Хагом, я не очень понимаю твоей реплики про экспертов и важное мнение. Братец, это спортивный сайт, где по большей части обыкновенные ребята не из мира профессионального спорта высших достижений делятся своими впечатлениями и обмениваются мнениями, на этом и держится Спортс, только этим он и уделывает конкурентов. А тут, как я понимаю, себя-то ты считаешь реальным экспертом с действительно важным мнением, и с высока своего безусловного авторитета высмеиваешь желание недалёких профанов высказывать мнение, отличное твоего. Ну не согласен ты с ним, ок, но поменьше бы необоснованного высокомерия, и было бы вообще замечательно.
зачем его развивать)
Ты на втором сезоне не понимаешь,как именно и во что играет Тен Хаг? Без шуток. Надо действительно по пальцам объяснять? Завязывай с просмотром матчей,бесполезное занятие. Ты с закрытыми глазам это делаешь.
Респект руководству, не стали менять на абы кого, тк однозначно сильных кандидатов нет.
Кстати, ТХ не просто оставили, с ним планируют в ближайшее время заключить новый контракт, так как этот через год истекает.