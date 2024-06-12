«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Стало известно, почему «МЮ» оставил Эрика тен Хага на посту главного тренера.

Ключевым фактором стала роль нидерландца в развитии таких молодых игроков, как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

Руководство клуба намерено и дальше поддерживать тен Хага в доверии молодым футболистам, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вклад в развитие Антони они не оценивали?
+40
-2
+38
Хорошая новость для всех,кроме болельщиков МЮ. Ура!
+39
-6
+33
Шоу маст гоу он!
+11
-1
+10
Ответ Дмитрий Путилов
Хорошая новость для всех,кроме болельщиков МЮ. Ура!
Адекватные поклонники клуба вполне себе довольны. Собственно, в зарубежном сегменте довольно много популярных комментариев о том, что тренеру нужно дать время. Только недалёкие хотят увольнять всех каждые два года. Казалось бы, причем тут Артета, да?

Бавария тренера не может найти, подписав аж Компани, но вот для МЮ, видимо, есть какая-то особая очередь топ-тренеров, жаждующих окунуться в это болото надежд.
+19
-11
+8
Нас ждет еще один сезон невероятных оправданий тен хага на послематчевых интервью.
+5
-2
+3
Ответ Tun
У Артеты прогресс был от сезона к сезону в игре, и видно было строительство команды. Когда же недоэкперты перестанут сувать своё важное мнение во все щели?
Совать.
Вне зависимости от ситуации с Тен Хагом, я не очень понимаю твоей реплики про экспертов и важное мнение. Братец, это спортивный сайт, где по большей части обыкновенные ребята не из мира профессионального спорта высших достижений делятся своими впечатлениями и обмениваются мнениями, на этом и держится Спортс, только этим он и уделывает конкурентов. А тут, как я понимаю, себя-то ты считаешь реальным экспертом с действительно важным мнением, и с высока своего безусловного авторитета высмеиваешь желание недалёких профанов высказывать мнение, отличное твоего. Ну не согласен ты с ним, ок, но поменьше бы необоснованного высокомерия, и было бы вообще замечательно.
+5
-2
+3
Гарначо и Майну спрогрессировали не из-за ЭТХ, а вопреки. Чтобы игрок прогрессировал, нужно, чтобы была какая-никакая поставленная игра: будь то игра в атаке, контратаке или от обороны. В МЮ прошедшего сезона не было таковой. Только хаос. И в этом хаосе отдельно взятые игроки проявили мастерство.
+4
-2
+2
Уволят осенью, чтобы новый тренер не смог нормально подготовить команду к сезону
+2
-1
+1
Не смогли найти замену, вот и оставили
+1
0
+1
Я смотрел больше десятка матчей МЮ в сезоне и такого хаоса и безнадеги я никогда не видел, когда топ-клуб великого лысого тренера возили даже Ньюпорт и Уиган, ну а великий полуфинал с Ковентри навсегда войдет в позорную историю. Даже Челси не смотрелся настолько *****, как МЮ лысого физрука.
+2
-1
+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зато Хави на выход. Видимо он мало развивал молодёжь, да и кубок не выиграл. Ну а то что место 8е не занял, а всего лишь второе - это пустяки, кого это волнует.
Так у Барсы и МЮ разные люди в руководстве
+2
-1
+1
Ответ Aztec13
Вклад в развитие Антони они не оценивали?
он уже готовый прокаченный игрок стоимостью 100 млн евро
зачем его развивать)
+1
0
+1
Ответ Tun
У Артеты прогресс был от сезона к сезону в игре, и видно было строительство команды. Когда же недоэкперты перестанут сувать своё важное мнение во все щели?
Ага. Особенно прогресс был виден после сезона 20-21. Позорное 8 место, бесконечные шутки над "доминацией" Арсенала. Три подряд поражения на старте сезона 21-22 с общим счётом 0:9, Артета аут и тому подобное. И что потом было?
+3
-2
+1
Ответ Tun
Да, совать, не знаю, как так вышло
Бывает)
0
0
0
Ответ MU4evainmyheart!!!
Гарначо и Майну спрогрессировали не из-за ЭТХ, а вопреки. Чтобы игрок прогрессировал, нужно, чтобы была какая-никакая поставленная игра: будь то игра в атаке, контратаке или от обороны. В МЮ прошедшего сезона не было таковой. Только хаос. И в этом хаосе отдельно взятые игроки проявили мастерство.
Да,да. Именно так это и работает. "Прогрессируют вопреки..." Надо же такое выдумывать...
Ты на втором сезоне не понимаешь,как именно и во что играет Тен Хаг? Без шуток. Надо действительно по пальцам объяснять? Завязывай с просмотром матчей,бесполезное занятие. Ты с закрытыми глазам это делаешь.
+1
-1
0
Ответ Tun
У Артеты прогресс был от сезона к сезону в игре, и видно было строительство команды. Когда же недоэкперты перестанут сувать своё важное мнение во все щели?
То есть когда Артета занимает два восьмых места подряд после того как Эмери закончил 5-м и финалом ЛЕ, то это прогресс и надо дать время. Когда Тен Хаг в первом сезоне занимает 3-е место и во втором сезоне лишается всех защитников и Каземиро из-за травм, а потом обыгрывает Ливерпуль и Ман Сити в Кубке Англии то это надо увольнять и не давать шанса? Во втором сезоне я тоже не видел никакой игры у МЮ, но что ожидать когда даже запасные защитники постоянно в лазарете, у Артеты так же было когда занимал 8-ые места? Я просто не думаю что кто-либо мог бы показать себя лучше при таких проблемах в составе.
0
0
0
Ответ Aztec13
Вклад в развитие Антони они не оценивали?
Так то антони как на банке посидел стал играть прямо хорошо. Но шутка смешная
0
0
0
Ответ Tun
Так у Барсы и МЮ разные люди в руководстве
Так и я о том же. Ну ничего, при Флике клуб будет по настоящему бороться. Правда за попадание в топ-4(тем более если кого-то из лидеров придётся продавать летом) Тогда Лапорта почувствует разницу, а у клуб даже денег на преждевременный разрыв контракта не будет(на выплату неустойки)
0
0
0
Ответ culpa
Совать. Вне зависимости от ситуации с Тен Хагом, я не очень понимаю твоей реплики про экспертов и важное мнение. Братец, это спортивный сайт, где по большей части обыкновенные ребята не из мира профессионального спорта высших достижений делятся своими впечатлениями и обмениваются мнениями, на этом и держится Спортс, только этим он и уделывает конкурентов. А тут, как я понимаю, себя-то ты считаешь реальным экспертом с действительно важным мнением, и с высока своего безусловного авторитета высмеиваешь желание недалёких профанов высказывать мнение, отличное твоего. Ну не согласен ты с ним, ок, но поменьше бы необоснованного высокомерия, и было бы вообще замечательно.
Да, совать, не знаю, как так вышло
+1
-1
0
Ответ Andrew Kolevatykh
Адекватные поклонники клуба вполне себе довольны. Собственно, в зарубежном сегменте довольно много популярных комментариев о том, что тренеру нужно дать время. Только недалёкие хотят увольнять всех каждые два года. Казалось бы, причем тут Артета, да? Бавария тренера не может найти, подписав аж Компани, но вот для МЮ, видимо, есть какая-то особая очередь топ-тренеров, жаждующих окунуться в это болото надежд.
Полностью с вами согласен
+1
-1
0
Лучше бы поставили лысого из бразерс, все равно было бы больше пользы чем от мем хага!
0
0
0
Это конец! Опять как минимум три сезона будет потеряно 🤦🏻
0
0
0
Болельщики МЮ довольны, инсайдеры пишут, что их мнение тоже учитывалось. А оно совсем другое, чем у здешних остряков. TenHagIn - был самым популярным хэштэгом в соцсетях МЮ все эти дни.
Респект руководству, не стали менять на абы кого, тк однозначно сильных кандидатов нет.

Кстати, ТХ не просто оставили, с ним планируют в ближайшее время заключить новый контракт, так как этот через год истекает.
0
0
0
Не надо ля ля. Оставили потому что не нашли варианта лучше. Шило на мыло менять не стали.
0
0
0
Смирились с 8 местом
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий